Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности

  • В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    8 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    6 комментариев
    Новости
    14:15Welt: Германия затягивает отправку Украине военной помощи

    Власти Германии затягивают отправку обещанного Украине в мае пакета военной помощи, публикует Welt со результаты собственных подсчетов.

    14:12На Украине выпустили монету с изображением американских ЗРК Patriot

    Национальный банк Украины выпустил ко дню украинских ВВС страны памятную монету, на которой изображен ЗРК Patriot американского производства.

    14:09В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки

    Москва ждет от Вашингтона не обещаний, а выполнения части зерновой сделки, которая касается российского экспорта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

    14:06Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности

    Президент Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждались вопросы обеспечения внутренней стабильности.

    14:04Песков: Многие страны ревностно относятся к улучшению отношений России и Африки

    Ряд стран ревностно относится к улучшению отношений России со странами Африки, чтобы выдерживать конкуренцию, Москве придется хорошо работать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    13:57Пескова спросили о последствиях атаки дронов в Новороссийске

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о последствиях атаки морских дронов в районе Новороссийска.

    13:55СБУ заочно предъявила обвинение президенту ЦСКА Гинеру

    СБУ заочно предъявила обвинение президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

    13:53Песков: В Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере

    Россия выступает за скорейшее возвращение ситуации в Нигере в конституционное русло, при этом в Кремле не считают, что урегулированию не будет способствовать вмешательство внерегиональных сил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:51Власти Сочи усилили меры безопасности морского порта

    В Сочи в ходе совещания властей и силовых ведомств решено усилить безопасность акватории и береговой инфраструктуры, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

    13:49Песков прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе

    В Москве обратили внимание на странности в заявлениях Польши по ситуации на границе с Белоруссией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Варшава в целом склонна к нагнетанию напряженности.

    13:42В администрации президента выразили большую озабоченность выборами в Хакасии

    Глава Управления по обеспечению деятельности Госсовета администрации президента Александр Харичев посетил с рабочим визитом Хакасию и провел несколько встреч, в том числе с кандидатами, участвующими в выборах главы региона.

    13:39В СК разъяснили ответственность за диверсионную деятельность

    Правоохранительные органы незамедлительно реагируют на все случаи повреждения имущества, совершенного общеопасным способом – деяния могут быть квалифицированы следствием по различным статьям УК России в зависимости от фактических обстоятельств (диверсия, теракт, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

    13:23В Турции задержали планировавших совершение терактов боевиков

    Боевиков «Рабочей партии Курдистана» (признана террористической и запрещена в Турции) задержали в одном из ТЦ Стамбула с загоревшейся сумкой, внутри обнаружилась взрывчатка, которой планировали взорвать магазин, сообщает газета Hurriyet.

    13:15FT: Попытки Киева заручиться поддержкой стран Глобального Юга терпят неудачу

    Попытки Киева завоевать поддержку стран Глобального Юга терпят неудачу в связи с недостаточной политической координацией и из-за проблем с целеполаганием, сообщает газета Financial Times.

    13:05Российские и китайские корабли провели учения по уничтожению подлодки «противника»

    Корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника в рамка третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана, сообщили в Минобороны.

    4 августа 2023, 14:06

    Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности

    Путин обсудил с Советом безопасности укрепление внутренней стабильности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждались вопросы обеспечения внутренней стабильности.

    Перед началом заседания президент уточнил, что будут обсуждаться вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня.

    С докладами выступили глава ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

    В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

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    3 августа 2023, 14:04
    Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях.

    По словам Путина, ранее различные ведомства обратились к нему с просьбой продолжить закупку автомобилей иностранного производства, передает ТАСС.

    «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – заявил глава государства.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров.

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    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 10:45
    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров африканских государств-участниц мирной миссии по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    В заявлении на сайте Кремля отмечается прогресс, достигнутый по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

    Лидеры стран также призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить зерновую сделку. Кроме того, в заявлении содержится обращение к ООН с просьбой высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза.

    В четверг вечером документ также был опубликован властями Южно-Африканской Республики. В нем Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений.

    Коментарии (14)
    2 августа 2023, 14:08
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин изложил принципиальную позицию Москвы в связи с прекращением действия зерновой сделки. В частности, президент подчеркнул, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части договоренности ее продление потеряло смысл.

    При этом Путин подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

    Кроме того, российский лидер указал, что Москвой прорабатываются надежные варианты поставок российского зерна наиболее нуждающимся в продовольствии странам.

    Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Коментарии (57)
    2 августа 2023, 13:05
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Песков: Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке после выполнения обязательств в отношении России

    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться не только к переговорам, но и к самой сделке, и президент Владимир Путин уже повторял это «сто раз», для этого сделка должна быть реализована в той части, которая касается России. Песков констатировал, что до сих пор этого сделано не было, передает ТАСС.

    В прошлый четверг президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка констатировал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено. Он подчеркнул, что помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Отвечая на вопрос о возможности возобновления участия России в сделке, Путин сказал: «утром деньги, вечером стулья». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия обыграла Запад выходом из зерновой сделки.

    Коментарии (10)
    2 августа 2023, 17:34
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    Путин заявил об отсутствии перспектив у политики Запада и Киева по уничтожению всего русского

    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    В ходе совещания он затронул тему интеграции новых регионов России в общероссийское культурное пространство, передает ТАСС.

    «Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», – сказал глава государства.

    Этому не мешают все попытки киевского режима запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и библиотек и уничтожить их. По его словам, «у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего».

    Коментарии (27)
    3 августа 2023, 14:31
    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина

    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина: Что ни делаем, получается автомат Калашникова

    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с представителями предприятий обрабатывающей промышленности положительно оценил деятельность Кировского завода и пошутил на тему разнообразия выпускаемой предприятием техники.

    На встрече с главой государства выступил гендиректор Кировского завода Сергей Серебряков, рассказав об основных направлениях работы и упомянув, что недавно на предприятии разработали машину для инженерных войск. В ответ Путин в шутку процитировал экс-премьера России Виктора Черномырдина: «С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова».

    Глава государства также отметил, что в последние годы Кировский завод после некоторых трудностей преобразился технологически и финансово, передает ТАСС.

    Кировский завод выпускает тракторы, бытовую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 13:45
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Эрдоган назвал черноморскую инициативу «мостом мира» и отметил, что приостановка зерновой сделки не пойдет никому на пользу. Турецкий лидер также отметил, что стоимость зерна после приостановки зерновой сделки выросла на 15%, а во время ее реализации снизились на 23%, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в республику. Дата визита пока не уточняется.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России.

    Коментарии (6)
    2 августа 2023, 21:20
    Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

    Песков: Встреча Путина и Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, место будет обговариваться

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    «Место [встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана] будет обговариваться, это не обязательно Турция», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что Эрдоган приглашает Путина к себе в Турцию, однако сам президент России на ночной пресс-конференции в Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты.

    Песков также сообщил, что темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки будут в повестке дня планируемой встречи президентов России и Турции, как и многопрофильные двусторонние отношения, и обмен мнениями по всем мировым делам. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что по теме продления зерновой сделки Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге.

    В среду президенты России и Турции провели телефонный разговор после перерыва в почти пять недель.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 14:38
    Путин вручил госнаграды артисту Винокуру и космонавту Шкаплерову

    Путин в Кремле вручил госнаграды народному артисту РСФСР Винокуру, космонавту Шкаплерову и другим выдающимся россиянам

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, среди которых народный артист РСФСР Владимир Винокур и замначальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина» Антон Шкаплеров.

    Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил из рук президента орден «За заслуги перед отечеством» I степени. Этой же наградой II степени был удостоен руководитель фракции социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов. Орденом Гагарина российский лидер наградил заместителя начальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина» Антона Шкаплерова, передает ТАСС.

    Орденом Почета была награждена президент Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни.

    Кроме того, Путин вручил ордена Пирогова, ордена Дружбы, ордена Почета, ордена за заслуги в культуре и искусстве, а также почетные звания заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля науки России и заслуженного строителя России.

    Напомним, 6 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

    Коментарии (3)
    1 августа 2023, 15:29
    Эксперты прокомментировали подписанные Путиным новые законы

    Tекст: Алина Власенко

    Эксперты прокомментировали подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о запрете регистрации на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты и регулировании рекомендательных алгоритмов.

    Управляющий партнер СМЕНА (Группа AIC), генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер назвал разумным закон запрещающий регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты. «Если мы говорим об аутентификации с использованием электронной почты, абсолютно разумно выбирать e-mail, созданный на отечественном сервисе. Ведь сложно представить, что тот же Яндекс внезапно прекратит работу в России, чего нельзя сказать об иностранных сервисах. А терять доступ к важному аккаунту из-за такого очень не хочется», – заявил Геллер.

    В то же время он отметил, что на большинстве российских ресурсов электронная почта давно не приоритетный способ авторизации, а где-то и вовсе является лишь дополнительной добровольной опцией. «Пользователям привычнее и комфортнее использовать номер телефона. С его помощью осуществляется упрощенный доступ и в соцсети, и в банковские приложения, и в сервисы такси. Входить через «Госуслуги» тоже очень удобно: так можно иметь централизованный, но надежный механизм аутентификации. Биометрия пока непривычна для многих, однако очевидно, что за ней будущее», – считает эксперт.

    «Успокою тех, кто переживает, что придется менять данные для входа на всех сайтах и во всех приложениях: закон не имеет обратной силы. Если вы уже зарегистрированы с помощью иностранного e-mail и не хотите ничего менять, можете расслабиться и оставить старую почту», – добавил Геллер.

    Тем временем декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов, комментируя закон о регулировании рекомендательных алгоритмов, назвал регуляторику рекомендательных сервисов важным шагом, который тщательно прорабатывался долгое время как с экспертным сообществом, так и с юристами. «Более того, контроль за распространение фейков и деструктивного контента с помощью таких технологий, на мой взгляд просто необходим», – добавил Виноградов.

    Он отметил, что закон о рекомендательных алгоритмах позволит также сделать процедуру выбора контента более прозрачной и понятной для самого пользователя. Это очень важно, так как дает реальную свободу выбора и пресекает различного рода манипуляции.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя закон, повышающий ответственность владельцев соцсетей за нарушение установленных законом обязанностей, указал, что инициатива в первую очередь направлена на владельцев соцсетей, которые уже неоднократно игнорировали законодательство России. «Иностранные ИТ-компании вообще регулярно не выполняют предписаниями Роскомнадзора, предпочитая только получать деньги с российской аудитории, а не тратить средства на модерацию и обеспечение комфортной онлайн-среды», – отметил Кирьянов.

    Комментируя закон об ограничении доли в капитале новостных агрегаторов, которой могут владеть иностранные лица, первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что обстановка в информационном поле довольно непростая. «Это связано с общей нестабильностью во взаимоотношениях между государствами. В таких условиях самый надежный способ защитить медиасреду от наплыва фейков с одной стороны и повальной цензуры с другой стороны — сократить участие в создании новостного контента сил, преследующих свои политические интересы. Новости должны быть свободными от агрессивной пропаганды, но наши «друзья» из некоторых стран этого не понимают. А должны понимать», – указал Малькевич.

    По его словам, россиянам не нужны навязанные смыслы, спрятанные в оболочку объективности. «Еще не хватало давать зарубежным агентам площадки, где они смогут диктовать нам повестку», – добавил он.

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    2 августа 2023, 17:43
    Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

    Путин вручил в Кремле госнаграды командиру добровольческого казачьего батальона «Сибирь» Ликонцеву и его заместителям

    Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

    Церемония награждения военных, проявивших себя в ходе специальной военной операции (СВО), прошла в Екатерининском зале Кремля, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

    В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву. Кроме того, глава государства наградил орденом Мужества заместителей командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина.

    «Это большая честь для всего российского казачества и высокая награда всем казакам, которые встали на защиту Отечества, а также братьям-казакам, которые не вернулись из боя», – сказал командир казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» на церемонии.

    Командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев (позывной Кан) стал первым казаком-добровольцем, которому присвоили звание Героя Российской Федерации, сообщает портал «Российское казачество».

    Комбат рассказал, что на фронте получил три контузии, один осколок продырявил каску, другой – ухо. При этом казак отказался от прохождения военно-врачебной комиссии и уже вернулся на фронт, к своим, а разбираться со своим состоянием планирует потом, как служба закончится. Ликонцев считает, что полученная им награда – это награда всех казаков, так как он был не один. Он рассказал, что в добровольцы сейчас идет много сибиряков, и пожелал им оставаться казаками и всегда иметь цель, ради которой идешь в бой и вернешься домой.

    «Когда есть ради чего возвращаться домой – всегда выживешь, любите свое Отечество и продолжайте выполнять свой долг, который дедами предписан», – сказал комбат.

    За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на самых горячих направлениях СВО, к государственным наградам представлен 1621 казак, 576 казаков уже получили награды.

    Напомним, 12 июля глава государства присвоил командиру добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в составе добровольческой казачьей бригады «Терек» Олегу Ликонцеву звание Героя Российской Федерации. В том же месяце казачий батальон «Терек» отпраздновал годовщину создания подразделения на передовой СВО под Соледаром.

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    3 августа 2023, 13:41
    Путин: Связанный с дефицитом кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Путин: Основанный на дефиците кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Tекст: Алина Власенко

    Рост зарплат в обрабатывающей промышленности, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    Глава государства выразил мнение, что рост заработной платы на многих предприятиях вызван дефицитом рабочей силы, что плохо сказывается на положении малых и средних предприятий.

    «Я так понимаю, вы все-таки наиболее квалифицированных специалистов оттуда подтягиваете к себе. … В конечном итоге это будет подрывать экономику предприятий», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что повышение производительности труда является принципиальным вопросом, и напомнил, что правительство успешно работает над этим. По словам Путина, в базовых отраслях в целом наблюдается фронтальный рост промышленного производства.

    Ранее Путин заявил, что данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход».

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    1 августа 2023, 19:56
    Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде
    Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу, сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где были обсуждены вопросы соцпомощи для граждан и создание Совета по интеграции новых регионов.

    «Страны Запада в последние годы пытались затормозить развитие России и сломать нашу экономику с помощью санкций и прочего внеэкономического давления. После начала СВО эта активность вышла на более высокий уровень. Главная их цель – вызвать социальное напряжение в обществе. Они надеялись, что России придется секвестрировать бюджет и свернуть многие социальные программы», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Однако комплекс мер, вовремя принятый президентом, Советом Федерации, Госдумой и правительством, позволил сохранить в нашей стране полный объем соцпомощи и все меры поддержки граждан. Именно об этом сегодня доложила президенту Владимиру Путину спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Все россияне, особенно семьи с детьми, пенсионеры и учащиеся продолжают получать необходимую помощь», – подчеркнул эксперт.

    «Отдельно скажу: интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу для всей страны, в том числе для последовательных законотворческих инициатив и решений Федерального собрания. Сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов. Необходимо привести нормы, действующие в новых регионах, в соответствии с нашими федеральными законами. Это говорит о важности предложения Матвиенко создать Совет по интеграции новых регионов», – резюмировал аналитик.

    Во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила главу государства за участие в Совете законодателей, за уважительное отношение к институту парламентаризма и ко мнению депутатов всех уровней, сообщает Кремль. «Они решают очень важные задачи, особенно в региональном смысле, работают на земле, что называется, непосредственно с людьми», – отметил в ответ Путин.

    «Мы на весенней сессии рассмотрели порядка 500 законов, выросла активность сенаторов: 70 законов были либо инициированы ими, либо приняты с участием других участников законодательной инициативы. Приоритет – поддержка экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций. Также мы приняли около 80 социально значимых законов. Все соцгарантии выполняются, не остановлен ни один нацпроект. Детский бюджет – почти 2,5 трлн рублей», – указала Матвиенко.

    Для поддержки участников СВО и членов их семей сенаторы приняли порядка 60 законов. «В каждом регионе есть свои программы по поддержке участников СВО. Сенаторы в этом принимают самое непосредственное участие. Также мы приняли много законов для интеграции новых регионов в правовое, экономическое, социальное пространство России», – добавила она.

    Кроме того, она предложила Путину поддержать создание при верхней палате парламента Совет по интеграции новых регионов. По замыслу он будет следить за соответствием Конституции законов, принимаемых региональными парламентами, а также заниматься в целом парламентским контролем по всем ключевым вопросам.

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