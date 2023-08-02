По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
FT: Байден запросит покупку оружия для Тайваня из выделенных Киеву средств
Президент США Джо Байден планирует обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать покупку вооружений для Тайваня из дополнительного бюджета, выделенного на помощь Киеву, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Источники сообщают, что Вашингтон намерен ускорить поставки вооружений Тайваню из-за «растущей угрозы со стороны Китая». Предполагается, что финансирование для Тайваня включат в дополнительный бюджетный запрос по Украине, передает ТАСС.
Если инициатива будет одобрена американскими законодателями, то Тайвань впервые получит вооружения через систему иностранной военной помощи, финансируемую налогоплательщиками США.
На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену распорядиться о выделении до 345 млн долларов на военную помощь Тайваню.
Тем временем The Economist пишет, что Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне.