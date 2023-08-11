Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.0 комментариев
В Роскосмосе показали, как устроена станция «Луна-25»
Роскосмос провел спецтрансляцию, где показал внутреннее обустройство станции «Луна-25»
В специальной трансляции Роскосмоса показано, как устроена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая 11 августа впервые в новейшей истории России отправляется на Южный полюс Луны.
Как отметил руководитель проектов по Лунной программе НПО Кирилл Лавочкин, основными частями станции являются приборный контейнер, в котором есть все служебные и научные системы, двигательная установка и посадочное устройство, передает RT.
Аппарат при этом оборудован двигателем для торможения и дополнительными двигателями для коррекции орбиты и мягкой посадки.
Наверху приборного контейнера находится антенный комплекс.
Отмечается, что после запуска ракеты произойдет отделение трех ступеней ракеты-носителя, а также сброс головного обтекателя.
Уточняется, что полет аппарата до поверхности Луны займет 10-12 дней, в ходе полета дважды будет проведена коррекция траектории аппарата с помощью двигательной установки. Станция совершит мягкую посадку на кратере Богуславского.
Ранее Россия с космодрома «Восточный» запустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Это первая миссия в новейшей истории РФ, целью которой является высадка на естественном спутнике Земли.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов уже анонсировал запуски следующих исследовательских аппаратов. Так, в 2027 году Россия отправит в космос «Луну-26», затем – «Луну-27», а в 2030 или позже – «Луну-28».Эксперт по космосу Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что, восстанавливая советские технологии и пробиваясь через препоны западных санкций, Россия возвращается в большой космос и начинает новый этап его освоения.