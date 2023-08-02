По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
Asia Times: ВСУ использует оружие НАТО против России вопреки требованию Запада
Asia Times: ВСУ использует оружие НАТО против России, хотя Запад утверждает обратное
Вооруженные силы Украины активно используют поставленное Североатлантическим альянсом оружие против России, хотя Запад утверждает обратное, пишет обозреватель Asia Times Стивен Брайен.
Автор в материале для Asia Times перечисляет вооружения, которые используются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Речь идет о крылатых ракетах, беспилотниках, ракетных комплексах и кассетных боеприпасах.
Брайен также обращает внимание на то, что в Пентагоне не могут дать определенный ответ относительно шпионажа за территориями России при помощи разведывательных дронов Global Hawk. Вместе с тем он выразил уверенность, что именно таким образом собираются необходимые данные для наведения целей ВСУ, расположенных на территории России, пишет Царьград.
Ранее сенатор Константин Долгов в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, и, в частности, против гражданских объектов.