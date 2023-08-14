Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил представитель предприятия-разработчика, Шойгу показали новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей, передает ТАСС.

Также в ходе осмотра статической экспозиции министру обороны доложили об эффективном применении истребителя в ходе спецоперации на Украине.

Как подчеркнул Шойгу по итогам осмотра, должно быть разумное соотношение цены изделия и эффективности его применения и некоторые из представленных образцов вооружения лучше переориентировать. Он добавил, что современные средства поражения должны быть управляемыми, с повышенной помехозащищенностью.

Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали главе военного ведомства разработки авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов различного класса, перспективные авиационные средства поражения, а также новейшие самолеты и вертолеты ВКС.

Кроме того, на аэродроме Кубинка Шойгу ознакомился с экспозицией современных образцов летательных аппаратов, включая самолеты Су-57, Су-34, Су-30СМ2, военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотные летательные аппараты Альтиус-РУ», «Форпост-Р», «Иноходец», «Термит», «а также ударный БПЛА «Гром», «Шершень» и другие типы авиационной техники.

Кроме того, Шойгу ознакомили с работой мобильного комплекса войскового ремонта самолетов, который может быть развернут в местах постоянного базирования авиационных частей и на оперативных аэродромах и обеспечивать в том числе ремонт авиационных двигателей.

Также министру продемонстрировали модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ и модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с управляемыми авиационными ракетами «Вихрь-1» и новейшей управляемой ракетой «воздух – поверхность» «Изделие-305».