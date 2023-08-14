Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ

Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

Tекст: Алёна Задорожная

«За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

«Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

«Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.