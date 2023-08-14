Самое замечательное в нынешней американской избирательной компании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.0 комментариев
Власти Белгорода рассказали о последствиях атаки беспилотника
Губрнатор Белгородской области Гладков рассказал о последствиях атаки беспилотника на жилой многоквартирный дом
Многоэтажный дом в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ, повреждений несущих конструкций дома нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Специалисты провели первичное обследование дома, несущие конструкции не повреждены, подтверждено попадание беспилотника, следует из сообщения «ВКонтакте».
По словам губернатора, коммунальные службы убрали обломки ограждающих конструкций, разрушенную плитку.
Он уточнил, что в понедельник будет проведено повторное обследование дома и начнутся восстановительные работы. Кроме того, специалисты проведут экспертизу поврежденных автомобилей.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде в результате атаки беспилотника поврежден многоквартирный дом.