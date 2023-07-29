Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.6 комментариев
Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре
Глава Днепропетровской администрации Лысак заявил об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре
Ракетный удар по зданию СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Его слова приводят украинские СМИ.
Тем временем как в России, так и на самой Украине отмечают, что украинские власти не смогли оперативно отреагировать на ракетный удар. Российский военный корреспондент Александр Коц указал, что «спустя время после удара улица около СБУ даже не перекрыта». «Мы можем получать все новые и новые кадры объективного контроля. Власти в городе не осталось, чтобы отдать приказ на перекрытие? Все были на совещании в СБУ?» – заявил он в Telegram.
Мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях также посетовал на то, что у здания находятся «сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога». «Мы, руководители, должны быть на месте прилета в первые минуты», – потребовал он.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Сообщалось, что воздушная тревога сработала уже после взрывов.