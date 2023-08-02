Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

В Госдуме назвали осознанным выбором страны поддержку многодетных семей

Депутат Исаев: Поддержка многодетности – это осознанный выбор России

Tекст: Олег Исайченко

«В 2020 году мы приняли поправки в Конституцию, согласно которым поддержка семьи, материнства и детства является одним из важнейших приоритетов нашего государства. Это осознанный выбор страны. Мы видим, что сегодня Россия находится в противоположном движении с Западом», – сказал Андрей Исаев, замруководителя фракции «Единая Россия», член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«У нас делается ставка на поддержку семьи как основной ячейки общества. Однако западные странны осознанно продвигают идеи нетрадиционных отношений между людьми, индивидуализм, а семья воспринимается как определенный атавизм», – добавляет парламентарий.

«Проблема в том, что Запад не только у себя проводит подобную политику, но и пытается ее насаждать всем странам мира. Но Россия уже стала своего рода ковчегом по сохранению традиционных семейных ценностей», – убежден собеседник.

«Безусловно, вопрос личной жизни – это индивидуальное решение человека. Но и государство имеет право проводить и поддерживать тот тип отношений и поведения, который считает наиболее правильным. И выбор России тут очевиден», – продолжает депутат.

«В нашей стране народ все больше становится обществом, основанным на солидарности. А семья – это школа социализации. С детских лет ребенок учится моделям отношений и пытается их выстраивать с родителями, братьями, сестрами. Это незаменимый опыт», – подчеркивает он.

«Также хотелось бы отметить серьезную заслугу президента по, фактически, возрождению в нашей стране института многодетной семьи. Россия исторически была страной, где многодетность была нормой. Но позже произошел надлом», – обращает внимание собеседник.

«Тогда многодетная семья стала экзотикой, а нормой считался один ребенок, даже бездетность воспринималась как обычное явление. Но сейчас, благодаря последовательной политике президента, многодетность снова становится поводом для гордости», – заключил Исаев.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы он назвал гордостью те многодетные семьи, где детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки. «Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничем более ценного, чем семья, где растет много детей. И будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше», – подчеркнул он.

Кроме того, глава государства поздравил с днем рождения именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

Президент также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.