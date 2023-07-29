Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре

Tекст: Алина Власенко

В Telegram оборонного ведомства сообщается, что назначенный объект был поражен.



Тем временем украинские силы на протяжении суток продолжали попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении артиллерия «Южной» группировки войск успешно отразила пять атак противника. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

За сутки ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что удар нанесли «Искандером».