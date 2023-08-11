В Роскосмосе показали, как устроена станция «Луна-25»

  • Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Охрана торговых судов в Черном море потребует серии специальных мер
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    ЭКОВАС договорилось начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»
    Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении
    ПВО сбила беспилотник над Москвой
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    Эксперт: Запуск «Луны-25» говорит о возвращении России в большой космос
    Байден назвал Китай «часовой бомбой»
    Курс доллара превысил 97,5 рубля
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    9 комментариев
    Новости
    12:32Источник в Google опроверг блокировку в России сервисов Workspace

    Google не вносил в последнее время изменений в доступ к сервисам Google Workspace в России, но если какая-то компания в мире нарушит условия использования, доступ к Google Workspace может быть изменен, сообщил источник в Google.

    12:29Очевидцы рассказали о падении дрона на Карамышевской набережной

    Свидетели рассказали о падении украинского беспилотника на на Карамышевской набережной на северо-западе Москвы.

    12:15В Роскосмосе показали, как устроена станция «Луна-25»

    В специальной трансляции Роскосмоса показано, как устроена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая 11 августа впервые в новейшей истории России отправляется на Южный полюс Луны.

    12:05Пушилин: Украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном

    ВСУ продолжают совершать безуспешные попытки закрепиться в Урожайном, все атаки отбиты, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    11:59Минтруд запустил второй конкурс лучших практик трудоустройства

    Министерство труда и соцзащиты объявило старт второго Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, заявки на него будут приниматься с 1 сентября по 2 октября, а итоги подведут в декабре.

    11:47Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве

    Средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России, сообщает Минобороны.

    11:43Эксперт: Запуск «Луны-25» говорит о возвращении России в большой космос

    Россия начинает масштабную кампанию по изучению Луны. Восстанавливая советские технологии и пробиваясь через препоны западных санкций, мы начинаем новый этап освоения космоса, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по космосу Иван Моисеев. Ранее с космодрома Восточный была запущена станция «Луна-25». Мягкая посадка станции ожидается 21 августа.

    11:30ПВО сбила беспилотник над Москвой

    Беспилотник ВСУ ликвидировали над Москвой силами противовоздушной обороны, сообщает мэр города Сергей Собянин.

    11:29УВЗ анонсировал показ БМПТ «Терминатор» на базе Т-72

    «Уралвагонзавод» представит на форуме «Армия-2023» вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации танки Т-72, сообщили в пресс-службе концерна.

    11:18Воздушное пространство над Калугой закрывали

    Воздушное пространство над Калугой было закрыто, сообщил источник в авиавластях России.

    11:11Ограничения на работу Внуково сняты

    Аэропорт Внуково, над которым в пятницу утром закрывало воздушное пространство, восстановил работу в штатном режиме.

    11:07Без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде остались восемь человек

    Судьба восьми человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

    10:59Мужчина кинул «коктейль Молотова» в полицейскую машину в Подмосковье

    Неизвестный мужчина совершил попытку поджечь полицейский автомобиль в подмосковном городе Коломне.

    10:49Учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище

    33-летнего учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище, сообщили СМИ.

    10:45Мощный взрыв прогремел в Киеве

    В Киеве прогремел мощный взрыв, сообщают очевидцы.

    11 августа 2023, 12:15

    В Роскосмосе показали, как устроена станция «Луна-25»

    Роскосмос провел спецтрансляцию, где показал внутреннее обустройство станции «Луна-25»

    Tекст: Александра Юдина

    В специальной трансляции Роскосмоса показано, как устроена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая 11 августа впервые в новейшей истории России отправляется на Южный полюс Луны.

    Как отметил руководитель проектов по Лунной программе НПО Кирилл Лавочкин, основными частями станции являются приборный контейнер, в котором есть все служебные и научные системы, двигательная установка и посадочное устройство, передает RT.

    Аппарат при этом оборудован двигателем для торможения и дополнительными двигателями для коррекции орбиты и мягкой посадки.

    Наверху приборного контейнера находится антенный комплекс.

    Отмечается, что после запуска ракеты произойдет отделение трех ступеней ракеты-носителя, а также сброс головного обтекателя.

    Уточняется, что полет аппарата до поверхности Луны займет 10-12 дней, в ходе полета дважды будет проведена коррекция траектории аппарата с помощью двигательной установки. Станция совершит мягкую посадку на кратере Богуславского.

    Ранее Россия с космодрома «Восточный» запустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Это первая миссия в новейшей истории РФ, целью которой является высадка на естественном спутнике Земли.

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов уже анонсировал запуски следующих исследовательских аппаратов. Так, в 2027 году Россия отправит в космос «Луну-26», затем – «Луну-27», а в 2030 или позже – «Луну-28».Эксперт по космосу Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что, восстанавливая советские технологии и пробиваясь через препоны западных санкций, Россия возвращается в большой космос и начинает новый этап его освоения.

    10 августа 2023, 17:28
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    На Украине объяснили необходимость мобилизации еще сотен тысяч мужчин

    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    По его словам, ряды войск редеют, так как кто-то покидает их по причине ранения или здоровья. Чмут назвал тотальной проблемой тот факт, что люди, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, передает РИА «Новости».

    «А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать», – заявил он.

    Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву.

    Коментарии (58)
    10 августа 2023, 13:39
    На ВДНХ началась подготовка к выставке «Россия»

    Tекст: Александра Юдина

    На территории ВДНХ началась постройка временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия», которая будет расположена у арки Главного входа, на Центральной и Главной аллеях, Октябрьской площади, в Северном сквере, а также около зоны цветочного партера.

    На сайте выставки указано, что в общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров.

    Среди павильонов, которые задействуют в работе выставки: Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, Павильон «Россия – моя история», Музей кино, Павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций, Дом культуры и другие.

    Экспозиции для участия в выставке готовят российские регионы, органы власти и крупные корпорации России, а также представители иностранных государств и общественных организаций.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 06:26
    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сказал, что удар нанесен расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в населенном пункте Миньковка (ДНР). Также уничтожены САУ Krab в Северске и станция РЛС в Краматорске.

    Помимо этого, истребители Су-34 Южной группировки нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной мехбригады ВСУ под Серебрянкой и 28-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Ивановского.

    Накануне сообщалось, что в нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, один из которых произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    Коментарии (20)
    10 августа 2023, 13:50
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Герман Клименко: Лучшая санкция против Microsoft – новое отечественное ПО

    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    @ Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    «Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал терминалы спутниковой связи Starlink в пользование Украине. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

    «На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам. Аналогичную опасность могут представлять и другие иностранные компании, в частности Cisco или Oracle», – подчеркнул он.

    «Самая эффективная санкция против Microsoft – замена ее сервисов на отечественные разработки. Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал Клименко.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. Он уточнил, что с начала спецоперации компания оказывает разнообразную поддержку офису Зеленского под предлогом укрепления киберобороны страны, также корпорация регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на Украину.

    Несмотря на враждебные действия в адрес Москвы, Microsoft не желает терять российских клиентов. Несколько отечественных представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской корпорации, в которых шла речь о продолжении сотрудничества.

    Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж.

    Коментарии (23)
    10 августа 2023, 22:44
    Взрывы прогремели на военной базе США в Сирии

    Взрывы прогремели на военной базе США в сирийской провинции Хасеке

    Tекст: Ольга Никитина

    На базе, контролируемой американскими военнослужащими, в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке прогремели взрывы, сообщила генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

    Сообщение передает ТАСС. Деталей не приводится.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 16:02
    Названа самая популярная соцсеть в России

    ВЦИОМ: Российские пользователи больше всего времени проводят во «ВКонтакте» среди всех соцсетей и мессенджеров

    Больше всего времени российские интернет-пользователи проводят во «ВКонтакте», а большинство россиян заходит в соцсети или мессенджеры каждый день, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    По данным ВЦИОМ, россияне в среднем проводят во «ВКонтакте» 129 минут в день. На втором и третьем местах – TikTok (125 минут) и Telegram (123 минут). В целом те, кто регулярно пользуется социальными сетями и мессенджерами, в среднем проводят в них 272 минуты, или 4,5 часа в день. Особенно выделяется молодежь 18-24 лет – за обменом сообщениями, чтением ленты новостей, звонками и другими активностями они проводят более восьми часов в день (493 минуты).

    Большинство (86%) россиян, пользующихся хотя бы одной соцсетью или мессенджером, проводят в них время практически каждый день. Наиболее активная аудитория – молодежь 18-24 лет (92%) и 25-34 лет (94%). Причем сервисы общения и просмотра контента по регулярности значительно опережают просмотр телевизора (50%), пешие прогулки (48%), чтение (27%) и занятие спортом (15%).

    Самыми популярными подписками у пользователей соцсетей, согласно опросу, являются новостные сообщества (77%). За ними идут образовательные (41%), юмористические (35%), развлекательные (33%) и научные (30%) сообщества. 24% опрошенных подписаны на страницы о путешествиях, по 20% – на группы о природе и домашних животных, а психологией и медициной увлекаются 22% и 20% пользователей соответственно. 

    Несмотря на высокую популярность социальных сетей и мессенджеров, только половина (51%) опрошенных соглашается зарегистрироваться в таких новых сервисах в случае крайней необходимости – по работе и/или по рекомендации или настоянию близких. При этом 28% россиян предпочитают дождаться отзывов от друзей или публичных людей.

    Коментарии (7)
    10 августа 2023, 19:40
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    Коментарии (19)
    10 августа 2023, 14:10
    Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям

    Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям

    Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская корпорация Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям, следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services.

    Как сообщили в компании, Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России, поэтому после 30 сентября 2023 года будет невозможно продлевать существующие подписки, передает ТАСС.

    Все активные на указанную дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но продлить их будет нельзя, отмечается в документе.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России.

    Коментарии (10)
    10 августа 2023, 22:18
    Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении

    «Sputnik Армения»: Концерт Little Big в Ереване 12 августа отменили за высмеивание христианских ценностей

    Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении
    @ t.me/SputnikARM

    Tекст: Ольга Никитина

    В Ереване отменен концерт музыкальной группы Little Big, который планировался на 12 августа. Организаторы заявили, что не могут гарантировать соблюдение мер безопасности на мероприятии.

    Деньги за билеты автоматически вернут покупателям на карту в течение двух недель, сообщает «Sputnik Армения».

    Ранее в четверг адвокат Ара Зограбян сообщил, что 1 тыс. 257 граждан Армении за сутки подписали обращение в генеральную прокуратуру республики, потребовав завести уголовное дело в отношении лидера группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иноагентом) и отменить его концерт в Ереване.

    Адвокат напомнил, что Прусикин осквернил христианский крест, когда использовал его как скейтборд. Кроме того, музыкант переоделся священнослужителем в Рождество, высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан, указал Зограбян.

    В июне 2022 года стало известно, что участники группы Little Big уехали из России в США.

    Коментарии (26)
    10 августа 2023, 16:38
    Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации

    Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска

    Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода зафиксировано в двух округах Омска, жители города пожаловались на химический запах, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

    Содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе, что говорит о повышенном уровне загрязнения воздуха.

    Между тем в Омске накануне ночью был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, а предприятия тепло- и электрогенерации – на 5-10%, передает ТАСС.

    Согласно данным, в Омске неоднократно выявляли выбросы сероводорода. Так, 2 августа было зафиксировано 1,89 ПДК, 3 августа – 1,5 ПДК этого вещества, а также 1,6 ПДК изопропилбензола.

    Ранее в июле 2021 года из-за аварии с выбросом хлора в Ижевске возбудили дело.

    Коментарии (14)
    10 августа 2023, 20:45
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    Он уточнил, что силам России до Купянска остались считанные километры, занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Напомним, украинские власти объявили о принудительной эвакуации населения Купянского района.

    Коментарии (10)
    10 августа 2023, 19:21
    В Петербурге ввели запреты для электросамокатов
    В Петербурге ввели запреты для электросамокатов
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые ограничения для электросамокатов введут в Петербурге для повышения безопасности дорожного движения в городе, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

    В сообщении отмечается, что Whoosh, «Яндекс Go», Buzyfly и «Юрент» договорились с комитетом по транспорту о введении дополнительных правил, передает РИА «Новости».

    Планируется, что ограничат передвижение на электросамокатах на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф», в Кронштадте, включая «Остров фортов», и в парке «Дубки».

    Запрет парковки самокатов вводится на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов. Будет также ограничена максимальная скорость передвижения на самокатах до 15 км/ч примерно на 90 улицах в центре города, на территории Марсова поля и семи улицах в Кронштадте – до 10 км/ч.

    Ранее в России предложили убрать с пешеходных улиц прокатные электросамокаты.

    Коментарии (11)
    10 августа 2023, 17:19
    Комик Коваль пожаловался на невкусную еду в Европе
    Комик Коваль пожаловался на невкусную еду в Европе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на своем YouTube-канале, что в ресторанах Европы невкусно готовят.

    Он уточнил, что остался разочарован походами в кафе в Париже и Барселоне, передает Газета.ru. Коваль добавил, что в магазинах Европы при этом продают качественную и вкусную еду.

    «Тебе как крыса из «Рататуя» готовила, которая мечтала всю жизнь играть в театре, но вместо этого она стала поваром», – заявил артист.

    Комик ведет YouTube-шоу на канале «Stand-Up Club #1», ранее участвовал в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 06:48
    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши

    Французский политик Филиппо: Переброска войск Польши приведет к мировой войне

    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение польских властей направить военных к границе с Белоруссией является безумием, это может спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что из-за существующих правил если Польша вступит в войну, государства – члены Североатлантического альянса и Европейского союза будут обязаны «последовать за ней».

    «Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне», – написал французский политик, призвав оставить это, передает РИА «Новости».

    Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, республика намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек.

    Коментарии (9)
    Главное
    Украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном
    Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова
    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши
    Взрывы прогремели на военной базе США в Сирии
    Мужчина кинул «коктейль Молотова» в полицейскую машину в Подмосковье
    Учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище

    Поднимать российский флот поручили банкирам

    Россия решила пойти необычным путем, чтобы поддержать терпящую убытки судостроительную отрасль страны. Вместо того, чтобы просто дать денег, льготных кредитов или обанкротить, Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) передали на поруки другой государственной корпорации – ВТБ. Это беспрецедентное решение, и оно говорит об огромной важности самой отрасли для государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Кто заменит Microsoft в России

    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности

    Перейти в раздел

    Охрана торговых судов в Черном море потребует серии специальных мер

    Зеленский угрожает усилить морскую войну в Черном море, и Украина уже проводит атаки на российские торговые суда. Речь идет не только об атаках безэкипажными катерами. Почему это действительно крайне опасно, какие новые угрозы против российского торгового флота может попытаться реализовать киевский режим и как российский флот должен их ликвидировать? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............