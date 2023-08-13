Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.7 комментариев
Оперативная группа центрального аппарата МЧС направлена в Приморье
Глава МЧС Куренков направил оперативную группу в Приморье для борьбы с наводнением
В Приморье для координации работы по борьбе с наводнением, вызванным тайфуном «Ханун», направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС, сообщили в министерстве.
Глава МЧС России Александр Куренков направил в Приморье группу во главе с директором департамента оперативного управления генерал-лейтенантом Анатолием Елизаровым.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что тайфун «Ханун» покинул территорию региона, передает ТАСС.
В Приморье свыше 30 населенных пунктов оказались отрезаны от сообщения. Подтоплены сотни частных домов. В ряде муниципалитетов действует режим ЧС. В Уссурийске прорвало дамбу, передает РИА «Новости».
Напомним, в селе Дальзаводское во время потопа поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, дети погибли. С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков.