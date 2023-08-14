Власти Белгорода рассказали о последствиях атаки беспилотника

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    Киевскому режиму аукнется хамство в адрес Израиля
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
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    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    «Калашников» назвал сроки поставки в войска снайперских винтовок СВЧ
    Опубликовано видео нападения на мечеть в иранском Ширазе
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной компании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    10 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    22 комментария
    Новости
    09:36Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля

    Текущий обменный курс рубля значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    09:29АвтоВАЗ анонсировал перезапуск производства Lada Largus

    АвтоВАЗ решил с 14 августа перезапустить производство автомобилей семейства Lada Largus, говорится в сообщении компании.

    09:24Курс доллара превысил 100 рублей

    Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года, евро поднялся выше 109 рублей, свидетельствуют данные торгов.

    09:15Корабли Северного флота начали поход по Северному Ледовитому океану

    Группа кораблей Северного флота в рамках учений приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути, сообщили в Минобороны.

    09:11Власти Белгорода рассказали о последствиях атаки беспилотника

    Многоэтажный дом в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ, повреждений несущих конструкций дома нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    09:09Цены на нефть снизились на макроэкономических данных из Китая

    Мировые цены на нефть снизились в понедельник примерно на 1%: рынки оценивают состояние экономики Китая.

    08:59Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины

    Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение ВСУ, заявил бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    08:55Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО

    Концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, в частности, прекращен доступ к онлайн-системам, с помощью которых проводятся техобслуживание и выявление проблем, сообщили СМИ.

    08:35В ДТП в Забайкалье погибли двое детей

    В Забайкалье на федеральной трассе столкнулись автомобили Lancer и Honda, погибли четыре человека, из них двое детей, шестеро получили различные травмы, сообщили в региональном отделении МВД.

    08:29Российский летчик рассказал об уничтожении пяти единиц бронетехники ВСУ

    Командир российского вертолетного звена с позывным «Самара» рассказал, как несколько дней назад на ореховском участке южного фронта его звено в течение десяти минут уничтожило пять единиц бронетехники ВСУ.

    08:20Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ

    Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и срыве США переговоров по украинскому кризису.

    08:12Высланные из Молдавии российские дипломаты отправились домой

    Попавшие по требованию молдавских властей под сокращение российские дипломаты и сотрудники посольства России в Молдавии отправились домой.

    07:58Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    07:41Мятежники в Нигере выразили готовность провести переговоры с ЭКОВАС

    Нигер готов провести переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил глава кабмина страны Али Махаман Ламин Зейн, назначенный премьером после военного переворота.

    07:29Рубль подешевел к доллару и евро

    В начале торгов понедельника курс рубля опускается относительно доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.

    14 августа 2023, 09:11

    Власти Белгорода рассказали о последствиях атаки беспилотника

    Губрнатор Белгородской области Гладков рассказал о последствиях атаки беспилотника на жилой многоквартирный дом

    Tекст: Вера Басилая

    Многоэтажный дом в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ, повреждений несущих конструкций дома нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Специалисты провели первичное обследование дома, несущие конструкции не повреждены, подтверждено попадание беспилотника, следует из сообщения «ВКонтакте».

    По словам губернатора, коммунальные службы убрали обломки ограждающих конструкций, разрушенную плитку.

    Он уточнил, что в понедельник будет проведено повторное обследование дома и начнутся восстановительные работы. Кроме того, специалисты проведут экспертизу поврежденных автомобилей.

    Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде в результате атаки беспилотника поврежден многоквартирный дом.

    13 августа 2023, 14:24
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    @ google.com/maps

    Tекст: Алёна Задорожная

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    «За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

    «Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

    «Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Коментарии (65)
    13 августа 2023, 11:42
    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного на Запорожском направлении

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия с большими потерями смогла прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении через две недели тяжелых боев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Бойцы батальона «Восток» сообщили последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. «Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей – артиллерии не допросишься, она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев – обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь. После того, как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам поселок стало гораздо сложнее. Пока мы не признали свое поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришел к нам в гости – возможно, удастся выправить положение», – уточнили военные.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на среду ВСУ совершили попытку атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери.

    Коментарии (32)
    13 августа 2023, 13:19
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    @ Dirk Waem/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военное руководство Североатлантического альянса виновно в провале контрнаступления Киева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет УНИАН, после провала украинские штабы стали действовать по-своему и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практически не понимают, что происходит, передает RT.

    Отмечается, что представители НАТО пытались оправдаться, добавив, что ВСУ не способны провести эффективный бой.

    По мнению авторов, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но у ВС России авиация гораздо более сильная, поэтому США не поставляет Киеву истребители F-16, поскольку российская авиация легко их собьет.

    В воскресенье один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    Коментарии (9)
    13 августа 2023, 15:39
    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области, эвакуировано более 200 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, эвакуировано 111 человек, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа было эвакуировано 204 человека, передает ТАСС.

    В четверг власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории.

    На Купянском направлении российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины.

    Коментарии (6)
    13 августа 2023, 13:22
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Большинство кампаний, которые прошли иностранные наемники, были больше похожи на сафари, чем на боевые действия. Теперь же, столкнувшись с украинскими «мясными штурмами», они предпочитают бежать, сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в США сообщили о бегстве иностранных наемников с Украины.

    «Бегство наемников связано в первую очередь с характером боевых действий. Большинство предыдущих кампаний, в которых участвовали представители так называемых цивилизованных государств, базировались на существенном техническом превосходстве над противником», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Когда они воевали, например, в Сирии или Ливии, многое строилось на «договорняках», а сами поездки больше напоминали сафари. И до начала «контрнаступа» ВСУ на Украине было не так много столкновений с высокой степенью интенсивности. Сейчас же на фоне дефицита вооружений и военной техники, им приходится оказываться в условиях «мясных штурмов», – объясняет дипломат.

    «Конечно, к такому наемники не привыкли и не были готовы. Так что они всеми силами пытаются сбежать. Но не стоит думать, что поток иностранных военных на фронт полностью иссякнет в ближайшее время. Украина продолжает вести рекрутинг в тех странах, которые еще не успели, что называется, обжечься», – полагает собеседник.

    «Как долго это будет продолжаться, зависит от того, сколько денег будут платить иностранцам. До тех пор, пока средства выделяются, они будут ехать. И тут было бы хорошо, чтобы мы их «встречали» прямо на въезде на Украину», – отмечает он.

    «Что касается поляков, они больше всех заинтересованы в участии в конфликте. Варшава хочет «наложить лапу» на некоторые области Западной Украины, поэтому всячески толкает ВСУ на передовую», – заключил Мирошник.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

    Кроме того, по мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением.

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Примечательно, но заявления звучат на фоне сообщений о серьезных потерях ВСУ на фронте. Так, в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (3)
    13 августа 2023, 20:14
    «Калашников» опробовал в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»

    Tекст: Ольга Иванова

    Концерн «Калашников» опробовал в зоне проведения СВО новую систему разведки «Квазимачта», которая включает беспилотник, работающий по проводам с земли, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Он добавил, что новый беспилотный комплекс будет предлагаться концерном государственному заказчику, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что система включает большой квадрокоптер – подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли, связь с дроном также выполняется по проводам.

    Ранее в концерне «Колашников» сообщили, что первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) должна быть поставлена в войска до конца текущего года.

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    13 августа 2023, 15:50
    Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Балицкий сообщил о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино
    @ David Goldman/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ночью в воскресенье российские войска пресекли попытку атаки и прорыва штурмовыми группами в сопровождении танков у Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что противник потерпел поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции. ВСУ потеряли 20 единиц техники, а потеря живой силы составила до 60% личного состава.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что около 10.00 мск ВСУ предприняли попытку атаки силами пяти единиц тяжелой бронетехники и роты пехоты под Работино, ВС России атаку отбили.

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    14 августа 2023, 00:57
    В США Украине указали на угрозу «крупнейшего провала»

    Американский полковник Канчиан назвал возможную потерю Украиной территорий под Харьковом крупнейшим провалом ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если вооруженные силы Украины потеряют контроль над территориями под Харьковом, это окажется крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления ВСУ, заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

    Канчиан призвал «обратить внимание» на ситуацию в Харьковской области, поскольку успех России в регионе станет «важным событием», которое разочарует западных союзников Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области.

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    13 августа 2023, 13:57
    В районах Старомайорского и Урожайного в ДНР уничтожено до 80 украинских военных и танк

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия потеряла за прошлые сутки около 80 военных, танк и четыре боевые бронированные машины в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР. Отмечается, что в результате боев уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

    В Минобороны добавили, что на Донецком направлении российская армия успешно отразила шесть украинских атак в районах Белогоровки, Веселого, Красногоровки, и западнее Клещеевки ДНР. Как указали в пресс-службе, потери ВСУ за прошлые сутки составили более 300 человек, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

    В ведомстве подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие успешно отразили атаку со стороны ВСУ юго-восточнее Новоегоровки ЛНР. Кроме того, уничтожено до 45-ти украинских военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военные отразили за прошлые сутки шесть атак со стороны Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Коментарии (9)
    13 августа 2023, 19:48
    Гладков: Атака беспилотника могла стать причиной взрыва в Белгороде

    Tекст: Ольга Иванова

    По предварительным данным, причиной взрыва в Белгороде могла стать атака беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж, пострадавших нет.

    В поврежденных квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания, также повреждения получили порядка 15 машин. По словам губернатора, власти помогут с восстановлением.

    На месте работают оперативные и аварийные службы.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила два украинских беспилотника в пятницу в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.

    Коментарии (0)
    13 августа 2023, 21:04
    Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    Река Мокрые Яйлы находится западнее Урожайного. Чехов уточнил, что артиллерийским огнем понтоны уничтожены, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что передовые подразделения группировки вместе с артиллерией и авиацией наносят огневое поражение по украинским подразделениям, продолжающим попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского.

    Напомним, украинская армия потеряла за прошлые сутки около 80 военных, танк и четыре боевые бронированные машины в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 00:18
    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

    Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу

    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за атаку на Крымский мост в субботу и связанное с этим «задымление» несут украинские войска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что речь идет о защитной дымовой завесе, мост повреждений не получил.

    Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.

    Коментарии (5)
    14 августа 2023, 06:26
    Стало известно о проблемах бельгийских Leopard с системой управления огнем

    Forbes сообщил о проблемах с системой управления огнем у предназначенных для Украины танков Leopard

    Tекст: Антон Антонов

    У танков Leopard 1A5BE, которые немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии для передачи Украине, есть проблемы с системой управления огнем, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    На этих танках установлена система SABCA бельгийской разработки – она немного увеличивает точность по сравнению со стандартной немецкой, но требует «платы за уникальность». Система нуждается в особом уходе и технической поддержке. Кроме того, как указывает Экс, их «наперечет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    По словам Экса, SABCA на приобретенных Rheinmetall танках, судя по всему, «находятся в плохом состоянии». Он объясняет намерение Германии передать Украине только 30 из купленных 50 танков тем, что 20 хотят разобрать на запчасти для ремонта тех машин, которые предназначены Киеву. Экс подозревает, что «каннибализацию замыслили как раз ради средств управления огнем».

    Однако это «не самая большая проблема», добавляет он, поскольку гораздо больше должна беспокоить «тонкая стальная броня», которая не в состоянии «обеспечить надежную защиту ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских».

    Напомним, германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 04:23
    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»

    Стало известно о планах показать на форуме «Армия – 2023» захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    На международном военно-техническом форуме «Армия – 2023» планируется показать трофейную технику НАТО, которую российские военные захватили в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил источник.

    В частности, собираются показать «несколько образцов западной бронетехники», включая боевые машины пехоты, сказал источник РИА «Новости».

    Напомним, форум «Армия – 2023» состоится 14–20 августа в Кубинке. На форуме также планируют показать БМПТ «Терминатор» на базе Т-72, полет дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82», улучшенный вертолет Ка-52М, модернизированный АК-12.


    Коментарии (11)
    13 августа 2023, 12:02
    Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Минобороны: ВС России пресекли две попытки атаки БПЛА ВСУ в Белгородской и Курской областях

    Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что около 11 часов утра и около 11:30 мск ВС РФ пресекли попытки ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

    Отмечается, что средствами ПВО беспилотники были обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей.

    Как указали в ведомстве, пострадавших и разрушений в областях нет.

    Ранее Минобороны России сообщило, что в воскресенье ночью киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку с помощью беспилотника, российская ПВО уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области.

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