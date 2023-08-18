В грузовом терминале в Новороссийске ликвидировали открытое горение

Эксперт рассказал о пользе высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса

Экономист Лизан: Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в Донбасс будет имиджевым проектом России

Tекст: Андрей Резчиков

«Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) процесс долгий. На проект технико-экономического обоснования понадобится лет пять. Но это имиджевый ход – не только старые регионы свяжем ВСМ, но и новые», – считает экономист Иван Лизан.

Однако, как подчеркнул собеседник, железная дорога нужна здесь и сейчас, а не через несколько лет. «Если посмотреть на схему украинских железных дорог, то без взятия Харькова нормального железнодорожного сообщения не будет», – пояснил Лизан.

Связь с Луганской народной республикой (ЛНР) можно обеспечить через Купянск, «к которому мы подобрались, но не вошли». «Между ЛНР и Ростовской областью есть железнодорожный перегон, но он не использовался с 2007 года. На его восстановление, как говорил в прошлом году губернатор Ростовской области Василий Голубев, потребуется около 75 млрд рублей», – напомнил эксперт.

По его словам, связь с Донецкой народной республикой (ДНР) возможна только через Таганрог, рядом расположена так называемая успенская ветка. С 2017 года осуществляется движение межобластного пассажирского поезда по маршруту Ясиноватая – Иловайск – Успенская.

«Во время Петербургского международного экономического форума, который проходил с 14 по 17 июня, было заявлено о том, что идут предпроектные изыскания по новому железнодорожному пути, который пройдет по Северному Приазовью от Крыма до Ростовской области. Тянуть ветку будут «Железные дороги Новороссии» – компания заработает до конца текущего года. Но когда дорогу начнут строить и по какому участку она будет пролегать, пока непонятно», – добавляет Лизан.

Сейчас даже внутри ДНР нет прямого железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком. «В Волновахе вокзал разбит, пути повреждены. Еще участок проходит мимо Еленовки – неподалеку от линии фронта. Также саперы обследуют территории, выделенные под будущую ж/д линию в Тельмановском районе ДНР. Поэтому нам бы по уму перед строительством ВСМ обычную железную дорогу построить, потому что грузовиками не навозишься», – считает Лизан.

Эксперт также напомнил, что перед проведением чемпионата Европы по футболу в 2012 году железнодорожные перевозчики России, Украины, Белоруссии и Польши подписали меморандум о взаимодействии в организации транспортного обеспечения Euro-2012. Тогда же правительства России и Украины были готовы подписать соглашение по быстрым перевозкам.

«Сейчас это технически невозможно, потому что Донецкая железная дорога, часть которой мы контролируем, и Северо-Кавказская железная дорога электрифицированы разными видами тока: где-то постоянный, а где-то – переменный. Поэтому неизбежно приходится менять тягу. Из Таганрога в Донецк напрямую «Ласточки» не ходят. Из ДНР до границы доезжает обычный плацкартный поезд, затем люди делают пересадку и дальше их подхватывает «Ласточка». Поэтому надо менять дорогостоящую контактную сеть», – добавил собеседник.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска. По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего десять часов в пути.

«Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», – пояснил глава государства, который вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым запустил движение по МЦД-3.