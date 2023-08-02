Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Экс-министра транспорта Красноярского края заключили под стражу
Бывшему министру транспорта Красноярского края Константина Димитрова, находившемуся под домашним арестом по делу о строительстве метро, из-за нарушений условий ареста изменена мера пресечения на заключение под стражу, сообщила краевая прокуратура.
Согласно сообщению надзорного ведомства, экс-министр транспорта заключен под стражу, поскольку он нарушил условия домашнего ареста и передал свои показания другому фигуранту уголовного дела, передает ТАСС.
Ранее в Красноярском крае арестовали регионального министра транспорта Константина Димитрова. Арест был связан с проектом строительства метро в Красноярске.
До этого суд в Красноярске арестовал на один месяц и 17 дней бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро.
Митволя задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай.