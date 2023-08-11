Путин обсудил с Совбезом безопасность в информационном пространстве

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    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    12 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    13 комментариев
    Новости
    15:07На Западе связали успех «Луны-25» со способностью России противостоять санкциям

    Успех запуска первой в истории современной России миссии на Луну «Луна-25» может свидетельствовать о способности РФ противостоять западным санкциям, заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Энн Симмонс.

    14:58Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    14:56Егор Кончаловский рассказал о формировании российского культурного кода

    Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в день премьеры своего фильма «Большой дом» рассказал участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», что формирует культурный код российского искусства.

    14:54На Западе заявили о разогретой космической гонке России и США после пуска «Луны-25»

    Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.

    14:50Дети из новых регионов стали участниками II Международного культурного форума

    В Москве на площадке Новой Третьяковки открылся II Международный детский культурный форум, который объединил более 2 тыс. участников из 89 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, именитых деятелей культуры и искусства, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

    14:41Путин обсудил с Совбезом безопасность в информационном пространстве

    Президент Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве, тема была поднята в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

    14:39В МИД Украины назвали главную проблему для успеха контрнаступлении ВСУ

    Наступление ВСУ идет медленно, самая главная проблема – это сильные оборонительные позиции российских войск, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo.

    14:36Детей унесло потоком воды в трубу во время потопа в Приморье

    В Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района во время потопа поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, дети погибли.

    14:32WP: Первых украинских летчиков обучат управлению F-16 не раньше следующего лета

    Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

    14:29Семьям погибших из-за взрыва в Сергиевом Посаде решено выплатить по 2 млн рублей

    Семьям погибших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей, получившим травмы – от 100 до 500 тыс. рублей, сообщает глава Московской области Андрей Воробьев.

    14:27Лукашенко обсудил с Путиным инициативу Игр стран БРИКС

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудили в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС.

    14:19«Единая Россия» подала документы для участия в выборах в Херсонскую областную Думу

    Херсонское региональное отделение «Единой России» подало документы для заверения в избирательную комиссию, в выборах депутатов будут участвовать 50 представителей партии.

    14:12В офисе Зеленского признали работу сети украинских спецслужб в России

    В России действует сеть украинских спецслужб Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    14:08Американист объяснил слова Байдена о Китае как «часовой бомбе»

    С помощью антикитайской риторики и шума Джо Байден отвлекает общество от расследования коррупционных схем в своей семье. Другое дело, что на фоне агрессивной риторики Белый дом действительно принимает жесткие решения в отношении КНР. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джо Байден назвал Китай «часовой бомбой».

    14:02Роскосмос: Все служебные и бортовые системы «Луны-25» работают штатно

    Бортовые и служебные системы автоматической станции «Луна-25», которая была запущена с космодрома Восточный ранее в пятницу, работают штатно, сообщили в Роскосмосе.

    11 августа 2023, 14:41

    Путин обсудил с Совбезом безопасность в информационном пространстве

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве, тема была поднята в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

    «Мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас, и имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему», – передает ТАСС его слова.

    Ранее президент обсуждал с Совбезом вопросы обеспечения внутренней стабильности.

    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

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    9 августа 2023, 14:32
    Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

    Глава страны попросил доложить ему о динамике валового регионального продукта, передает ТАСС.

    По словам Рудени, регион планирует прийти к отметке в 600 млрд рублей к концу 2023 года. Также президент поинтересовался, как в области обстоят дела с социальными вопросами и развитием здравоохранения.

    Губернатор рассказал о готовности сдать четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники, а в городе Бежецке идет строительство центральной районной больницы.

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    8 августа 2023, 18:22
    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли через спецсчета

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, который допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В опубликованном документе говорится, что допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З», передает ТАСС.

    Механизм вводится в дополнение к мерам, предусмотренным указами президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других стран, о мерах по обеспечению финансовой стабильности России и о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.


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    8 августа 2023, 15:14
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    @ Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В указе говорится, что решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран, передает ТАСС.

    Действие перечисленных в указе документов приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или до прекращения действия соответствующих документов.

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    10 августа 2023, 14:46
    Путин сообщил о передаче ВТБ управления Объединенной судостроительной корпорацией

    Путин: ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации

    Путин сообщил о передаче ВТБ управления Объединенной судостроительной корпорацией
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

    «Правительство проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги говорили», – приводит слова Путина ТАСС.

    100% акций ОСК находится в федеральной собственности.

    Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, акции ОСК полностью перейдут под доверительное управление ВТБ на пять лет.

    Он также уточнил, что министерство совместно с заинтересованными ФОИВами в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа.

    В ОСК отметили, что передача акций не изменит форму собственности и не повлияет на обязательства по действующим контрактам корпорации.

    Путин отметил, что рассчитывает «на то, что ваши специалисты, они доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами (по развитию корпорации). Конечно, это, без всякого преувеличения, вызов, это серьезно, это целая отрасль».

    В апреле глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для финансирования приоритетных проектов Россия могла бы перезапустить приватизацию и пойти на увеличение госдолга.

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    9 августа 2023, 16:30
    Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК России»

    Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России».

    На официальном портале правовой информации указано, что в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановлено установить почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса».

    Отмечается, что правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания.

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    8 августа 2023, 16:54
    Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России
    Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем ввода жилья в России побил рекорд, он достиг 102,7 млн квадратных метров, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    «Жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России – 102,7 млн кв. метров. Это здорово. Просто очень хороший показатель» – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что строительная отрасль – «очень крупный мультипликатор» российской экономики, и она демонстрирует хорошие показатели.

    Также на совещании президент отметил, что с начала года 400 тыс. российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.

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    8 августа 2023, 18:30
    Путин призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения

    Путин призвал скорее завершить разработку проекта по доступному деревянному домостроительству

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работу по повышению доступности деревянного домостроения нужно завершать, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    Президент напомнил, что поручал до 1 июля 2023 года сделать проект по доступному деревянному домостроению и внести изменения в законы, но этого сделано не было, передает ТАСС. «Прошу <…> завершить эту работу», – подчеркнул Путин.

    Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что конструктивная часть законопроекта завершена. Проводится экспертиза строительства девятиэтажных деревянных домов, ведется согласование с пожарной службой.

    «Я видел, даже речь идет о том, чтобы строить двенадцатиэтажные деревянные дома. Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», – удивился Путин. «Надо завершить это как можно быстрее <…>. Не затягивайте», – указал глава государства.

    Коментарии (9)
    9 августа 2023, 20:25
    Путин обсудил с главой Узбекистана развитие стратегического партнерства

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым развитие отношений стратегического партнерства, сообщили в Кремле.

    Речь шла об активизации контактов на разных уровнях. «Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Ранее президент России обсудил с главой Тверской области развитие региона.

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    8 августа 2023, 16:23
    Путин переименовал Росалкогольрегулирование

    Росалкогольрегулирование получило новые функции по контролю за табаком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции по контролю за оборотом табака, он подписал соответствующий указ.

    Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка теперь именуется как Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачными рынками (Росалкогольтабакконтроль), передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Теперь она займется контролем в области «производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

    Такое решение вынесено для улучшения государственного управления в области производства и оборота табачных изделий и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

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    8 августа 2023, 17:48
    Путин пообещал продолжить программы льготной ипотеки

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти продолжат развивать программы льготной ипотеки, пообещал президент России Владимир Путин на совещании по развитию стройотрасли.

    «Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что в значительной степени этот рекордный, так скажем, урожай жилищного строительства связан с ипотекой. Будем все делать для того, чтобы она продолжалась», – приводит его слова ТАСС. Президент напомнил о действующих программах льготной, семейной, дальневосточной ипотеки.

    «Будем работать, будем продолжать. Здесь есть только один момент, на который обращает внимание Центробанк, – это качество заемщиков. У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», – добавил Путин.

    Ранее Путин поручил правительству представить до 1 ноября предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки. Президент также сообщил о рекордных темпах строительства жилья.


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    8 августа 2023, 18:05
    Путин заявил, что почувствовал гордость за строителей во время поездки в Мариуполь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании по строительству заявил, что в ходе поездки в Мариуполь в марте 2023 года почувствовал гордость за строителей, которые восстанавливают город.

    На совещании гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян поблагодарил президента за поездку в Мариуполь. По его словам, это дало «взрывной рост производительности труда», передает ТАСС.

    «Еще больше строители наши почувствовали гордость за то, чем они занимаются», – добавил Оганесян.

    «А я почувствовал гордость за строителей», – ответил Путин. «Мы же не предупреждали, все это как муравейник, [все] работают, работают, работают. Уже стемнело – все равно люди работают, работают, все крутятся. Здорово», – сказал глава государства.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры.

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    8 августа 2023, 19:11
    Путин и Рамафоса обсудили подготовку к саммиту БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса в ходе телефонной беседы обсудили подготовку к саммиту БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Президенты в ходе разговора выразили настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по подготовке к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    Рамафоса дал положительную оценку итогам прошедшего в Петербурге саммита Россия – Африка. Он указал, что это поспособствует укреплению сотрудничества Москвы и африканских стран.

    Также политики обсудили несколько вопросов практического сотрудничества двух стран с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.

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    9 августа 2023, 22:10
    Путин назвал признанием героизма присвоение 71-му полку гвардейского наименования

    Путин поздравил 71-й мотострелковый полк с присвоением почетного наименования

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 71-го мотострелкового полка в связи с присвоением ему почетного наименования «гвардейский».

    Президент выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут хранить верность присяге и служить Родине, обеспечивая защиту россиян и страны.

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – следует из текста поздравительной телеграммы, размещенной на сайте Кремля.

    Путин пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов. Ранее глава государства подписал указ о присвоении полку почетного наименования.

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    9 августа 2023, 15:44
    Путин выразил соболезнования родным Веры Васильевой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с кончиной артистки.

    В телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что «кончина Веры Кузьминичны Васильевой – большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет. Вера Васильева – подлинно народная артистка. Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством. Такой она и останется в памяти близких, друзей, коллег, всех почитателей ее яркого, самобытного дарования».

    Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Вера Васильева была самой пожилой из народных артистов СССР. Она родилась 30 сентября 1925 года. В 1948-м окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году в фильме «Близнецы». А первую большую роль сыграла в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947 год).

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