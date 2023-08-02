Шойгу заявил о проявленных в ходе СВО героизме и мужестве бойцов ВДВ

Tекст: Алексей Дегтярев

Личный состав ВДВ в ходе СВО проявляет «беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку», указал министр в приказе ко Дню ВДВ, который отмечается 2 августа, сообщает ТАСС.

Шойгу отметил, что военнослужащие ВДВ – это профессионалы, они владеют новейшими системами вооружений, умеют действовать четко и слаженно, и выполнять сложные задачи в любой обстановке.

Бойцы ВДВ во все времена являли себя образец «истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу», подчеркнул глава ведомства.

Министр направил ветеранам ВДВ особую благодарность за службу и преданность десантному братству.

Ранее бывший командующий ВДВ и Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов отметил, что более 36 тыс. десантников удостоены государственных наград в ходе СВО.