Детей унесло потоком воды в трубу во время потопа в Приморье

Названа самая популярная соцсеть в России

ВЦИОМ: Российские пользователи больше всего времени проводят во «ВКонтакте» среди всех соцсетей и мессенджеров

По данным ВЦИОМ, россияне в среднем проводят во «ВКонтакте» 129 минут в день. На втором и третьем местах – TikTok (125 минут) и Telegram (123 минут). В целом те, кто регулярно пользуется социальными сетями и мессенджерами, в среднем проводят в них 272 минуты, или 4,5 часа в день. Особенно выделяется молодежь 18-24 лет – за обменом сообщениями, чтением ленты новостей, звонками и другими активностями они проводят более восьми часов в день (493 минуты).

Большинство (86%) россиян, пользующихся хотя бы одной соцсетью или мессенджером, проводят в них время практически каждый день. Наиболее активная аудитория – молодежь 18-24 лет (92%) и 25-34 лет (94%). Причем сервисы общения и просмотра контента по регулярности значительно опережают просмотр телевизора (50%), пешие прогулки (48%), чтение (27%) и занятие спортом (15%).

Самыми популярными подписками у пользователей соцсетей, согласно опросу, являются новостные сообщества (77%). За ними идут образовательные (41%), юмористические (35%), развлекательные (33%) и научные (30%) сообщества. 24% опрошенных подписаны на страницы о путешествиях, по 20% – на группы о природе и домашних животных, а психологией и медициной увлекаются 22% и 20% пользователей соответственно.

Несмотря на высокую популярность социальных сетей и мессенджеров, только половина (51%) опрошенных соглашается зарегистрироваться в таких новых сервисах в случае крайней необходимости – по работе и/или по рекомендации или настоянию близких. При этом 28% россиян предпочитают дождаться отзывов от друзей или публичных людей.