Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение.

Предлагаемые поправки выработаны с учетом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости.

Так в настоящее время при назначении единого пособия не учитываются единовременные выплаты, предоставляемые семье в качестве меры поддержки, в том числе – маткапитал, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки. Такой же подход предлагается применять и по отношению к единовременным выплатам, которые предоставляются матерям, удостоенным званий «Мать-героиня» и награжденных орденом и медалью ордена «Родительская слава».

По поручению президента Владимира Путина предлагается исключить подработки несовершеннолетних детей в период каникул из общих доходов семьи, что позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения по доходам из-за первого трудового опыта ребенка.

По обращению уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой предлагается отказаться от учета процентов, выплаченным банковскими организациями на средства, размещенные на номинальных вкладах детей, взятых под опеку. В соответствии с требованиями закона на такие счета поступают алименты, выплаты на приемных детей, а также средства, которые были унаследованы опекаемыми детьми. С учетом того, что движимое и недвижимое имущество детей, находящихся под опекой, не учитываются при оценке нуждаемости, предлагается не учитывать и проценты, начисляемые на номинальные вклады, открытые в интересах опекаемых детей.

Изменения вступят в силу после принятия постановления правительства.

Напомним, что единое пособие на детей и беременных женщин предоставляется семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. При рассмотрении заявления учитывают имущественную обеспеченность и вовлеченность в занятость родителей. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.