Группа из 10 бойцов ВДВ уничтожила более 50 украинских военных, а остальных обратила в бегство

Группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника, рассказал командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным Метис.

По его словам, продвигаясь со своим подразделением, разведчики обнаружили противника в большом количестве и приняли бой, уничтожив 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника, передает РИА «Новости».

По словам Метиса, остальные боевики ВСУ убежали, среди уничтоженных украинских бойцов была женщина из минометного расчета.

За успешное проведение операции Метиса наградили звездой Героя России, а бойцов его группы – орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Ранее командир взвода ВДВ рассказал об отражении украинского наступления под Артемовском.