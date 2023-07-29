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Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре
Вооруженные силы России вечером в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске ( украинское название — Днепр), сообщили в Минобороны России.
В Telegram оборонного ведомства сообщается, что назначенный объект был поражен.
Тем временем украинские силы на протяжении суток продолжали попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.
На Донецком направлении артиллерия «Южной» группировки войск успешно отразила пять атак противника. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.
За сутки ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что удар нанесли «Искандером».