Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ

  • Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе
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    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    Эксперт оценил страхи Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    Корабль ЧФ РФ открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    «Калашников» назвал сроки поставки в войска снайперских винтовок СВЧ
    Опубликовано видео нападения на мечеть в иранском Ширазе
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    6 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    22 комментария
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    33 комментария
    Новости
    09:11Власти Белгорода рассказали о последствиях атаки беспилотника

    Многоэтажный дом в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ, повреждений несущих конструкций дома нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    09:09Цены на нефть снизились на макроэкономических данных из Китая

    Мировые цены на нефть снизились в понедельник примерно на 1%: рынки оценивают состояние экономики Китая.

    08:59Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины

    Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение ВСУ, заявил бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    08:55Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО

    Концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, в частности, прекращен доступ к онлайн-системам, с помощью которых проводятся техобслуживание и выявление проблем, сообщили СМИ.

    08:35В ДТП в Забайкалье погибли двое детей

    В Забайкалье на федеральной трассе столкнулись автомобили Lancer и Honda, погибли четыре человека, из них двое детей, шестеро получили различные травмы, сообщили в региональном отделении МВД.

    08:29Российский летчик рассказал об уничтожении пяти единиц бронетехники ВСУ

    Командир российского вертолетного звена с позывным «Самара» рассказал, как несколько дней назад на ореховском участке южного фронта его звено в течение десяти минут уничтожило пять единиц бронетехники ВСУ.

    08:20Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ

    Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и срыве США переговоров по украинскому кризису.

    08:12Высланные из Молдавии российские дипломаты отправились домой

    Попавшие по требованию молдавских властей под сокращение российские дипломаты и сотрудники посольства России в Молдавии отправились домой.

    07:58Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    07:41Мятежники в Нигере выразили готовность провести переговоры с ЭКОВАС

    Нигер готов провести переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил глава кабмина страны Али Махаман Ламин Зейн, назначенный премьером после военного переворота.

    07:29Рубль подешевел к доллару и евро

    В начале торгов понедельника курс рубля опускается относительно доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.

    07:10Подпольщики помогли войскам России уничтожить склад боеприпасов ВСУ в Херсоне

    Подпольщики из организации «Русский Херсон» сообщили, что в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты вооруженных сил Украины в поселке Садовое, склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне.

    06:54Группировка российских войск «Юг» рассказала об авиаударах по ВСУ

    Истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовая и армейская авиация нанесли удары по позициям вооруженных сил Украины в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    06:26Стало известно о проблемах бельгийских Leopard с системой управления огнем

    У танков Leopard 1A5BE, которые немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии для передачи Украине, есть проблемы с системой управления огнем, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    05:58Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции

    Позиция США по ситуации в Нигере, в том числе итоги визита и. о. первого заместителя госсекретаря Виктории Нуланд в страну, вызвали недовольство Франции, сообщил французский дипломатический источник.

    14 августа 2023, 08:20

    Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и срыве США переговоров по украинскому кризису.

    Меркурис обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Турции, отметив, что Вашингтон «требует продолжения бойни».

    «Точно», – прокомментировал пост аналитика Маск, передает RT.

    Ранее СМИ писали, что Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    13 августа 2023, 14:24
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    @ google.com/maps

    Tекст: Алёна Задорожная

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    «За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

    «Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

    «Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Коментарии (61)
    13 августа 2023, 11:42
    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного на Запорожском направлении

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия с большими потерями смогла прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении через две недели тяжелых боев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Бойцы батальона «Восток» сообщили последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. «Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей – артиллерии не допросишься, она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев – обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь. После того, как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам поселок стало гораздо сложнее. Пока мы не признали свое поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришел к нам в гости – возможно, удастся выправить положение», – уточнили военные.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на среду ВСУ совершили попытку атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери.

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    13 августа 2023, 16:38
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    @ Britta Pedersen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Шольц назвал важными переговоры, которые прошли в Саудовской Аравии. Он также считает, что эти переговоры нужно признать началом в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    Канцлер отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

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    13 августа 2023, 13:19
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    @ Dirk Waem/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военное руководство Североатлантического альянса виновно в провале контрнаступления Киева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет УНИАН, после провала украинские штабы стали действовать по-своему и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практически не понимают, что происходит, передает RT.

    Отмечается, что представители НАТО пытались оправдаться, добавив, что ВСУ не способны провести эффективный бой.

    По мнению авторов, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но у ВС России авиация гораздо более сильная, поэтому США не поставляет Киеву истребители F-16, поскольку российская авиация легко их собьет.

    В воскресенье один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    Коментарии (9)
    14 августа 2023, 07:58
    Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.

    Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (9)
    13 августа 2023, 15:39
    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области, эвакуировано более 200 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, эвакуировано 111 человек, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа было эвакуировано 204 человека, передает ТАСС.

    В четверг власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории.

    На Купянском направлении российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины.

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    13 августа 2023, 13:22
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Большинство кампаний, которые прошли иностранные наемники, были больше похожи на сафари, чем на боевые действия. Теперь же, столкнувшись с украинскими «мясными штурмами», они предпочитают бежать, сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в США сообщили о бегстве иностранных наемников с Украины.

    «Бегство наемников связано в первую очередь с характером боевых действий. Большинство предыдущих кампаний, в которых участвовали представители так называемых цивилизованных государств, базировались на существенном техническом превосходстве над противником», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Когда они воевали, например, в Сирии или Ливии, многое строилось на «договорняках», а сами поездки больше напоминали сафари. И до начала «контрнаступа» ВСУ на Украине было не так много столкновений с высокой степенью интенсивности. Сейчас же на фоне дефицита вооружений и военной техники, им приходится оказываться в условиях «мясных штурмов», – объясняет дипломат.

    «Конечно, к такому наемники не привыкли и не были готовы. Так что они всеми силами пытаются сбежать. Но не стоит думать, что поток иностранных военных на фронт полностью иссякнет в ближайшее время. Украина продолжает вести рекрутинг в тех странах, которые еще не успели, что называется, обжечься», – полагает собеседник.

    «Как долго это будет продолжаться, зависит от того, сколько денег будут платить иностранцам. До тех пор, пока средства выделяются, они будут ехать. И тут было бы хорошо, чтобы мы их «встречали» прямо на въезде на Украину», – отмечает он.

    «Что касается поляков, они больше всех заинтересованы в участии в конфликте. Варшава хочет «наложить лапу» на некоторые области Западной Украины, поэтому всячески толкает ВСУ на передовую», – заключил Мирошник.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

    Кроме того, по мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением.

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Примечательно, но заявления звучат на фоне сообщений о серьезных потерях ВСУ на фронте. Так, в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

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    13 августа 2023, 16:17
    Посол Украины усомнилась в вечной поддержке от США
    Посол Украины усомнилась в вечной поддержке от США
    @ Olena Khudiakova/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова в интервью изданию Huffington Post призналась, что не все в Киеве уверены в поддержке США.

    Она уточнила, что в Киеве сомневаются в вечной поддержке США, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.

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    14 августа 2023, 01:30
    Взрывы прогремели в Одессе

    В Одессе раздались звуки взрывов

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Позднее в городе прозвучали еще три серии взрывов, передает ТАСС.

    Взрывы произошли и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога также объявлена в Киеве, в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога прозвучала на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.

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    13 августа 2023, 20:14
    «Калашников» опробовал в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»

    Tекст: Ольга Иванова

    Концерн «Калашников» опробовал в зоне проведения СВО новую систему разведки «Квазимачта», которая включает беспилотник, работающий по проводам с земли, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Он добавил, что новый беспилотный комплекс будет предлагаться концерном государственному заказчику, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что система включает большой квадрокоптер – подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли, связь с дроном также выполняется по проводам.

    Ранее в концерне «Колашников» сообщили, что первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) должна быть поставлена в войска до конца текущего года.

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    13 августа 2023, 15:50
    Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Балицкий сообщил о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино
    @ David Goldman/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ночью в воскресенье российские войска пресекли попытку атаки и прорыва штурмовыми группами в сопровождении танков у Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что противник потерпел поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции. ВСУ потеряли 20 единиц техники, а потеря живой силы составила до 60% личного состава.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что около 10.00 мск ВСУ предприняли попытку атаки силами пяти единиц тяжелой бронетехники и роты пехоты под Работино, ВС России атаку отбили.

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    14 августа 2023, 05:26
    Депутаты Рады предложили изменить закон о нацменьшинствах на Украине

    В Раду внесено предложение по изменению закона о нацменьшинствах Украины из-за критики со стороны Венецианской комиссии

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с критикой со стороны Венецианской комиссии в адрес закона о национальных меньшинствах Украины ряд депутатов Верховной рады внесли законопроект о его изменении. При этом дискриминацию русскоязычных предлагается сохранить.

    Как сообщается в пояснительной записке, документ вносится с целью уточнения критериев, по которым должны разрабатывать методологию использования языков нацменьшинств при общении с органами власти и при использовании топонимики. Кроме того, депутаты хотят уточнить процесс определения населенных пунктов, где нацменьшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения, передает ТАСС.

    Указывается, что права и свободы нацменьшинств могут ограничивать «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка», а также для «предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».

    При этом предлагаемые послабления – в частности, использование языка меньшинства на публичных мероприятиях и в рекламе – не собираются распространять на язык «государства-агрессора, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса», то есть на русский.

    Ряд прав нацменьшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с «агрессором», предлагается не защищать во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. Речь идет о мирных собраниях, центрах национальных меньшинств и консультативных институтах при органах власти.

    Напомним, Венецианская комиссия при Совете Европы сообщила, что ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека. Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним.

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    13 августа 2023, 13:57
    В районах Старомайорского и Урожайного в ДНР уничтожено до 80 украинских военных и танк

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия потеряла за прошлые сутки около 80 военных, танк и четыре боевые бронированные машины в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР. Отмечается, что в результате боев уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

    В Минобороны добавили, что на Донецком направлении российская армия успешно отразила шесть украинских атак в районах Белогоровки, Веселого, Красногоровки, и западнее Клещеевки ДНР. Как указали в пресс-службе, потери ВСУ за прошлые сутки составили более 300 человек, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

    В ведомстве подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие успешно отразили атаку со стороны ВСУ юго-восточнее Новоегоровки ЛНР. Кроме того, уничтожено до 45-ти украинских военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военные отразили за прошлые сутки шесть атак со стороны Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

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    14 августа 2023, 00:57
    В США Украине указали на угрозу «крупнейшего провала»

    Американский полковник Канчиан назвал возможную потерю Украиной территорий под Харьковом крупнейшим провалом ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если вооруженные силы Украины потеряют контроль над территориями под Харьковом, это окажется крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления ВСУ, заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

    Канчиан призвал «обратить внимание» на ситуацию в Харьковской области, поскольку успех России в регионе станет «важным событием», которое разочарует западных союзников Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области.

    Коментарии (56)
    13 августа 2023, 19:48
    Гладков: Атака беспилотника могла стать причиной взрыва в Белгороде

    Tекст: Ольга Иванова

    По предварительным данным, причиной взрыва в Белгороде могла стать атака беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж, пострадавших нет.

    В поврежденных квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания, также повреждения получили порядка 15 машин. По словам губернатора, власти помогут с восстановлением.

    На месте работают оперативные и аварийные службы.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила два украинских беспилотника в пятницу в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.

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