На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.13 комментариев
Шаманов: В СВО на Украине задействованы все соединения и части ВДВ
Генерал-полковник ВС России Шаманов: В СВО на Украине задействованы все соединения и воинские части ВДВ
Все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ) задействованы в спецоперации на Украине, сообщил бывший командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.
Шаманов заявил в преддверии Дня ВДВ, что все соединения и воинские части ВДВ полностью задействованы в СВО. По его словам, тот факт, что ВДВ в специальной военной операции востребованы на 100%, говорит об их высочайшей боеспособности, а также о том, что у них хорошие перспективы развития в будущем, передает ТАСС.
Генерал сообщил, что личный состав соединений и частей ВДВ выполняет боевые задачи на северном, центральном и южном операционных направлениях СВО, проявляя несгибаемую стойкость, мужество и массовый героизм.
По его словам, в настоящее время десантники при взаимодействии с военнослужащими других видов и родов войск ведут активную оборону, упорно отстаивая каждую пядь исконно русской земли, перемалывая огромное количество живой силы и техники врага, но недалек тот день, когда они пойдут вперед, довершат разгром врага и одержат над ним победу.
В минувшую субботу Минобороны сообщало, что подразделения 36-й общевойсковой армии и ВДВ отразили две атаки противника у пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР). Напомним, 13 июля командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным Метис рассказал, что группа из десяти российских разведчиков ВДВ в зоне спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.