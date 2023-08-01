Шаманов: В СВО на Украине задействованы все соединения и части ВДВ

Генерал-полковник ВС России Шаманов: В СВО на Украине задействованы все соединения и воинские части ВДВ

Tекст: Антон Никитин

Шаманов заявил в преддверии Дня ВДВ, что все соединения и воинские части ВДВ полностью задействованы в СВО. По его словам, тот факт, что ВДВ в специальной военной операции востребованы на 100%, говорит об их высочайшей боеспособности, а также о том, что у них хорошие перспективы развития в будущем, передает ТАСС.

Генерал сообщил, что личный состав соединений и частей ВДВ выполняет боевые задачи на северном, центральном и южном операционных направлениях СВО, проявляя несгибаемую стойкость, мужество и массовый героизм.

По его словам, в настоящее время десантники при взаимодействии с военнослужащими других видов и родов войск ведут активную оборону, упорно отстаивая каждую пядь исконно русской земли, перемалывая огромное количество живой силы и техники врага, но недалек тот день, когда они пойдут вперед, довершат разгром врага и одержат над ним победу.

В минувшую субботу Минобороны сообщало, что подразделения 36-й общевойсковой армии и ВДВ отразили две атаки противника у пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР). Напомним, 13 июля командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным Метис рассказал, что группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.