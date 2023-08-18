  • В Совфеде призвали признать власти Украины террористами и добиваться международного осуждения
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    Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года
    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
    Эксперт объяснил пользу высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса
    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева
    Обломки украинского БПЛА повредили крышу и фасад павильона «Экспоцентра» в Москве
    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе
    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte из Одессы в воды Босфора
    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    42 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    8 комментариев
    18 августа 2023, 11:42

    В грузовом терминале в Новороссийске ликвидировали открытое горение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных палетов в грузовом терминале в Новороссийске, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

    Ранее была объявлена локализация пожара на площади 1,3 тыс. кв. м.

    Согласно сообщению ведомства, в 10.44 по московскому времени объявлена ликвидация открытого горения, передает ТАСС.

    В пятницу в грузовом терминале в Новороссийске на улице Маркова загорелись деревянные палеты. Ведется тушение.

    17 августа 2023, 13:43
    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении
    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ около Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР) и провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, штурмовые отряды российской группировки провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами.

    Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 310 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (64)
    17 августа 2023, 20:36
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.

    «У вас за время контрнаступления 45 тысяч человек погибло и калеками ушли. <…> Потери у вас на фронте – 1 к 8», – передает ТАСС слова Лукашенко.

    Также он добавил, что у России есть в резерве 250 тыс. человек, вооруженных современной техникой. «Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь – они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье», – сказал Лукашенко.

    Также он добавил, что Запад начинает понимать, что даже с его помощью Украина не сможет выдержать. Лукашенко отметил, что от Украины может остаться только «клочок» земли, и такого государства больше не будет, если она не сядет за стол переговоров.

    Ранее белорусский лидер рассказал, как должны проходить переговоры по Украине.

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    18 августа 2023, 08:45
    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

    Власти ДНР: Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России уничтожили основную группировку украинских военных в Урожайном, теперь затруднен подвоз резервов, сообщает советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, основная группировка была ликвидирована тяжелым вооружением, подъезды к селу контролируют ВС России, подвезти резервы ВСУ не могут, их техника и личный состав уничтожаются на подступах, передает ТАСС.

    Также Гагин добавил, что украинские военные сконцентрировали группировку под Артемовском для новых атак на Клещеевку в ДНР.

    Так, по данным разведки, ВСУ готовятся штурмовать район Клещеевки, концентрируя группировку на Артемовском направлении.

    Ранее в пятницу в районе Урожайного была сорвана попытка ротации подразделений ВСУ, уничтожены две группы пехоты и минометный расчет.

    Напомним, Гагин сообщал, что Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек. В районе Урожайного ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.

    Коментарии (24)
    17 августа 2023, 19:46
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты, киевский режим никогда не будет столь агрессивным к России, как раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Отвечая на вопрос о том, говорил ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах цели СВО будут выполнены, Лукашенко отметил, что не обсуждал с российским коллегой эту тему «в таком духе», передает ТАСС.

    Он выразил собственное мнение, по его словам, цели СВО уже выполнены, и Украина никогда не будет «так агрессивно себя вести в отношении России» после окончания боевых действий, как это было до них.

    Также Лукашенко в ходе интервью заявил, что отдельные российские части заходили через белорусскую территорию на Украину.

    Коментарии (65)
    17 августа 2023, 14:10
    Минобороны показало уничтожение эшелона с боеприпасами для ВСУ
    Минобороны показало уничтожение эшелона с боеприпасами для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись видео ликвидации воинского эшелона с боеприпасами для украинской армии опубликовало Министерство обороны России.

    В снятом с беспилотника ролике показаны удары по вагонам, перевозившим боеприпасы для украинских вооруженных сил, видеозапись размещена в Telegram-канале Минобороны.

    На кадрах запечатлен железнодорожный эшелон из трех крытых грузовых вагонов у платформы разгрузки и около шести грузовых машин, на которые должны были загрузить боеприпасы.

    После ударов последовал пожар и детонация боеприпасов.

    Ранее Минобороны сообщало, что эшелон был уничтожен на железнодорожной станции Межевая в Днепропетровской области.

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    17 августа 2023, 13:50
    Эксперт: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы

    Военный аналитик Онуфриенко: Конкуренция за оставшиеся резервы ВСУ вынуждает Сырского завышать уровень угрозы Купянску

    Эксперт: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы
    @ REUTERS/Zohra Bensemra

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ не хватает резервов, а имеющиеся очень быстро расходуются. Эта ситуация вынуждает украинское командование бороться за подкрепления. Сырский с помощью своих заявлений хочет получить дополнительные силы на Купянском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ под Купянском.

    «Сырский известен тем, что руководил провальным контрнаступлением ВСУ под Артемовском. За три месяца практически непрерывных атак он не смог взять ни одного прилегающего населенного пункта, не говоря об охвате целого города. После этой неудачи генерала отправили командовать украинскими силами на Купянском направлении», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Свежих сил у Украины не хватает, что приводит к конкуренции военного руководства страны за подкрепления. Поэтому Сырский специально завышает степень угрозы на своем направлении, чтобы привлечь под свое командование больше резервов и не провалиться в очередной раз», – подчеркнул он.

    «Я полагаю, что у нашей армии сейчас нет цели быстро заблокировать и взять Купянск. Для реализации этой задачи необходимо провести масштабную наступательную операцию с прорывом фронта противника. Это противоречит стратегии гибкой обороны, которую выбрало российское командование», – отмечает эксперт.

    «Но обстановка на Купянском направлении для Украины все равно неблагоприятная. Мы медленно давим противника, вынуждая его вводить в бой свои резервы. Тем самым Российская армия отвлекает подразделения ВСУ, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что обстановка для ВСУ на Купянском направлении усложнилась. Генерал опасается блокирования и захвата города Российской армией.

    Российские войска на Купянском направлении овладели двумя опорными пунктами и наблюдательными постами, а также разгромили до двух взводов пехоты в районе Ольшана. В целях восстановления утраченных позиций противник провел пять контратак, которые были отражены армией РФ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе боев барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожено две САУ польского производства «Краб» в районе сел Кучеровка и Петропавловка, а также три гаубицы противника около Куриловки, Лозовой и Новоселовского. Расчеты ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА ВСУ.

    Напомним, Украина объявила обязательную эвакуацию населения из прифронтовых населенных пунктов Купянского района. Решение затронуло левый берег Купянской городской общины, Кондрашевскую, Двуречанскую, Куриловскую и Петропавловскую сельские общины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия подбирает ключи к освобождению Купянска.

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    17 августа 2023, 21:34
    Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море

    Турция предупредила Россию о росте напряженности после досмотра судна в Черном море

    Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Турции заявили о риске роста напряженности в Черном море, если ситуация с досмотром судов Россией повторится, говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции.

    «После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Напомним, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, который шел в порт Украины.

    Коментарии (41)
    17 августа 2023, 20:45
    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко рассказал, где находился Зеленский, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева
    @ James McGill/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский находился в погребе, когда российские войска были около Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    По его словам, у Зеленского не было войск, чтобы защитить столицу, сообщает «Московский комсомолец». Лукашенко добавил, что лично наблюдал за тем, как некоторые представители киевской власти были готовы «поднять руки вверх».

    «Наверное, вы знаете, что войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда, и никакой президент Украины там не отражал – у него войск фактически не было, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, уже наполовину точно были не его, они не хотели погибать», – пояснил Лукашенко, передает ТАСС.

    По словам Лукашенко, российские войска отошли от Киева, потому что президент Владимир Путин не хотел больших жертв среди мирного населения.

    Ранее Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.


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    17 августа 2023, 16:02
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    @ Кристина Кормилицына/POOL/TACC

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.

    По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего 10 часов в пути, передает ТАСС.

    Также президент заверил, что в перспективе необходимо будет провести аналогичную ветвь до Луганска и Донецка.

    Ранее Путин сообщил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом. По мнению президента, будет востребована ВСМ и до Минска.

    Коментарии (46)
    18 августа 2023, 07:59
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе

    WP сообщила о возражениях ряда американских конгрессменов против помощи Киеву после негативного прогноза разведки США

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления, сообщают источники.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит, в частности, о том, что ВСУ не достигнут «ключевого» Мелитополя. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что Киеву не предоставили более мощные вооружения, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов.

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    17 августа 2023, 13:14
    Эксперт: Отказом от транзита российского газа Украина угождает США

    Эксперт Юшков: США заставляют Украину отказаться от транзита российского газа

    Эксперт: Отказом от транзита российского газа Украина угождает США
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Основными бенефициарами прекращения транзита российского газа через Украину станут США. Но ни Москве, ни Киеву такие решения невыгодны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили, что не станут выступать стороной переговоров по продлению контракта на транзит газа в Европу.

    «С экономической точки зрения Украине было бы выгодно сохранить транзит российского газа. Но политическая составляющая сейчас играет не меньшую роль – офис Зеленского долгое время вел информационную работу по очернению Москвы», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Украинские власти настолько обострили ситуацию, что любые попытки найти приемлемое решение в рамках диалога с Газпромом непременно закончатся недовольством как офиса Зеленского, так и простых граждан. И это не говоря о колоссальной роли США в истории с транзитом», – отмечает собеседник.

    «Вашингтон давно заинтересован в разрыве газового сотрудничества России и Европы. Штаты, судя по всему, инициировали взрывы на «Северных потоках», давили на ЕС с просьбой отказаться от любого ресурсного взаимодействия с Москвой», – подчеркивает эксперт.

    «Следующим шагом Америки вполне может стать запрет транзита через Украину. Тем не менее сделать это окажется достаточно трудно, поскольку сами по себе долгосрочные контракты постепенно теряют свою актуальность», – считает Юшков.

    «Украина перешла на европейскую систему контрактования транзитных мощностей. Соответственно, страна обязана регулярно проводить аукционы на использование мощностей своей газовой системы. Газпром, таким образом, может ежедневно покупать себе лоты на суточную прокачку газа, поскольку против него до сих пор не введены санкции», – акцентирует собеседник.

    «Однако подобная система невыгодна самой Украине, поскольку страна не получает точной гарантии покупки транзита на протяжении долгого времени. Фактически перед офисом Зеленского возникает угроза того, что Газпром летом вообще не станет закупать мощности. В этом случае инфраструктура будет простаивать», – уточняет эксперт.

    «Долгосрочные контракты порождают стабильность и предсказуемость экономики. Сохранение текущих отношений было бы выгодно и России, поскольку в настоящее время нет иных газопроводов, с помощью которых мы могли бы выполнить обязательства по договорам с Европой. Остаться на этом рынке – задача принципиальная», – резюмирует Юшков.

    Ранее на Украине заявили, что страна не будет стороной переговоров с Москвой по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Об этом сказал министр энергетики государства Герман Галущенко. По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности региона функционировать вообще без российских ресурсов».

    Как отмечает РБК, действующие договоренности были достигнуты в 2019 году сроком на пять лет. Их действие истекает в конце 2024 года. По условиям соглашения Газпром должен прокачать через Украину 225 млрд кубометров газа, в том числе 65 млрд в 2020 и по 40 млрд каждый следующий год.

    При этом еще в мае глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов говорил, что Украина не может и не должна перекрывать трубопроводы, поскольку нуждается в регулярных доходах от транзита. Об этом писала газета The Washington Post. Он отмечал, что страна хочет быть надежным партнером для европейских государств, которые до сих пор зависят от ресурсов Москвы.

    Напомним, несмотря на боевые действия и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. При этом еще в июне Галущенко заявил, что страны вряд ли смогут договориться о продлении имеющихся соглашений.

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    17 августа 2023, 21:10
    Эксперт рассказал о пользе высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса

    Экономист Лизан: Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в Донбасс будет имиджевым проектом России

    Эксперт рассказал о пользе высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Идея строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Донбасса – это имиджевый ход. Важно показать, что железной дорогой будут связаны не только старые, но и новые регионы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. В четверг президент Владимир Путин высказался о высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса.

    «Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) процесс долгий. На проект технико-экономического обоснования понадобится лет пять. Но это имиджевый ход – не только старые регионы свяжем ВСМ, но и новые», – считает экономист Иван Лизан.

    Однако, как подчеркнул собеседник, железная дорога нужна здесь и сейчас, а не через несколько лет. «Если посмотреть на схему украинских железных дорог, то без взятия Харькова нормального железнодорожного сообщения не будет», – пояснил Лизан.

    Связь с Луганской народной республикой (ЛНР) можно обеспечить через Купянск, «к которому мы подобрались, но не вошли». «Между ЛНР и Ростовской областью есть железнодорожный перегон, но он не использовался с 2007 года. На его восстановление, как говорил в прошлом году губернатор Ростовской области Василий Голубев, потребуется около 75 млрд рублей», – напомнил эксперт. 

    По его словам, связь с Донецкой народной республикой (ДНР) возможна только через Таганрог, рядом расположена так называемая успенская ветка. С 2017 года осуществляется движение межобластного пассажирского поезда по маршруту Ясиноватая – Иловайск – Успенская.

    «Во время Петербургского международного экономического форума, который проходил с 14 по 17 июня, было заявлено о том, что идут предпроектные изыскания по новому железнодорожному пути, который пройдет по Северному Приазовью от Крыма до Ростовской области. Тянуть ветку будут «Железные дороги Новороссии» – компания заработает до конца текущего года. Но когда дорогу начнут строить и по какому участку она будет пролегать, пока непонятно», – добавляет Лизан. 

    Сейчас даже внутри ДНР нет прямого железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком. «В Волновахе вокзал разбит, пути повреждены. Еще участок проходит мимо Еленовки – неподалеку от линии фронта. Также саперы обследуют территории, выделенные под будущую ж/д линию в Тельмановском районе ДНР. Поэтому нам бы по уму перед строительством ВСМ обычную железную дорогу построить, потому что грузовиками не навозишься», – считает Лизан. 

    Эксперт также напомнил, что перед проведением чемпионата Европы по футболу в 2012 году железнодорожные перевозчики России, Украины, Белоруссии и Польши подписали меморандум о взаимодействии в организации транспортного обеспечения Euro-2012. Тогда же правительства России и Украины были готовы подписать соглашение по быстрым перевозкам.

    «Сейчас это технически невозможно, потому что Донецкая железная дорога, часть которой мы контролируем, и Северо-Кавказская железная дорога электрифицированы разными видами тока: где-то постоянный, а где-то – переменный. Поэтому неизбежно приходится менять тягу. Из Таганрога в Донецк напрямую «Ласточки» не ходят. Из ДНР до границы доезжает обычный плацкартный поезд, затем люди делают пересадку и дальше их подхватывает «Ласточка». Поэтому надо менять дорогостоящую контактную сеть», – добавил собеседник. 

    В четверг президент России Владимир Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска. По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего десять часов в пути.

    «Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», – пояснил глава государства, который вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым запустил движение по МЦД-3.

    Коментарии (22)
    17 августа 2023, 17:52
    «Луна-25» сфотографировала обратную сторону естественного спутника Земли

    Российская станция «Луна-25» сфотографировала обратную сторону естественного спутника Земли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Космический аппарат «Луна-25» сделал первую фотографию земного спутника в ходе облета небесного тела, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    Станция в ходе полета по круговой орбите сняла лунную поверхность телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

    На снимке запечатлен южный кратер Зееман на обратной стороне спутника, фото сделано в 8.23 мск. Кратер Зееман – это уникальный объект, высота его вала доходит до восьми километров над поверхностью Луны. Снимки дополняют имеющиеся данные о кратере. Первое его изображение было сделано в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

    «Луна-25» также измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности небесного тела, получила параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на орбите.

    Напомним, аппарат вышел на орбиту спутника Земли 16 августа, для этого два раза включались его двигатели.

    Коментарии (34)
    17 августа 2023, 18:24
    Пушилин заявил о ежедневном продвижении ВС России на двух направлениях

    Глава ДНР Пушилин заявил о ежедневных потерях опорных пунктов ВСУ на двух направлениях

    Пушилин заявил о ежедневном продвижении ВС России на двух направлениях
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные с каждым днем все больше продвигаются на Краснолиманском и Купянском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    На этих направлениях ВСУ выбиваются сразу с нескольких опорных пунктов в день, они теряют от трех до 10-12 пунктов, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России движутся в тяжелых условиях, украинские военные сопротивляются, но «у наших ребят все получается».

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 125 украинских военных.

    Коментарии (4)
    17 августа 2023, 13:41
    На Украине заявили о возвращении нацбата «Азов» на фронт

    Нацгвардия Украины: Нацбат «Азов» вернулся в зону боевых действий под Красный Лиман

    На Украине заявили о возвращении нацбата «Азов» на фронт
    @ EYEPRESS Images/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) вернулось в зону боевых действий, выполняет задачи на Краснолиманском направлении, сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления нацгвардии Украины Николай Уршалович.

    Он заявил, что бригада «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) восстановилась и отправилась в район Серебрянского лесничества. По его данным, 15 августа «Азов» уже проводил боевые операции, передает ТАСС.

    Украинское издание «Страна» сообщило, что «азовцев» ранее заметили на Артемовском направлении.

    Ранее глава Нацгвардии Украины Пивненко заявил о подготовке освобожденных боевиков «Азова» (запрещен в России) к возвращению на поле боя.

    Напомним, начале июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.

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    Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года

    Окончательная точка в разрыве газовых отношений России с ЕС с 1960-х годов символически будет поставлена через полтора года, когда закончится транзитный контракт. Вести переговоры с Россией по продлению газового транзита Украина не намерена. Еще недавно такой сценарий рисовал устрашающую картину. Однако после шоковой фазы энергетического кризиса в 2022 году ЕС уже действительно нечего бояться. Более того, есть способ сохранить поставки даже без контракта. Подробности

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    Империя Сороса меняет направление для удара

    Новый глава международной империи Сороса закрывает проекты в Евросоюзе и увольняет половину сотрудников. Скорее всего, Алекс Сорос заинтересован в подчинении политической системы Америки, тем более что значение Европы падает. Как теперь изменится империя семьи Сорос и ее план по переустройству мира? Подробности

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    Россия перешла в ходе спецоперации к тактике «двух рук»

    Минобороны показало кадры ракетного удара по воинскому эшелону с боеприпасами ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области. В экспертной среде отмечают, что России удается одновременно и отражать контрнаступление противника, и атаковать цели в глубоком тылу, что говорит о слаженной работе разведки и военных. Как подобная тактика «двух рук» скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

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    Израиль спас армию Германии от позора

    Правительство Олафа Шольца отказалось от идеи форсированного наращивания расходов на оборону до 2% от ВВП: нет денег. Планы канцлера превратить бундесвер в «самую мощную армию ЕС» тоже пошли прахом. С учетом провала так называемого контрнаступления ВСУ всё было бы совсем плохо, но военную помощь немцам внезапно оказал Израиль. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Украина оставит ЕС без русского газа

      «Предстоящий год покажет, каковы возможности Европы функционировать вообще без российского газа». Такими словами министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил отказ Киева от переговоров с Москвой о продлении контракта на прокачку газа в ЕС, который истекает в 2024 году. А что потом? Европа замерзнет?

    • В мир между РФ и Украиной верит одна страна

      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

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