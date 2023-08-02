На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.33 комментария
Композитор Колкер умер в Петербурге
Создатель песни «Стоят девчонки» Колкер умер в Петербурге
В Санкт-Петербурге на 91 году жизни умер композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер, сообщил Союз композиторов города.
Союз композиторов сообщил о смерти Колкера на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Александр Колкер написал свыше 100 песен, включая «Карелию», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки». Он также писал музыку к фильмам: «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Свадьба Кречинского», «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки». Колкер сочинял музыку для театра и создавал мюзиклы, оперетты, рок-оперы. Его песни исполняли такие артисты, как Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, передает ТАСС.