Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Власти определили список обязательного российского ПО на смартфонах и ТВ
Правительство определило список обязательного российского ПО на смартфонах и ТВ
Российское правительство установило перечень обязательного для предустановки на мобильные телефоны отечественного ПО в 2024 году, сообщили в пресс-службе руководства страны.
К прежнему списку добавлены несколько видеосервисов, владельцы устройств должны иметь выбор, какой программой и приложением пользоваться, сообщили в пресс-службе правительства, передает ТАСС.
Отмечается, что список установлен как для мобильных телефонов, так для компьютеров и телевизоров с цифровым блоком управления.
Осенью 2022 года российский сервис RuStore был включен в список программ, которые продавец обязан установить на электронные устройства перед сбытом в 2023 году.