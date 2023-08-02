Арестованы подозреваемые в массовом убийстве в Карелии

Москва предупредила об ответе на обращение главы МИ-6 к россиянам

Захарова: Обращение главы МИ-6 Мура к россиянам с предложением о сотрудничестве может повлечь зеркальный ответ

Tекст: Антон Никитин

Дипломат напомнила, что Мур на днях в своем выступлении в британском посольстве в Праге призвал россиян идти на предательство Родины и сотрудничать с британской разведкой. «Мысль интересная», – с иронией заметила Захарова. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что России надо отвечать на инициативу Британии зеркально и такие же призывы стоит обратить к британским подданным и гражданам других стран натовской «оси зла», предложив им, как было сказано Муром, сотрудничать с разведкой России, передает ТАСС.

Захарова выразила мнение, что предложить подданным Великобритании, многие из которых находятся в крайне стесненных обстоятельствах, поработать с российской разведкой – это отличная мысль, так как, с точки зрения Лондона, это норма. «Не вижу, почему мы должны себе отказывать, так что ждите», – продолжила дипломат.

Как заявила представитель МИД, антироссийский курс Лондона был давно очевиден, а теперь же наглость и беспардонность руководителя британского шпионского ведомства перешла все мыслимые границы и элементарные понятия о чести и порядочности. «Это очень смахивает на методы геббельсовской пропаганды, когда нацисты предлагали «взаимодействовать» гражданам СССР, говоря, будто Родина их не любит», – сказала Захарова. Она также отметила, что на Западе наших граждан всегда начинают «любить» и предлагают «взаимодействовать», когда после неудачного блицкрига переходят к плану «Б».

Захарова заранее отвергла возможные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Великобритании в случае встречного призыва граждан Соединенного Королевства к сотрудничеству, подчеркнув, что это будет просто зеркальный ответ.

Напомним, в июле Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию России сотрудниках британской разведки.