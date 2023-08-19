Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
В ДТП со школьным автобусом в Пермском крае пострадали 15 детей
Школьный автобус съехал с дороги в городе Соликамск Пермского края, в результате пострадали 16 человек, включая 15 несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что автобус в субботу ехал по трассе Соликамск – Красновишерск. Во время поездки водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На месте происшествия, как сообщается, работают наиболее опытные следователи-криминалисты.
Накануне трое детей и мужчина погибли при столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков на трассе в Волгоградской области, госпитализирована женщина.