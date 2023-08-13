Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.12 комментариев
Китай запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий
CNSA: Китай запустил первый в мире высокоорбитальный спутник с синтезированной апертурой
Китай запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий L-SAR4 01 при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3B, он стал первым в мире высокоорбитальным радиолокационным спутником с синтезированной апертурой (SAR), сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Как сообщает CNSA, пуск прошел с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая, после чего спутник успешно вышел на заданную орбиту.
В ведомстве добавили, что это первый в мире высокоорбитальный радиолокационный спутник с синтезированной апертурой, он позволит усовершенствовать систему космического мониторинга стихийных бедствий в Китае, передает ТАСС.
Ранее китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2C» успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник.