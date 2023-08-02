Историк: Герои СВО станут примером для будущих поколений, как ветераны Великой Отечественной

Историк Шаповалов: Сейчас на поле боя плечом к плечу сражается все наше многонациональное Отечество

Tекст: Андрей Резчиков

«Сегодня президент вручал государственные награды, и прежде всего необходимо отметить, что награды были вручены защитникам Отечества, в том числе госнаградами были награждены погибшие в ходе спецоперации наши военнослужащие, такие как полковник Денис Иванов. Награды получили их вдовы и дети», – сказал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

Среди награжденных оказались представители разных родов войск, добровольцы, мобилизованные, контрактники, кадровые офицеры, казаки. «Что особенно важно и значимо, среди награжденных – представители разных этнических групп, проживающие в России. Это очередная демонстрация того, что у нас одна страна, одно дело, одна победа. Все это демонстрирует многонациональность нашего народа. Россия – это семья семей, в которой объединилось огромное количество народов, защищающих ее на поле брани», – говорит эксперт.

По его мнению, своим единением Россия демонстрирует всему миру «пример, противоположный нацизму». «Если наши противники, как правило, придерживаются идеологии колониального высокомерия, неонацизма, лютой ненависти к представителям других этносов, то в России никогда такого не было. Россия на протяжении всей своей тысячелетней истории всегда была открытым обществом и единой цивилизацией, которая объединила представителей разных народов, конфессий, языков. Сейчас на поле боя плечом к плечу сражаются представители всех национальностей, этнических групп, которые составляют наше многонациональное Отечество», – указал Шаповалов.

Защитники Отечества, подчеркивает историк, это самые главные герои России. «Это те, кто пришел на защиту нашей страны и кто спасает наших сограждан, наших людей в новых субъектах федерации от нацистской угрозы и агрессии. Разумеется, те награды, которые вручены сегодня президентом нашим героям, – это демонстрация того отношения к защитникам Отчества, которое вместе с президентом разделяет весь наш народ», – считает историк.

Он указал на то, что президент особо отметил необходимость помогать семьям погибших героев. «Это свидетельствует о том, что вопрос находится на контроле у президента и что подвиг наших солдат и офицеров распространяется в том числе на членов их семей. Мы – российское общество – в долгу перед ними», – уверен собеседник.

По мнению Шаповалова, сейчас на наших глазах происходит формирование значительного по составу сообщества ветеранов боевых действий, и они, так же как во времена Великой Отечественной войны, становятся для будущих поколений примером, идеалом ценностей. «Для российского общества очень важны те доблесть, слава, ценности и честь, которые представляют нынешние герои специальной военной операции», – убежден кандидат исторических наук.

Шаповалов напомнил, что, по словам президента, своим трудом и талантом заслужили признание представители самых разных профессий: военнослужащие, врачи, писатели, строители, металлурги, деятели культуры.

«Каждый вносит вклад в процветание и развитие нашей страны. Особенно символично, что сейчас в рамках этого награждения мы увидели сочетание боевых и трудовых наград. Победа куется не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу. Представители производства, науки, культуры, духовенства – каждый из них своим трудом на благо России заслужил это почетное звание и большую награду», – сказал собеседник.

«Это свидетельство того, что Россия – страна талантов, не оскудевает наша земля. В самых сложных и непростых условиях наша экономика справляется с санкционным давлением, производство развивается, происходит процесс импортозамещения, научно-техническое развитие. Каждый из этих процессов – это конкретные люди, которые на своем рабочем месте приносят славу и доблесть, дают развитие нашей стране», – подытожил Шаповалов.

В среду президент России Владимир Путин провел в Екатерининском зале Кремля церемонию награждения государственными наградами. Он вручил звезды Героев России участникам военной операции на Украине, также вручил родственникам погибших военных золотые звезды. Кроме того, президент наградил сотрудников МВД и Росгвардии, которые отличились во время мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня.

«Уважаемые друзья, благодарю за преданную службу России, вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», – сказал президент.

Глава государства обратился «к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами». Он также обратился к чиновникам, чтобы они относились к семьям погибших участников спецоперации, как к своим. «Это наши семьи, и их дети – наши дети. И относиться нужно именно так. И вот таким образом, не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца», – подчеркнул Путин.