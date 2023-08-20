Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
На Украине объяснили, чем опасен Зеленский
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский опасен для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поставил страну на грань катастрофы, он не способен управлять государством во время конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин в своем блоге на YouTube подчеркнул, что украинским гражданам следует потребовать отставки Зеленского с поста президента из-за провала, который он допустил на фронте. С Зеленским, по его словам, «нужно что-то делать». Соскин призвал «собираться», «проявлять инициативу», выдвигать действующему президенту Украины условия, передает РИА «Новости».
«Зеленский просто опасен для государства», – резюмировал Соскин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Зеленский «сидел в погребе», когда российские войска были около Киева.