В Роскосмосе показали, как устроена станция «Луна-25»

Роскосмос провел спецтрансляцию, где показал внутреннее обустройство станции «Луна-25»

Tекст: Александра Юдина

Как отметил руководитель проектов по Лунной программе НПО Кирилл Лавочкин, основными частями станции являются приборный контейнер, в котором есть все служебные и научные системы, двигательная установка и посадочное устройство, передает RT.

Аппарат при этом оборудован двигателем для торможения и дополнительными двигателями для коррекции орбиты и мягкой посадки.

Наверху приборного контейнера находится антенный комплекс.

Отмечается, что после запуска ракеты произойдет отделение трех ступеней ракеты-носителя, а также сброс головного обтекателя.

Уточняется, что полет аппарата до поверхности Луны займет 10-12 дней, в ходе полета дважды будет проведена коррекция траектории аппарата с помощью двигательной установки. Станция совершит мягкую посадку на кратере Богуславского.

Ранее Россия с космодрома «Восточный» запустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Это первая миссия в новейшей истории РФ, целью которой является высадка на естественном спутнике Земли.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов уже анонсировал запуски следующих исследовательских аппаратов. Так, в 2027 году Россия отправит в космос «Луну-26», затем – «Луну-27», а в 2030 или позже – «Луну-28».Эксперт по космосу Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что, восстанавливая советские технологии и пробиваясь через препоны западных санкций, Россия возвращается в большой космос и начинает новый этап его освоения.