На горной дороге в Красноярском крае перевернулся УАЗ с туристами, есть пострадавшие

Tекст: Алексей Дегтярев

Группа из шести туристов в Партизанском районе поехала из поселка Кутурчин в сторону урочища прииск Юльевский, за рулем УАЗ находился местный житель 1956 года рождения, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

На подъеме на перевал Крутезьма машина начала непроизвольное движение вниз из-за технической неисправности. Она перевернулась несколько раз. Пострадали два человека – женщина 1984 года рождения и ее сын 2015 года рождения.

Водитель за рулем не был пьян, но у него не было прав управления автомобилем.

В салоне ехали родственники и их знакомые, включая трех детей, указали в прокуратуре. С места аварии туристов с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в Красноярск.

В 2019 году в ходе соревнований по бездорожью в районе горы Острой в Геленджике погиб один спортсмен. Автомобиль участников перевернулся несколько раз.