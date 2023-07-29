Минобороны: Российские ВС заняли выгодные позиции на Купянском направлении

Tекст: Ольга Никитина

Кроме того, как сообщает военное ведомство в своем Telegram-канале, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Синьковкой, Тимковкой, Берестовым Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 20 военнослужащих и гаубица Д-20.

Артиллерия Восточной группировки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударила по сосредоточениям живой силы и техники противника под Золотой Нивой, Макаровкой (ДНР), Новоандреевкой, Щербаками и Каменским (Запорожская область).

Подразделениями 36-й общевойсковой армии и ВДВ отражены две атаки противника у пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР). В ходе боев ликвидированы около 70 военнослужащих, танк, машина пехоты и два пикапа, говорится в сообщении МО.

Также, неподалеку от Марьяновки Запорожской области поражен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

Всего на этих направлениях за минувшие сутки уничтожены до 135 военнослужащих, два танка, три бронемашины, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении, как сообщает Минобороны, в результате своевременно вскрытого разведкой группировки войск «Центр» выдвижения штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника возле Райгородка (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесены удары по восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоегоровки, Невского, Червоной Дибровы (ЛНР), Торского и Григоровки (ДНР).

Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-20.

В Харьковской области около Дружелюбовки уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка до 20 военнослужащих и гаубица Д-30, сообщает Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 97 арт подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах. Кроме того, в районе Запорожья уничтожен склад топлива одноименной украинской группировки войск.

В районе Орехова Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, добавили в МО РФ.

Кроме того, Вооруженные силы России вечером в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске ( украинское название – Днепр).