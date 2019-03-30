Участник соревнований по бездорожью погиб в Геленджике

Во время соревнований по бездорожью в районе горы «Острой» в Геленджике погиб один спортсмен, второй получил травмы, сообщило следственное управление СК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, во время соревнования автомобиль под управлением 45-летнего жителя Ростовской области перевернулся и покатился, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«В результате 33-летний мужчина, находящийся на пассажирском сидении (второй пилот), получил повреждения, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Водитель автомобиля с травмами был доставлен в городскую больницу», – поясняет СК.

На данный момент водитель получает медицинскую помощь, угрозы его жизни нет, отмечает ведомство. Следственный отдел по Геленджику СУСК проводит доследственную проверку.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент аварии. В ролике видно, как джип пытается въехать на гору, откатывается и несколько раз переворачивается, скатываясь вниз по склону.