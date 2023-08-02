Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия
Минтруд предложил скорректировать правила назначения единого пособия. Предлагается не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, а также единовременные выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».
Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение.
Предлагаемые поправки выработаны с учетом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости.
Так в настоящее время при назначении единого пособия не учитываются единовременные выплаты, предоставляемые семье в качестве меры поддержки, в том числе – маткапитал, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки. Такой же подход предлагается применять и по отношению к единовременным выплатам, которые предоставляются матерям, удостоенным званий «Мать-героиня» и награжденных орденом и медалью ордена «Родительская слава».
По поручению президента Владимира Путина предлагается исключить подработки несовершеннолетних детей в период каникул из общих доходов семьи, что позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения по доходам из-за первого трудового опыта ребенка.
По обращению уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой предлагается отказаться от учета процентов, выплаченным банковскими организациями на средства, размещенные на номинальных вкладах детей, взятых под опеку. В соответствии с требованиями закона на такие счета поступают алименты, выплаты на приемных детей, а также средства, которые были унаследованы опекаемыми детьми. С учетом того, что движимое и недвижимое имущество детей, находящихся под опекой, не учитываются при оценке нуждаемости, предлагается не учитывать и проценты, начисляемые на номинальные вклады, открытые в интересах опекаемых детей.
Изменения вступят в силу после принятия постановления правительства.
Напомним, что единое пособие на детей и беременных женщин предоставляется семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. При рассмотрении заявления учитывают имущественную обеспеченность и вовлеченность в занятость родителей. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.