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Шойгу на форуме «Армия-2023» представили продукцию российского ОПК
Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел продукцию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), представленной Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
Шойгу показали самоходный противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Лотос», комплекс средств автоматизированного управления минометными подразделениями ВДВ «Завет-Д», 82-миллиметровый самоходный (носимо-возимый) миномет «Дрок», переносную радиолокационную станцию разведки «Аистенок», передает ТАСС.
На выставке были представлены многофункциональный всесуточный оптико-электронный прибор «Орел», беспилотники «Орлан-30» и «Орлан-10», «Ланцет», «Суперкам-S350», а также 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Мальва», 122-миллиметровая система залпового огня «Торнадо-Г».
Кроме того, министру обороны рассказали о работе комплекса управления огнем артиллерийского дивизиона «Планшет-М-ИР», ПРП-5 «Марс-2000», пункта комплексной обработки разведывательной информации «Салага-О». Также министра заинтересовали возможности квадрокоптера «Сюрприз-ПРО», системы акустической разведки «Чебурашка».
Также Шойгу осмотрел перспективную авиационную управляемую ракету класса «воздух — воздух», созданную НПО «Курганприбор», пообщался с руководителями Промсвязьбанка и Новинкомбанка.
Ранее Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57.