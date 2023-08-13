Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.0 комментариев
На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы
Власти: Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершены
Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершены, следственные действия продолжаются, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
Как рассказал на совещании с силовиками, местным отделением Управления соцразвития и семьями без вести пропавших сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов, поисковые работы на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода завершены, следствие продолжается, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло на складе пиротехники фирмы «Пиро-росс», арендовавшей склад на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. В администрации городского округа Сергиев Посад указывали, что количество пострадавших при взрыве превысило 80 человек, один погиб, еще восемь пропали без вести. Сергиево-Посадский городской суд заключил под стражу технического директора фирмы «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве.