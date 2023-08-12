В Москве простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Коллеги и поклонники простились в Москве с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Tекст: Вера Басилая

Актрису проводили в последний путь долгими аплодисментами, зал встал, на прощание пришли близкие, коллеги и поклонники, деятели искусства и политики. Веру Васильеву будут отпевать в храме Христа Спасителя, а потом похоронят на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС.

На гражданской панихиде народный артист России Юрий Васильев назвал Веру Васильеву актрисой чести и достоинства, он отметил, что с ее уходом из театра ушел свет, который согревал, ободрял и давал надежду.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский вспоминает, что Васильев была энергичным и позитивным человеком, после нее оставили роли и созданные ею образы, память о ней.

По словам специального представителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого напомнил, что актриса работала с режиссерами, которые передали театру «святое чувство сцены и чувство того, как надо служить искусству».

Заслуженный артист России Максим Аверин рассказал, что Васильева во всем оставалась женщиной, была живой в общении, и «была во всем женщиной».

«Прожить жизнь и не участвовать ни в каких интригах, быть женщиной до конца… когда она не получала в театре того, что должна была получить. Она уезжала играть в Брянск, в Орел. Она играла в Малом театре, в Театре кукол Образцова. Она никогда ничего не требовала», – цитирует РИА «Новости» Аверина.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий выразил сожаление, что из театра уходят люди, определявшие смыслы.

В свою очередь президент Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал народную артистку СССР Веру Васильеву эталоном и наставницей для коллег по театру. Вместе с актрисой они прослужили в театре более 60 лет.

Артист отметил, что она была подругой, партнершей, наставницей в самом высоком смысле этого слова. По его словам, когда рядом есть такие люди, как Вера Васильева, есть какая-то надежда на свет, на долголетие.

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что Вера Васильева была настоящей звездой, она проживала все свои роли, от нее всегда веяло легкостью. По словам худрука, Васильева знала огромное количество стихов наизусть, всегда была элегантна и красива, счастлива на сцене, и никакой другой жизни, по-моему, не представляла.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой.

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Вера Васильева была самой пожилой из народных артистов СССР. Она родилась 30 сентября 1925 года. В 1948-м окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году в фильме «Близнецы». А первую большую роль сыграла в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947 год).