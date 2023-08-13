Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

  • Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
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    Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины
    Ходаковский: ВСУ увязли в ползучем наступлении
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
    Офицер ВС США: Украина обещала НАТО чудеса при контрнаступлении ВСУ
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины
    Базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу
    Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался полиции в Забайкалье
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    13 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    32 комментария
    Новости
    12:12ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области, сообщили в администрации муниципального округа.

    12:02Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

    11:58В Британии приют отказался посылать кота в парламент из-за нашествия крыс

    В здании парламента Британии так много крыс и мышей, что центр по спасению животных в ответ на просьбу палаты общин отказал отправить туда кота, жизни которого угрожают ядовитые ловушки для грызунов, сообщили СМИ.

    11:46Молния в виде буквы Z попала на видео в Луганске

    В Луганске на видео попала молния, сверкнувшая в небе в виде буквы Z, местные СМИ увидели в этом особый знак.

    11:42Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

    Украинская армия с большими потерями смогла прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении через две недели тяжелых боев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    11:40В ДУМ Татарстана осудили станцевавшую в мечети Кул Шариф блогершу

    В Духовном управлении мусульман осудили блогершу, которая на днях станцевала по татарскую песню в мечети Кул Шариф и выложила это в соцсетях, сообщили СМИ.

    11:24Ходаковский: ВСУ увязли в ползучем наступлении

    ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России сходу, завязнув в своем ползучем наступлении, заявил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    11:05Польский премьер обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы страны было совершено за год, отметив, что в этой ситуации виноваты Россия и Белоруссия.

    10:58На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы

    Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершены, следственные действия продолжаются, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

    10:44Офицер ВС США: Украина обещала НАТО чудеса при контрнаступлении ВСУ

    Один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    10:30Эксперты: Восстановление новых регионов России будет стимулировать развитие всей страны

    Положение дел в строительной отрасли напрямую определяет ситуацию в экономике в целом, России нужно возрождать экономический потенциал новых территорий, строить заводы, фабрики и жилье, сказали газете ВЗГЛЯД в Госдуме и Совете Федерации. В это воскресенье в России отмечается День строителя.

    10:29Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

    Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником, назвав строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    10:25В Пскове стартовал музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

    Псков стал первым из городов-участников масштабного музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Фестиваль проходил под открытым небом на площадке Финского парка. Для взрослых и детей выступали успешные спортсмены, известные поэты и музыканты, среди которых группы «ПилОт», «АнимациЯ», «Собор».

    10:18Вандал пытался разбить икону в храме Киево-Печерской лавры

    Икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала, пытавшегося разбить ее камнем, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    09:57Rheinmetall пообещал Украине новые разведывательные БПЛА

    Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца текущего года поставит Украине беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки, новые БПЛА также способны обеспечивать работу сети LTE, перехватывать или глушить связь, сообщила газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

    13 августа 2023, 11:42

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного на Запорожском направлении

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия с большими потерями смогла прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении через две недели тяжелых боев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов», и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть тоже самое, что и с населенными пунктами Пятихаток и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM, и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие  продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Бойцы батальона «Восток» сообщили последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. «Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей – артиллерии не допросишься, – она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев – обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь. После того, как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам поселок стало гораздо сложнее. Пока мы не признали свое поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришел к нам в гости, – возможно, удастся выправить положение», – уточнили военные.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на среду ВСУ совершили попытку атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери.

    12 августа 2023, 18:02
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

    MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наемникам ВСУ у Николаевки

    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия нанесла удары уникальной реактивной системой залпового огня «Торнадо» по иностранным наемникам в районе Николаевки, сообщил журнал Military Watch.

    Авторы статьи отметили мощность РСЗО «Торнадо», которые нанесли мощный удар по позициям наемников возле Николаевки. Издание назвало главным козырем  «Торнадо» – большой радиус поражения, а также возможность применения им сверхточных ракет, передает РИА «Новости».

    Кроме того, мощное российское оружие активно применяется на передовой, РСЗО производилось несколько лет подряд в России, говорится в статье.

    В субботу сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников.

    Коментарии (46)
    12 августа 2023, 20:13
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

    Американский военный считает, что сбегут не только иностранные наемники, из которых, по его словам, остались уже только поляки, но и украинские военные.

    По мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (24)
    13 августа 2023, 01:04
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

    Military Watch признал эффективность Су-57 на украинском театре военных действий

    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность, пишут американские СМИ.

    Как заявил Military Watch, Су-57 продемонстрировали эффективность как «в воздушных боях», так и против ПВО Украины. Основным преимуществом Су-57 издание считает то, что российские истребители прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем самолеты Китая и США. Также Military Watch отмечает, что комплекс радиосвязи с искусственным интеллектом улучшит обмен данными между Су-57 и наземными системами, передает РИА «Новости».

    Напомним, информация о том, что в спецоперации задействованы Су-57, появилась в конце мая 2022 года. До этого, в 2018 году, самолеты протестировали на сирийском театре военных действий. В июне 2022 года сообщалось, что Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями.

    Коментарии (38)
    12 августа 2023, 15:49
    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал используемых российскими военными «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации
    @ «Ростех»

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились образы используемой ВС России в зоне проведения спецоперации военной техники в виде фантастических персонажей, которые «даже не снились странам НАТО», сообщают в Ростехе.

    По информации ведомства, российское оружие «громит оружие НАТО». ВС России используют в основном военную технику Ростеха, и она выглядит устрашающе в виде механизированных «Боевых монстров», передает «Царьград».

    В Ростехе отметили, что у всех этих типов вооружения «есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер», чем-то они напоминают фантастических героев медиафраншизы «Трансформеры».


    Отмечается, что среди таких монстров есть тяжелая огнеметная система «Солнцепек», которую изобразили в виде железного «Змея Горыныча» с пусковыми установками ракет вместо трех голов.

    При этом ударный вертолет Ка-52 стал летающим ящером-трансформером, знаменитый боевой танк Т-90 превратился в медведя-трансформера, а ставший легендой на полях сражения ЗРК «Панцирь» – механическим носорогом.

    Кроме того, дрон-камикадзе «Ланцет» получил символичный образ робота-осы, так как удары таких БПЛА в Киеве считают самым грозным оружием российской армии.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 украинских бойцов.

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 13:18
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области

    Минобороны подтвердило удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области

    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, указывается в Telegram-канале военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что ВС России был нанесен удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (22)
    12 августа 2023, 21:39
    Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине

    Экс-разведчик США Риттер назвал некомпетентность Зеленского лучшим оружием России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной внесла вклад в масштабную победу России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

    Он считает, что Зеленский играет на руку России, потому что некомпетентен, и не способен управлять страной, передает РИА «Новости».

    По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут поднять бунт против президента Украины, что наиболее вероятно из-за роста потерь.

    Бывший разведчик переживает за Зеленского, считает, что его нужно сохранить на посту, чтобы быстрее прекратить конфликт.

    Ранее украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ.

    Коментарии (3)
    12 августа 2023, 17:48
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

    Он отметил, что ВСУ потеряли примерно 60 тыс. солдат, что является огромными потерями. Джонсон расценил это как преступление по отношению к украинским солдатам, передает РИА «Новости».

    Экс-агент ЦРУ считает, что с самого начала конфликта у Киева не было шансов на успех, но Зеленского убеждали идти вперед политики США.

    Джонсон подчеркнул, что у ВСУ мало артиллерии и ПВО, а без них вообще не стоило начинать контрнаступление.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 16:13
    Москва пообещала ответ на атаки киевского режима в Крыму

    МИД России: Попытки Киева нанести удары по Крыму не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаки киевского режима в Крыму
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия решительно осуждает террористические атаки Украины, попытки Киева нанести удары по Крыму не останется без ответа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия осуждает террористические атаки на Крымский мост, который является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы, следует из комментария на сайте МИД.

    По словам Захаровой, эти диверсии позволяют убедиться международной общественности в «истинной сущности киевского режима», подобным варварским акциям нет оправдания, и Россия не оставит их без ответа.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Киев в субботу предприняли попытки совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитные управляемые ракеты С-200, которые переделали в ударной вариант.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    Коментарии (34)
    12 августа 2023, 16:06
    ВСУ повторно пытались нанести удар ракетой по Крымскому мосту

    Минобороны: Российские ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымским мостом

    ВСУ повторно пытались нанести удар ракетой по Крымскому мосту
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, она была обнаружена и сбита в воздухе, сообщили в Министерстве обороны России.

    Минобороны в Telegram-канале сообщило, что ВСУ повторно пытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной ракетой С-200, которую обнаружили и уничтожили российские средства ПВО. Разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом.

    Коментарии (13)
    13 августа 2023, 04:28
    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»

    Welt раскритиковал Шольца за колебания по вопросу поставок Украине ракет Taurus

    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя позицию Берлина по вопросу поставок Украине ракет Taurus, обозреватель Тор Барфус сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с мальчиком-пастухом из басни, который кричал: «Волк!».

    Барфус считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания». По мнению Барфуса, такая позиция Шольца вредит самому канцлеру, «подрывая доверие» к нему. Как полагает Барфус, Taurus «не изменят правила игры» на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    Напомним, в парламенте Германии продолжается активная дискуссия на тему поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, сразу пять партий оказывают давление на Шольца по этому вопросу.

    Коментарии (8)
    12 августа 2023, 13:42
    Аксенов сообщил о сбитых в районе Керченского пролива ракетах
    Аксенов сообщил о сбитых в районе Керченского пролива ракетах
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива.

    По его словам, сам Крымский мост поврежден не был, сообщается в Telegram-канале главы региона.

    Аксенов попросил граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Напомним, ночью Крым пытались атаковать 20 украинских дронов, но атака была отражена.

    Коментарии (4)
    12 августа 2023, 12:57
    Российские военные ликвидировали точку наемников с терминалом связи Starlink

    Российские военные ликвидировали точку наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке

    Российские военные ликвидировали точку наемников с терминалом связи Starlink
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы российской группировки «Юг» ликвидировали пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    В Telegram-канале ведомства указано, что расчеты РСЗО «Торнадо-С» уничтожили пункт управления подразделения наемников с терминалом связи Starlink.

    Кроме того, российские военные нанесли ракетный удар по палаточному лагерю противника в районе населенного пункта Райское.

    Накануне российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР.

    Коментарии (3)
    13 августа 2023, 06:59
    Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался полиции в Забайкалье

    Объявленный в розыск 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника СВО явился в отдел полиции в Забайкалье

    Tекст: Антон Антонов

    В отдел полиции явился 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника специальной военной операции на Украине, он задержан, сообщило управление МВД России по Забайкальскому краю.

    Как сообщается на сайте управления, в розыске обвиняемого участвовал весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району «Газимуро-Заводский», а также «опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД». Поиск велся в лесу, проверялись дома и строения в близлежащих селах, велась работа с местными жителями и родственниками обвиняемого, которые могли знать о его местонахождении.

    Напомним, сообщалось, что мужчину зовут Иван Зырянов, он находится в межгосударственном розыске. Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. В начале августа в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Были задержаны двое участников избиения.

    Коментарии (11)
    12 августа 2023, 20:58
    В офисе Зеленского назвали критику контрнаступления инфантилизмом

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украинское контрнаступление идет по плану

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные операции идут по плану генштаба, ВСУ якобы «эффектно ведут наступательные действия», не стоит ждать «голливудского развития событий», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Он назвал рассуждения о медленном контрнаступлении инфантилизмом, и пожелал меньше смотреть «Рэмбо», чтобы не ждать голливудского развития событий. Подоляк подчеркнул, что наступление якобы идет по плану, передает РИА «Новости».

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.

    Коментарии (8)
    13 августа 2023, 07:29
    Российские штурмовые группы захватили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

    Российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами на Купянском направлении

    Российские штурмовые группы захватили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском направлении штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что российские военные разгромили до взвода пехоты ВСУ у населенного пункта Ольшана, передает ТАСС.

    Украинские войска попытались вернуть утраченные позиции и провели две контратаки у Синьковки и урочища Маньковка, но атаки были «успешно отражены» российскими военными, ВСУ потеряли «до взвода живой силы», сообщил Зыбинский.

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удар по опорному пункту ВСУ у Синьковки. У балки Шевцов Яр «Ланцетом» уничтожена польская САУ Crab. Кроме того, ВСУ попытались атаковать у Новоселовского, но в результате ударов российской артиллерии украинские войска потеряли до взвода живой силы.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражено пять попыток украинских атак. ВСУ потеряли свыше 80 человек, а также БМП, бронированную машину и 120-мм миномет, передает РИА «Новости».

    На сватовском направлении ВСУ предприняли попытки двух атак, но в результате работы российских артиллерии и авиации потерял до 10 человек и боевую бронированную машину. Российские Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по украинским позициям и полевому складу боеприпасов «в районе Невское, Пролетарское».

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украинские власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию.

    Коментарии (0)
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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Атаковать Крымский мост Украине помогает Запад

    В субботу Украина дважды пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант. В обоих случаях они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу. В экспертной среде говорят, что Украина модернизировала советские ракеты с помощью западных специалистов. Какого рода внесенные изменения и как России удается перехватывать эти ракеты? Подробности

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    Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины

    Неужели украинцев перестанут хватать прямо на улицах, чтобы поставить под ружье, а сотрудники военкоматов перестанут брать взятки за уклонение от мобилизации? Зеленский начал показательную «борьбу с коррупцией», уволив всех военкомов Украины. И для этого у него совсем другие причины, чем борьба с коррупцией как таковая. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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