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Национальные подготовительные комитеты ВФМ–2024 начали работу в 15 странах
В рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ) в странах–участницах были открыты Национальные подготовительные комитеты. Они уже начали работу в Испании, Малайзии, Индонезии, Пакистане, Израиле, Йемене, Ираке, Либерии, Аргентине, Парагвае, Уругвае, Мексике, Панаме, Гондурасе, а также в странах Карибского бассейна.
«Сегодня страны из разных точек мира проявляют желание участвовать в подготовке Всемирного фестиваля молодежи, который в 2024 году объединит молодых людей со всей планеты. Уже в 15 странах созданы национальные подготовительные комитеты. Это доказывает, что для молодежи действительно нет границ ни в дружбе, ни в мечтах, ни в возможностях. В своих стремлениях молодое поколение не подвержено влиянию разного рода пропаганды коллективного Запада: молодые четко понимают, что будущее мира зависит от способности их поколения к диалогу и взаимопониманию. На площадке Всемирного фестиваля молодежи их руками и голосом начнется новая история международного диалога между молодыми всего мира», – отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
Молодежные министерства, общественные и студенческие организации, ассоциации выпускников российских вузов участвуют в создании Национальных подготовительных комитетов – опорных структур Фестиваля за рубежом, добавила она.
«Мы рады, что Аргентина стала первой страной, которая создала Национальный подготовительный комитет. При этом мы создаем организацию федерального уровня, которая не просто базируется в Буэнос-Айресе, а охватывает все регионы страны. Комитет играет важную роль в отношениях между Россией и Аргентиной: он не просто представляет правительство, а несет ответственность за установление взаимодействия и дружеских отношений между странами», – прокомментировал председатель Национального подготовительного комитета Аргентины Лукас Адриан Гарсия.
В задачи Комитетов входит проведение отбора иностранных участников, создание зарубежных делегаций, а также популяризация Фестиваля в странах-участницах. Кроме того, после проведения Всемирного фестиваля молодежи Национальные подготовительные комитеты станут основой для формирования действующего международного молодежного движения в странах–участницах.
«Всемирный фестиваль молодежи имеет большое значение для молодых людей со всего мира – он станет платформой для обмена знаниями и опытом, пространством, где молодежь из разных стран сможет выразить себя, расширить свои возможности, распространять идеи толерантности и уважения к другим культурам. Для молодежи Панамы Фестиваль – это способ узнать другую реальность, построить стратегические партнерства как на региональном, так и на мировом уровне, обсудить проблемы и предложить инновационные решения, способствующие созданию более справедливого и гармоничного мира», – заявила председатель Национального подготовительного комитета Панамы Кристель Кинтеро.
В ближайшее время будут открыты еще 40 Комитетов в иностранных государствах. Зарубежная молодежь уже изъявила желание стать частью ВФМ-2024 – заявки на участие в Фестивале подали представители более 150 стран.
Напомним, что стать участниками Всемирного фестиваля молодежи могут 20 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, развивающихся в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тыс. иностранцев. Кроме того, впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.