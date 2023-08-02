Путин заявил о необходимости обеспечить новые регионы книгами и учебниками

  • Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    2 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

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    Новости
    17:43Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

    Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

    17:34Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    17:25Путин заявил о необходимости обеспечить новые регионы книгами и учебниками

    Образовательные учреждения новых регионов должны быть обеспечены книгами и учебниками, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    17:19Винокур отказался пародировать Зеленского

    Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал во время церемонии вручения госнаград в Кремле президента США Джо Байдена, однако отказался делать пародию на главу Украины Владимира Зеленского.

    17:10ФСБ задержала готовившего теракт на Кубани мужчину

    На Кубани сотрудники регионального отделения ФСБ задержали мужчину, который готовил подрыв одного из зданий в Армавире.

    16:59Британские инструкторы ВСУ потеряли автомат на учениях в Англии

    Военнослужащие Королевской морской пехоты Британии потеряли автомат в ходе учений в национальном парке Дартмур в графстве Девон на юго-западе Англии, сообщила газета The Sun со ссылкой на представителя ВМС Соединенного Королевства.

    16:52Боливия официально попросила Россию включить страну в БРИКС

    Боливийское посольство в Москве передало российской стороне ноту о желании присоединиться к БРИКС, сообщила посол Боливии в России Мария Луиса Рамос-Урсагасте.

    16:43Арестован собиравшийся вступить в ВСУ житель Тамбовской области

    Ленинский районный суд Тамбова арестовал собиравшегося вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ) жителя региона до 13 сентября, сообщили в учреждении.

    16:35СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск

    Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск, несмотря на предложения американских советников не пытаться вернуть город, чтобы сберечь ресурсы, сообщает американский телеканал CNBC.

    16:27Названы альтернативные маршруты вывоза зерна с Украины

    Закрытие зерновой сделки нанесло ущерб Киеву, который теперь ищет альтернативные маршруты для вывоза сельхозпродукции, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

    16:19Мишустин объявил о создании во всех регионах центров выявления талантов у молодежи

    В российских регионах планируется создать центры выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, заявил премьер Михаил Мишустин.

    16:10Медведев: Раньше Трампа просто убили бы

    Неугодных кандидатов в американские президенты теперь подвергают уголовному преследованию, а не просто убивают, как раньше, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на обвинения против Дональда Трампа.

    16:02Главному оператору аэропорта Пулково выдали предупреждение

    В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России выдали предупреждение главному оператору аэропорта Пулково – компании «Воздушные ворота Северной столицы», сообщают в пресс-службе ведомства.

    15:54Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

    В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

    15:48В Курской области объявили о выдаче боевого оружия отрядам дружины

    Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, первая партия уже поступила, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    2 августа 2023, 17:25

    Путин заявил о необходимости обеспечить новые регионы книгами и учебниками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Образовательные учреждения новых регионов должны быть обеспечены книгами и учебниками, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. И, конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами», – цитирует президента РИА «Новости».

    Везде, где есть техническая возможность, нужно подключать библиотеки к электронным сервисам «с произведениями классической литературы бесплатно».

    «Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, дополнить отечественной и зарубежной литературой», – подчеркнул глава государства. В скором времени в эти регионы будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров таких изданий.

    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

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    31 июля 2023, 14:25
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    Документ вносит изменения в УПК России, согласно им, в условиях военного положения задержание подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении возможно до судебного решения об избрании меры пресечения до 30 суток, передает ТАСС.

    Также предполагается, что если для подозреваемого в течение этого времени не избрана мера пресечения, то он должен быть освобожден.

    Ранее срок задержания до избрания меры пресечения составлял не более 48 часов.

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    31 июля 2023, 20:28
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос о планах Путина отправиться в США на Генассамблею ООН Песков заявил, что таких планов у президента пока нет, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США.

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    31 июля 2023, 17:10
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе говорится, что решение принято в свете «всемирно-исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Подготовку к празднованию будет корректировать оргкомитет «Победа», передает ТАСС.

    Путин поручил правительству за три месяца разработать план празднований. Должны быть предусмотрены торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны, и «мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств».

    Кроме того, глава государства поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

    Ранее Путин заявил, что наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время СВО.

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    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

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    2 августа 2023, 14:08
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин изложил принципиальную позицию Москвы в связи с прекращением действия зерновой сделки. В частности, президент подчеркнул, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части договоренности ее продление потеряло смысл.

    При этом Путин подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

    Кроме того, российский лидер указал, что Москвой прорабатываются надежные варианты поставок российского зерна наиболее нуждающимся в продовольствии странам.

    Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

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    2 августа 2023, 13:05
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Песков: Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке после выполнения обязательств в отношении России

    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться не только к переговорам, но и к самой сделке, и президент Владимир Путин уже повторял это «сто раз», для этого сделка должна быть реализована в той части, которая касается России. Песков констатировал, что до сих пор этого сделано не было, передает ТАСС.

    В прошлый четверг президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка констатировал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено. Он подчеркнул, что помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Отвечая на вопрос о возможности возобновления участия России в сделке, Путин сказал: «утром деньги, вечером стулья». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия обыграла Запад выходом из зерновой сделки.

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    31 июля 2023, 15:52
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

    С 1 октября 2023 года неявка в военкомат повлечет наложение штрафа от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, ранее размер штрафа составлял от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Кроме того, штраф за неподачу списков на учет в военкомат увеличен до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 350 тыс. до 400 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Для должностных лиц он составит 60–80 тыс. рублей, а для юридических лиц – 400–500 тыс. рублей.

    Такие же штрафы вводятся для тех, кто не обеспечил поставку техники согласно своим обязанностям, в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.

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    31 июля 2023, 16:23
    Иностранцам запретили владеть контрольным пакетом в российских новостных агрегаторах

    Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть долей более 50 % в российских новостных агрегаторах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому будет ограничена доля иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, более 50% акций в них должны принадлежать гражданам РФ.

    Ограничения вводят для «предотвращения угрозы общественному порядку в России», передает РИА «Новости».    

    Теперь владельцы новостных агрегаторов должны привести свои учредительные документы в соответствии с законом, но не позднее шести месяцев. Если требование не будет выполнено, тогда доступ на территории РФ к этим сервисам будет ограничен.

    Владельцем новостного агрегатора может быть гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо.

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    31 июля 2023, 14:45
    Путин установил единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян

    Путин установил единую ставку НДФЛ в 13-15% для работающих из-за границы россиян

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на отечественные организации дистанционно как в России, так и за границей.

    Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно вне зависимости от наличия статуса налогового резидента, пишет «Российская газета».

    В отношении штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, а для фрилансеров – с 2025 года. Для доходов свыше 5 млн рублей в год ставка составит 15%, для всех остальных будет действовать обычная ставка.

    Поправки упростят механизм администрирования налога для налоговых агентов, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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    31 июля 2023, 21:11
    Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями
    Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить навигацию на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал.

    Поручение продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями было дано для увеличения пропускной способности на Азово-Черноморском направлении, определив объемы и источники финансирования этих мероприятий, следует из поручения на сайте Кремля.

    Ранее Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов.

    До этого Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

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    30 июля 2023, 19:05
    В Госдуме назвали осознанным выбором страны поддержку многодетных семей

    Депутат Исаев: Поддержка многодетности – это осознанный выбор России

    В Госдуме назвали осознанным выбором страны поддержку многодетных семей
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России делается ставка на поддержку семьи как основной ячейки общества, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Исаев. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    «В 2020 году мы приняли поправки в Конституцию, согласно которым поддержка семьи, материнства и детства является одним из важнейших приоритетов нашего государства. Это осознанный выбор страны. Мы видим, что сегодня Россия находится в противоположном движении с Западом», – сказал Андрей Исаев, замруководителя фракции «Единая Россия», член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

    «У нас делается ставка на поддержку семьи как основной ячейки общества. Однако западные странны осознанно продвигают идеи нетрадиционных отношений между людьми, индивидуализм, а семья воспринимается как определенный атавизм», – добавляет парламентарий.

    «Проблема в том, что Запад не только у себя проводит подобную политику, но и пытается ее насаждать всем странам мира. Но Россия уже стала своего рода ковчегом по сохранению традиционных семейных ценностей», – убежден собеседник.

    «Безусловно, вопрос личной жизни – это индивидуальное решение человека. Но и государство имеет право проводить и поддерживать тот тип отношений и поведения, который считает наиболее правильным. И выбор России тут очевиден», – продолжает депутат.

    «В нашей стране народ все больше становится обществом, основанным на солидарности. А семья – это школа социализации. С детских лет ребенок учится моделям отношений и пытается их выстраивать с родителями, братьями, сестрами. Это незаменимый опыт», – подчеркивает он.

    «Также хотелось бы отметить серьезную заслугу президента по, фактически, возрождению в нашей стране института многодетной семьи. Россия исторически была страной, где многодетность была нормой. Но позже произошел надлом», – обращает внимание собеседник.

    «Тогда многодетная семья стала экзотикой, а нормой считался один ребенок, даже бездетность воспринималась как обычное явление. Но сейчас, благодаря последовательной политике президента, многодетность снова становится поводом для гордости», – заключил Исаев.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщается на сайте Кремля.

    В ходе беседы он назвал гордостью те многодетные семьи, где детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки. «Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничем более ценного, чем семья, где растет много детей. И будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше», – подчеркнул он.

    Кроме того, глава государства поздравил с днем рождения именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    Президент также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

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    2 августа 2023, 13:45
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Эрдоган назвал черноморскую инициативу «мостом мира» и отметил, что приостановка зерновой сделки не пойдет никому на пользу. Турецкий лидер также отметил, что стоимость зерна после приостановки зерновой сделки выросла на 15%, а во время ее реализации снизились на 23%, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в республику. Дата визита пока не уточняется.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России.

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    1 августа 2023, 15:29
    Эксперты прокомментировали подписанные Путиным новые законы

    Tекст: Алина Власенко

    Эксперты прокомментировали подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о запрете регистрации на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты и регулировании рекомендательных алгоритмов.

    Управляющий партнер СМЕНА (Группа AIC), генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер назвал разумным закон запрещающий регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты. «Если мы говорим об аутентификации с использованием электронной почты, абсолютно разумно выбирать e-mail, созданный на отечественном сервисе. Ведь сложно представить, что тот же Яндекс внезапно прекратит работу в России, чего нельзя сказать об иностранных сервисах. А терять доступ к важному аккаунту из-за такого очень не хочется», – заявил Геллер.

    В то же время он отметил, что на большинстве российских ресурсов электронная почта давно не приоритетный способ авторизации, а где-то и вовсе является лишь дополнительной добровольной опцией. «Пользователям привычнее и комфортнее использовать номер телефона. С его помощью осуществляется упрощенный доступ и в соцсети, и в банковские приложения, и в сервисы такси. Входить через «Госуслуги» тоже очень удобно: так можно иметь централизованный, но надежный механизм аутентификации. Биометрия пока непривычна для многих, однако очевидно, что за ней будущее», – считает эксперт.

    «Успокою тех, кто переживает, что придется менять данные для входа на всех сайтах и во всех приложениях: закон не имеет обратной силы. Если вы уже зарегистрированы с помощью иностранного e-mail и не хотите ничего менять, можете расслабиться и оставить старую почту», – добавил Геллер.

    Тем временем декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов, комментируя закон о регулировании рекомендательных алгоритмов, назвал регуляторику рекомендательных сервисов важным шагом, который тщательно прорабатывался долгое время как с экспертным сообществом, так и с юристами. «Более того, контроль за распространение фейков и деструктивного контента с помощью таких технологий, на мой взгляд просто необходим», – добавил Виноградов.

    Он отметил, что закон о рекомендательных алгоритмах позволит также сделать процедуру выбора контента более прозрачной и понятной для самого пользователя. Это очень важно, так как дает реальную свободу выбора и пресекает различного рода манипуляции.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя закон, повышающий ответственность владельцев соцсетей за нарушение установленных законом обязанностей, указал, что инициатива в первую очередь направлена на владельцев соцсетей, которые уже неоднократно игнорировали законодательство России. «Иностранные ИТ-компании вообще регулярно не выполняют предписаниями Роскомнадзора, предпочитая только получать деньги с российской аудитории, а не тратить средства на модерацию и обеспечение комфортной онлайн-среды», – отметил Кирьянов.

    Комментируя закон об ограничении доли в капитале новостных агрегаторов, которой могут владеть иностранные лица, первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что обстановка в информационном поле довольно непростая. «Это связано с общей нестабильностью во взаимоотношениях между государствами. В таких условиях самый надежный способ защитить медиасреду от наплыва фейков с одной стороны и повальной цензуры с другой стороны — сократить участие в создании новостного контента сил, преследующих свои политические интересы. Новости должны быть свободными от агрессивной пропаганды, но наши «друзья» из некоторых стран этого не понимают. А должны понимать», – указал Малькевич.

    По его словам, россиянам не нужны навязанные смыслы, спрятанные в оболочку объективности. «Еще не хватало давать зарубежным агентам площадки, где они смогут диктовать нам повестку», – добавил он.

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    31 июля 2023, 15:59
    Путин подписал закон о праве ухаживающих за детьми отцов требовать алименты

    Tекст: Алина Власенко

    Отцы, осуществляющие уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, смогут требовать через суд алименты от жен или бывших жен, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным.

    Ранее правом требовать алименты были наделены женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. У мужчин такое право появлялось только с учетом ряда условий: если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.

    Теперь право требовать алименты в судебном порядке имеет супруг или бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, передает ТАСС.

    Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов привел данные опроса, согласно которому среднестатистический отец в России посвящает детям 35 минут в день.

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