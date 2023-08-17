Львова-Белова анонсировала проведение смен для трудных подростков

Детский омбудсмен анонсировала проведение девяти смен для трудных подростков в России

В образовательной программе, которую подготовили и проводят специалисты Росдетцентра, участвуют 120 советников директоров по воспитанию, педагогов, психологов и представителей «Лиги вожатых», которые изучают и проектируют современные методики работы с подростками в конфликте с законом.

По словам Львовой-Беловой, в прошлом году число подростков, состоящих на разного рода профилактических учетах, превысило 460 тыс. человек. Она отметила, что такая ситуация сложилась, потому что подростки не знают, чем себя занять, не видят возможности интересно провести время, поэтому попадают под деструктивное влияние и портят себе жизнь, следует из сообщения на сайте уполномоченного по правам ребенка.

Она напомнила, что идею проведения смен «Сила России» поддержал президент России Владимир Путин, после того как такая смена – «Сила Кавказа» – успешно прошла в 2022 году в Чеченской Республике при поддержке главы региона Рамзана Кадырова.

Детский омбудсмен заявила, что совместно с Федеральным подростковым центром и «Движением первых» было решено масштабировать эту практику и провести девять смен под названием «Сила России».

Мария Львова-Белова призвала создать условия для самореализации участников смен, дать им верные ориентиры, помочь прийти к новым, полезным, увлечениям. По ее словам, для ребят будут проводить встречи с участниками СВО, сотрудниками МЧС, альпинистами, путешественниками, опытными охотниками, а также организуют мастер-классы по скалолазанию и выживанию в лесу, спортивные эстафеты и состязания.

В этом году смены состоятся 19 сентября – 22 ноября в Бурятии, Северной Осетии – Алании, Татарстане, Чечне, Краснодарском крае, Московской, Новгородской, Новосибирской и Челябинской областях.