Asia Times: ВСУ использует оружие НАТО против России вопреки требованию Запада

  • Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины
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    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике
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    В Киеве в ночь на среду десять минут гремели взрывы
    Власти Одесской области сообщили о пожарах
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    В Кишиневе водитель протаранил ворота посольства России
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    4 комментария
    Новости
    11:42Пресс-служба Трампа сравнила США с нацистской Германией

    Преследование экс-президента США Дональда Трампа напоминает времена нацистской Германии 1930-х, говорится в распространенном пресс-службой предвыборной кампании республиканца заявлении.

    11:36В Мытищах задержали четырых участников драки в Чехове

    Полиция задержала четырех участника массовой драки мигрантов в Чехове, в которой погибли два человека, сообщает начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

    11:22Минобороны Украины заявило о получении на вооружение более 30 моделей дронов

    Минобороны Украины за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил глава военного ведомства Алексей Резников.

    11:19Asia Times: ВСУ использует оружие НАТО против России вопреки требованию Запада

    Вооруженные силы Украины активно используют поставленное Североатлантическим альянсом оружие против России, хотя Запад утверждает обратное, пишет обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

    11:07Welt: Киеву зимой придется начать диалог с Москвой под давлением Запада

    Провальное украинское контрнаступление продемонстрировало, что Вооруженные силы Украины не смогут дать достойный отпор России предстоящей зимой, и Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой под давлением Запада, пишет газета Welt.

    11:04По Крымскому мосту приостанавливали движение

    Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после небольшой приостановки движения, сообщает ресурс об оперативной обстановке на мосту.

    11:03Посольство: Врезавшийся в ворота дипмиссии в Молдавии состоит на учете психиатра

    Водитель, врезавшийся на автомобиле Mercedes в ворота посольства России в Молдавии, состоит на психиатрическом учете, сообщили в пресс-службе диппредставительства, комментируя утреннее происшествие.

    10:59Китай решил искать воду на южном полюсе Луны

    Китай планирует искать замерзшую воду возле южного полюса Луны с помощью особого детектора, который будет доставлен аппаратом «Чанъэ-7», говорится в опубликованной в научном журнале Space: Science & Technology статье.

    10:47FT: Байден запросит покупку оружия для Тайваня из выделенных Киеву средств

    Президент США Джо Байден планирует обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать покупку вооружений для Тайваня из дополнительного бюджета, выделенного на помощь Киеву, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    10:38Приложение «Юнистрим» пропало из сервиса Google Play

    Мобильное приложение банка «Юнистрим» стало недоступно для скачивания в магазине для скачивания Google Play, сообщают корреспонденты.

    10:27ФСБ задержала жителя Тамбовской области за госизмену

    ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    10:24После драки со стрельбой в Балашихе возбуждено дело

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство после стрельбы у дома в Балашихе, сообщает подмосковный главк СК.

    10:21Мэрия Волгограда отказалась от судебных претензий к Исинбаевой

    Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву о взыскании средств за пользование подземной парковкой, сообщил председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Алексей Трункин.

    10:10Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    После ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    10:05Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у военкомата в Москве

    Правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    2 августа 2023, 11:19

    Asia Times: ВСУ использует оружие НАТО против России вопреки требованию Запада

    Asia Times: ВСУ использует оружие НАТО против России, хотя Запад утверждает обратное

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины активно используют поставленное Североатлантическим альянсом оружие против России, хотя Запад утверждает обратное, пишет обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

    Автор в материале для Asia Times перечисляет вооружения, которые используются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Речь идет о крылатых ракетах, беспилотниках, ракетных комплексах и кассетных боеприпасах.

    Брайен также обращает внимание на то, что в Пентагоне не могут дать определенный ответ относительно шпионажа за территориями России при помощи разведывательных дронов Global Hawk. Вместе с тем он выразил уверенность, что именно таким образом собираются необходимые данные для наведения целей ВСУ, расположенных на территории России, пишет Царьград.

    Ранее сенатор Константин Долгов в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, и, в частности, против гражданских объектов.

    1 августа 2023, 12:20
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»

    Эксперт Кнутов: Для борьбы с украинскими дронами в Москве России стоит обратиться к советскому опыту защиты региона

    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. Для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения летательных аппаратов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник, второй раз за несколько дней, украинский беспилотник атаковал комплекс «Москва-Сити».

    «Проблема некой бреши на юго-западе Москвы прослеживается с советских времен. Там расположена железная дорога, а высоковольтные провода создают помехи. Они, в свою очередь, способны маскировать БПЛА. Именно этим и пытается воспользоваться противник», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Напомню, в годы Великой Отечественной войны Советская армия использовала аэростаты с натянутыми тросами для борьбы с немецкими самолетами. Сейчас, вероятно, стоит поступить схожим образом. Нам нужны зонды с закрепленными на них сетями. Если повесить такой аппарат на высоте 200-300 м, противник будет вынужден поднимать БПЛА выше, а мы сможем легче их замечать», – отмечает эксперт.

    «Особенность беспилотников в том, что их можно довольно недорого модернизировать, чего не скажешь о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это затрудняет обнаружение аппаратов. Тем не менее отказываться от этого способа защиты нельзя. Россия проводит постоянную работу по совершенствованию установок. Одновременно с этим улучшаются ЗРК, которые также могут поражать дроны. Не стоит забывать и о новых перспективных разработках, в частности о лазерном и электромагнитном оружии», – подчеркивает собеседник.

    «Также стоит задуматься о создании двух линий защиты, как в советские годы. Первый рубеж должен быть расположен около Москвы. Второй – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, а лучше по всей линии границы. Если ко всему перечисленному добавить РЛС, установив их на возвышенности, то эффект будет заметен. Эта работа достаточно трудоемкая, но сделать ее необходимо», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась с помощью дронов ударить по объектам в Москве и Московской области. Российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17-го этажа.

    Обломки двух дронов, сбитых системами ПВО в Московской области, не привели к повреждению инфраструктурных объектов, сообщили в экстренных службах. Напомним, аналогичная атака произошла в минувшее воскресенье. Один из украинских дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщило МО РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте. Среди прочего, эксперты иронизировали в Сети – ВСУ неудачными налетами пытаются ответить на успешные удары ВС России по портовой инфраструктуре Украины.

    Коментарии (58)
    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».


    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (23)
    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (21)
    2 августа 2023, 02:59
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    После доклада главы разведки Украины Буданова Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    @ President of Ukraine/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Украинский президент выступил с угрозами в адрес России.

    Зеленский рассказал, что «отдельный подробный доклад» сделал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Россия «точно почувствует последствия» украинской «работы». «Серьезно почувствует», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. После этого в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (32)
    1 августа 2023, 13:45
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции около Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Новомлынском, Тимковкой, Кисловкой, Котляровкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Общие потери противника за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, одна бронемашина, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации успешно отражены три атаки противника у Райгородка, Невского и Червоной Дибровы ЛНР, отчитались в Минобороны.

    В районе Тернов Донецкой народной республики (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР, Дружелюбовкой Харьковской области, Торским и Серебрянкой ДНР.

    За минувшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 40 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, сообщил Конашенков.

    Поблизости от Стецковки Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

    Средствами ПВО за сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожен 21 украинский беспилотник около Залимана ЛНР, Новоандреевки, Спорного, Берестового, Кременца, Вольного ДНР, Мичурина, Балочки, Конских Раздоров Запорожской области, Старой Збурьевки, Раденска и Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (22)
    2 августа 2023, 03:58
    Взрывы прогремели на Украине

    В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.

    Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.

    Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.

    «Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».

    Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.

    Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (7)
    1 августа 2023, 14:00
    Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка

    Tекст: Алина Власенко

    Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    В Telegram оборонного ведомства уточняется, что Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки колонны украинской техники на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (24)
    2 августа 2023, 06:48
    Власти Одесской области сообщили о пожарах

    Глава Одесской областной администрации Кипер сообщил о пожарах на объектах инфраструктуры

    Власти Одесской области сообщили о пожарах
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области Украины возникли пожары, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

    Кипер сообщил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб, передает ТАСС.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины. В частности, взрывы прогремели в Измаиле, который является крупным портом на Дунае.

    Коментарии (12)
    1 августа 2023, 22:52
    Украинские телефонные мошенники стали террористами

    Телефонные мошенники перестали ограничиваться выманиванием денег у россиян и стали провоцировать жертв на преступления

    Tекст: Антон Антонов

    В России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, пишут СМИ, связывая изменения с деятельностью украинских спецслужб.

    Как и прежде, мошенники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов. Они убеждают жертву, что с ее счета собираются «украсть деньги», подговаривают набрать кредитов и перевести на счет аферистов, пишет «Комсомольская правда».

    Однако если прежде мошенники на этом останавливались, то сейчас они уговаривают своих жертв «участвовать в операции по поимке тех самых негодяев». «Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат», – сообщает «КП».

    Так, 53-летний житель Санкт-Петербурга поджег дверь и попытался протаранить ворота на машине. Объясняя свои действия, он заявил, что в соцсетях ему «написал сотрудник ФСБ Колесников, сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины», которые якобы находятся в военкомате. Как указывает «Комсомольская правда», «лже-силовик, вероятно, сам и звонил с Украины».

    В Воронежской области «сотрудник ЦБ» заявил 24-летней учительнице истории, что неизвестные оформляют на нее кредит, и велел ждать «звонка от правоохранителей», а те уже «подключили девушку к «спецоперации», велев ей «бросить зажигательную смесь в военкомат, где организовали свой штаб преступники».

    Указывая на стремительную «мутацию» телефонных мошенников, издание рассказало, как весной 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской правды» Татьяну Адабаш мошенник, представившийся офицером ФСБ, убедил перевести 2,6 млн рублей и спрятаться в соседнем регионе. Женщине внушили, что она должна скрываться от преступников.

    Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев считает вероятным, что преступные кол-центры на Украине «находились ранее или теперь поступили на финансирование от украинского режима и спецслужб Киева, которые их переориентировали».

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую  телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (14)
    1 августа 2023, 12:34
    Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России

    Эксперт Дандыкин: У России есть все силы и средства для противодействия украинским дронам Magura V5

    Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Морские дроны Magura V5 уязвимы, но это вызов ВС РФ, которому нужно уверенно противостоять, применяя самое современное оружие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее ВСУ атаковали корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами.

    «Сегодняшняя атака кораблей Черноморского флота вполне могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Что касается самих дронов, они обладают большой дальностью – до нескольких сот миль, могут дойти от Одессы до Севастополя, в зоне риска оказываются и некоторые наши газопроводы. При этом аппарат довольно быстроходный и несет приличную нагрузку – порядка 300 кг взрывчатки», – отметил собеседник.

    «Украинцы хвастаются тем, что это очень современная и эффективная разработка. Но эти аппараты уничтожаются так же легко, как и все остальные. Никаких уникальных технологий или защиты у них нет. Аналогичные дроны есть у многих стран, в том числе и у России», – рассуждает эксперт.

    «Что касается мер противодействия таким аппаратам, то мы реализуем целый комплекс. В частности, наносим удары по местам их сборки, особенно на побережье от Николаева до Одессы. Кроме того, в Черном море устанавливаются боновые заграждения, которые достаточно эффективно себя зарекомендовали. Применяются системы РЭБ, чтобы засечь их и сбить с курса, также дроны расстреливаются из пулеметов и мелкокалиберной артиллерии», – добавил он.

    «Безусловно, любые атаки на наш флот – это вызов. России необходимо регулярно совершенствовать все имеющиеся меры, чтобы эффективнее бороться с угрозами. Российская оборонная промышленность разрабатывает новые виды вооружения и средства противодействия таким угрозам», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России. Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

    Напомним, на днях американские СМИ показали украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, который, как сообщалось, ВСУ собираются применить для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. По имеющимся у телеканала CNN данным, дрон может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км. На видео также попал пункт управления дронами.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что на черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. Эксперт подробно объяснял, каких ответных действий Украины ожидать на море и что нужно сделать для их отражения.

    Коментарии (24)
    1 августа 2023, 22:21
    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД

    Моравецкий раскритиковал решение МИД Украины вызвать польского посла Цихоцкого

    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Украины не должен был вызывать польского посла Бартоша Цихоцкого из-за недовольства словами министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что «вызов польского посла – представителя страны, который остался единственным в Киеве», когда Россия начала специальную военную операцию, «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши. При этом Моравецкий обещал «всегда защищать доброе имя Польши, ее безопасность». Он заверил, что для польских властей интересы какой-либо другой страны не будут преобладать над интересами Польши.

    Напомним, Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. МИД Украины заявил послу, что высказывания Пшидача являются неприемлемыми.

    Коментарии (20)
    1 августа 2023, 16:07
    Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева

    МИД Украины вызвал посла Польши после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева

    Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева
    @ Sebastian Scheiner/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

    В сообщении утверждается, что во время встречи послу Польши было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь не соответствуют действительности и являются неприемлемыми, передает РИА «Новости».

    В украинском министерстве добавили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.

    По сообщению украинского издания «Европейская правда», Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.

    Напомним, в июле министр обороны Британии Бен Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что Киев относится к Западу как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.

    После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны добавил, что Киев не возражал бы, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.

    Как отметил политолог Владимир Скачко, в Киеве не осознают последствий скандала с Британией. В Европе допустили, что Запад может заставить Украину начать переговоры с Россией из-за поведения Киева.


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    2 августа 2023, 10:10
    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после ночных взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    После ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Глава государства подтвердил наличие повреждений, добавив, что самые значительные из них зафиксированы на юге страны, передает ТАСС.

    Ночью в Измаиле Одесской области произошли взрывы. Также сообщалась о работе ПВО в Киеве. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 20:48
    Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен

    Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен

    Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Закон о запрете использования российского музыкального продукта в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг и ужесточения за это ответственности зарегистрировали в Верховной раде, сообщили украинские СМИ.

    Использование русских фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов влечет за собой штраф от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов, пишет Страна.ua.

    Депутаты, разработавшие законопроект, напомнили о «возмутительном случае», когда в Киевской области посетительницу караоке за замечания об исполнении песни на русском языке вытолкали из заведения его работники. Их наказали штрафом в 170 гривен, что, по мнению украинских законодателей, не может считаться адекватным наказанием за такое нарушение.

    Кроме того, депутаты считают, что «музыкальный продукт государства-агрессора может создать иллюзию привлекательности российской идентичности, наличия общих интересов». Кроме того, в пояснительной записке указано, что русские песни и композиции русских исполнителей «были информационными спецоперациями, направленными на ослабление Украины».

    Ранее суд во Львове признал молодого человека, исполнявшего песню рок-музыканта Виктора Цоя, виновным в мелком хулиганстве и вынес ему предупреждение. До этого в Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за прослушивания песни на русском языке.

    Напомним, в середине июля киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.

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    1 августа 2023, 13:41
    В Раде допустили увольнение министра обороны Украины

    Депутат Рады Гончаренко: Министр обороны Украины Резников может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии

    Tекст: Антон Никитин

    Министр обороны Украины Алексей Резников может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

    Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что Резников может быть назначен послом в Британии. По словам депутата Рады, в офисе президента Украины давно обдумывают увольнение действующего министра обороны, а Резников «и сам не прочь уйти» с должности министра и якобы очень хотел перейти в министерство юстиции.

    По имеющейся у Гончаренко информации, в офисе президента Украины уже узнавали как Резникова воспримут в Лондоне и «получили одобрительный ответ».

    Напомним, 24 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от намеченного графика, но он «не переживает» по этому поводу.

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