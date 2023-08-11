Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.2 комментария
Детей унесло потоком воды в трубу во время потопа в Приморье
Поток воды затянул двух братьев в трубу в Приморье, оба погибли
В Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района во время потопа поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, дети погибли.
По предварительной информации, два брата заигрались на обочине дороги, одного мальчика затянуло потоком разлившейся из-за паводка воды в трубу, второй подросток бросился его спасть, но все закончилось трагедией – ребенок погиб, пишет «Комсомольская правда».
Ранее женщина с двумя детьми погибла во время урагана в Марий Эл.