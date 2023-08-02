По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня наступления
Минобороны: ВС России взяли восемь украинских «опорников» за три дня наступления в ЛНР
Вооруженные силы РФ за последние три дня взяли восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе ЛНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По его словам, за три дня наступления на Куземовском направлении штурмовые группы МСБ 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами и четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной мехбригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Зыбинский добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки войск «Запад» нанесли 13 ударов по 14-й отдельной механизированной бригаде и подразделениям теробороны противника.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.