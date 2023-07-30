Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
Женщина с двумя детьми погибла во время урагана в Марий Эл
Женщина с двумя маленькими детьми погибла во время урагана в Марий Эл
Среди погибших и пострадавших от урагана в Марий Эл есть мама с двумя малолетними детьми из Стерлибашевского района Башкирии, отец семейства находится в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации района Рустам Рахмангулов.
В соцсетях он сообщил, что погибшие дети были 2021 и 2023 годов рождения, муж женщины и отец семейства в тяжелом состоянии в одной из больниц Волжска. Рахмангулов сообщил, что в Башкирии объявлен сбор средств на перевозку и похороны погибших.
Ранее СК возбудил дело после гибели туристов из-за урагана в Марий Эл.
До этого стало известно, что количество погибших из-за урагана в палаточном лагере на озере Яльчик в Марий Эл увеличилось до восьми человек, 29 – пострадали.