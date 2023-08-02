Минфин: Поведение россиян изменилось из-за введения накопительной пенсии

Минфин оценил изменения в поведении россиян из-за введения накопительной пенсии

Tекст: Александра Юдина

Согласно информации ведомства, введение накопительной пенсии с 2002 года спровоцировало изменение модели поведения граждан в вопросе дополнительного пенсионного дохода, так как они стали рассчитывать не на государство, а на себя, передает РБК.

«С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан (когда гражданин считает, что пенсионный доход должно формировать государство) к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», – подчеркнули в министерстве.

Также специалисты обозначили важность создания и развития накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования, которая совпала с периодом сложных экономических условий. Что, в свою очередь, негативно сказалось на доходности инвестирования накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

В ведомстве добавили, что ежегодная доходность, получаемая негосударственными пенсионными фондами по результатам инвестирования с момента начала их деятельности, была недостаточная по ряду объективных причин.

«Однако введенный ЦБ риск-ориентированный надзор, а также изменения регулирования деятельности НПФ дадут им возможность в будущем стать «надежным провайдером» по формированию дополнительного дохода граждан», – уточнили в министерстве.

В России действует солидарная пенсионная система, при которой нынешние работники взносами со своих зарплат «оплачивают» пенсии нынешних пожилых.

Ранее Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров, в 2025-2026 годах планируется проводить ее дважды в год.