Доллар на открытии торгов превысил 97,5 рубля

  • Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
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    Самые дальнобойные ракеты Украина ждет от Шольца
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    В Германии сообщили о нехватке средств для модернизации армии
    Силам России до Купянска остались считанные километры
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    В Нигере пригрозили убийством президента в случае интервенции
    В Санкт-Петербурге ввели запреты для электросамокатов
    Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    40 комментариев
    Новости
    07:17Доллар на открытии торгов превысил 97,5 рубля

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 11 августа, вырос на 13,25 копейки, составив 97,59 рубля.

    07:09В Конгрессе выступили против новых трат на Киев

    Соединенные Штаты не могут позволить себе потратить 40 млрд долларов на Украину, поскольку в стране есть внутренние проблемы, требующие внимания, заявила член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин.

    06:48Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши

    Решение польских властей направить военных к границе с Белоруссией является безумием, это может спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    06:26Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    05:49Антонов заявил о готовности США помогать Киеву «до последнего украинца»

    Администрация США готова помогать киевскому режиму «до последнего украинца», об этом свидетельствует запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении Украине 13 млрд долларов на военные расходы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    05:05Автоматическая станция «Луна-25» взята на управление

    Автоматическая станция «Луна-25», запущенная с космодрома Восточный, взята на управление, сообщили в Роскосмосе.

    04:54Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    04:18Названы сроки запуска следующих миссий «Луна»

    В 2027 году Россия планирует запустить аппарат «Луна-26», еще через год – «Луна-27», а в 2030 году или позже – «Луна-28», сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    03:59Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.

    03:24Названа дата посадки «Луны-25» на естественный спутник Земли

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал успешным старт ракеты «Союз» с автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный и выразил надежду, что высокоточная посадка на Луну состоится, как и ожидается, 21 августа.

    02:56Байден назвал Китай «часовой бомбой»

    Президент США Джо Байден, выступая в четверг в рамках предвыборной кампании в штате Юта, заявил, что считает Китай «часовой бомбой», сообщил пресс-пул Белого дома.

    02:16«Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Восточного

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25», которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, стартовала с космодрома Восточный.

    02:02Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя

    Запад, используя все свои силы, не сможет победить Россию на поле боя на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    01:31США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере

    Американские и французские власти выразили поддержку действиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера.

    01:01Приложение «Авито» удалено из Google Play

    Мобильное приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина приложений для Android – Google Play.

    11 августа 2023, 07:17

    Доллар на открытии торгов превысил 97,5 рубля

    Tекст: Ольга Никитина

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 11 августа, вырос на 13,25 копейки, составив 97,59 рубля.

    Курс евро потерял 33,25 копейки и торгуется на уровне 107,22 рубля, передает ТАСС.

    Курс китайской валюты вырос на 2 копейки, юань торгуется на уровне 13,485 рубля.

    10 августа 2023, 13:39
    На ВДНХ началась подготовка к выставке «Россия»

    Tекст: Александра Юдина

    На территории ВДНХ началась постройка временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия», которая будет расположена у арки Главного входа, на Центральной и Главной аллеях, Октябрьской площади, в Северном сквере, а также около зоны цветочного партера.

    На сайте выставки указано, что в общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров.

    Среди павильонов, которые задействуют в работе выставки: Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, Павильон «Россия – моя история», Музей кино, Павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций, Дом культуры и другие.

    Экспозиции для участия в выставке готовят российские регионы, органы власти и крупные корпорации России, а также представители иностранных государств и общественных организаций.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 17:28
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    На Украине объяснили необходимость мобилизации еще сотен тысяч мужчин

    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    По его словам, ряды войск редеют, так как кто-то покидает их по причине ранения или здоровья. Чмут назвал тотальной проблемой тот факт, что люди, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, передает РИА «Новости».

    «А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать», – заявил он.

    Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву.

    Коментарии (43)
    10 августа 2023, 13:50
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Герман Клименко: Лучшая санкция против Microsoft – новое отечественное ПО

    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    @ Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    «Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал терминалы спутниковой связи Starlink в пользование Украине. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

    «На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам. Аналогичную опасность могут представлять и другие иностранные компании, в частности Cisco или Oracle», – подчеркнул он.

    «Самая эффективная санкция против Microsoft – замена ее сервисов на отечественные разработки. Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал Клименко.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. Он уточнил, что с начала спецоперации компания оказывает разнообразную поддержку офису Зеленского под предлогом укрепления киберобороны страны, также корпорация регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на Украину.

    Несмотря на враждебные действия в адрес Москвы, Microsoft не желает терять российских клиентов. Несколько отечественных представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской корпорации, в которых шла речь о продолжении сотрудничества.

    Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж.

    Коментарии (23)
    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 14:10
    Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям

    Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям

    Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская корпорация Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям, следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services.

    Как сообщили в компании, Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России, поэтому после 30 сентября 2023 года будет невозможно продлевать существующие подписки, передает ТАСС.

    Все активные на указанную дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но продлить их будет нельзя, отмечается в документе.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России.

    Коментарии (10)
    10 августа 2023, 10:05
    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Замглавы МИД Галузин: Корпорация Microsoft действует во вред России

    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву
    @ Manfred Segerer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, Microsoft остается одной из компаний, которые запятнали свою репутацию антироссийской риторикой, а также конкретными шагами во вред России, передает ТАСС.

    Галузин уточнил, что с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Киеву под предлогом укрепления его киберобороны, также компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

    Как отмечает замглавы МИД, никаких доказательств этому нет, однако факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчиваются.

    Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7.

    Коментарии (49)
    10 августа 2023, 16:38
    Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации

    Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска

    Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода зафиксировано в двух округах Омска, жители города пожаловались на химический запах, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

    Содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе, что говорит о повышенном уровне загрязнения воздуха.

    Между тем в Омске накануне ночью был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, а предприятия тепло- и электрогенерации – на 5-10%, передает ТАСС.

    Согласно данным, в Омске неоднократно выявляли выбросы сероводорода. Так, 2 августа было зафиксировано 1,89 ПДК, 3 августа – 1,5 ПДК этого вещества, а также 1,6 ПДК изопропилбензола.

    Ранее в июле 2021 года из-за аварии с выбросом хлора в Ижевске возбудили дело.

    Коментарии (14)
    10 августа 2023, 16:02
    Названа самая популярная соцсеть в России

    ВЦИОМ: Российские пользователи больше всего времени проводят во «ВКонтакте» среди всех соцсетей и мессенджеров

    Больше всего времени российские интернет-пользователи проводят во «ВКонтакте», а большинство россиян заходит в соцсети или мессенджеры каждый день, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    По данным ВЦИОМ, россияне в среднем проводят во «ВКонтакте» 129 минут в день. На втором и третьем местах – TikTok (125 минут) и Telegram (123 минут). В целом те, кто регулярно пользуется социальными сетями и мессенджерами, в среднем проводят в них 272 минуты, или 4,5 часа в день. Особенно выделяется молодежь 18-24 лет – за обменом сообщениями, чтением ленты новостей, звонками и другими активностями они проводят более восьми часов в день (493 минуты).

    Большинство (86%) россиян, пользующихся хотя бы одной соцсетью или мессенджером, проводят в них время практически каждый день. Наиболее активная аудитория – молодежь 18-24 лет (92%) и 25-34 лет (94%). Причем сервисы общения и просмотра контента по регулярности значительно опережают просмотр телевизора (50%), пешие прогулки (48%), чтение (27%) и занятие спортом (15%).

    Самыми популярными подписками у пользователей соцсетей, согласно опросу, являются новостные сообщества (77%). За ними идут образовательные (41%), юмористические (35%), развлекательные (33%) и научные (30%) сообщества. 24% опрошенных подписаны на страницы о путешествиях, по 20% – на группы о природе и домашних животных, а психологией и медициной увлекаются 22% и 20% пользователей соответственно. 

    Несмотря на высокую популярность социальных сетей и мессенджеров, только половина (51%) опрошенных соглашается зарегистрироваться в таких новых сервисах в случае крайней необходимости – по работе и/или по рекомендации или настоянию близких. При этом 28% россиян предпочитают дождаться отзывов от друзей или публичных людей.

    Коментарии (7)
    10 августа 2023, 15:29
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    @ Евгений Биято/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска уже готовы к полноценному наступлению в ДНР, но на данный момент активная оборона выгоднее, заявил советник врио главы региона Ян Гагин.

    Он уточнил, что войска сейчас находятся в активной обороне. Гибель личного состава при оборонительных действиях составляет один к пяти, передает РИА «Новости».

    По словам Гагина, с учетом эшелонированной обороны, задействованных средств и обученности военных, армия готова и к наступлению, и к обороне. При этом тактика Российской армии позволяет уничтожать как можно больше сил противника. «Когда будет приказ, мы пойдем вперед», – заключил Гагин.

    Ранее Газета ВЗГЛЯД анализировала наступление России на Купянском направлении.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 19:40
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    Коментарии (11)
    10 августа 2023, 16:46
    Дело об оскорблении ребенка в шапке Z решили пересмотреть

    Генпрокуратура обжалует решение об оскорблении ребенка в шапке Z в Екатеринбурге

    Дело об оскорблении ребенка в шапке Z решили пересмотреть
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Генпрокуратура обжалует решение суда по делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщила пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что ГП изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление, передает РИА «Новости».

    В ГП считают, что уголовное дело против Неустроева прекращать нельзя, поскольку его действия циничны и направлены не только против школьника, но и причиняют ущерб «социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации».

    Екатеринбургский портал Justmedia разместил видео, на котором екатеринбуржец пригрозил школьнику в шапке с буквой Z. Отмечается, что ребенок шел к репетитору, когда к нему пристал мужчина. Он матерными выражениями пригрозил несовершеннолетнему.

    Коментарии (54)
    10 августа 2023, 13:25
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (15)
    10 августа 2023, 15:07
    Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД «критическим»

    Глава МВД Колокольцев назвал недокомплект личного состава полиции «критическим»

    Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД «критическим»
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МВД Владимир Колокольцев назвал недокомплект личного состава критическим, но заявил, что сотрудники обязаны сделать все, чтобы защитить права и свободы россиян.

    Как заявил Колокольцев, представляя новых руководителей личному составу УМВД России по Магаданской области и УМВД России по городу Севастополю, некомплект личного состава является критическим, за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников, передает РИА «Новости».

    По его словам, следователей также не хватает, но нужно сделать все, чтобы минимизировать риски и удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством.

    Пять тысяч полицейских – это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.

    Коментарии (21)
    10 августа 2023, 08:18
    Ростех повысил дальность САУ «Мальва» для борьбы с гаубицами НАТО

    Ростех: Дальность САУ «Мальва» повысят для противоборства гаубицам НАТО

    Ростех повысил дальность САУ «Мальва» для борьбы с гаубицами НАТО
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятия Ростеха создают модернизированный вариант колесной 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» с повышенной дальностью для противоборства гаубицам НАТО, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».

    По его словам, создается модернизированный вариант «Мальвы» с увеличенной дальностью стрельбы, чтобы противопоставить ее дальнобойным западным гаубицам ВСУ, передает РИА «Новости».

    Артяков отметил, что базовый вариант «Мальвы» уже прошел госиспытания, САУ мобильна за счет колесного шасси, в нее заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов и предусмотрен режим одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.

    Напомним, в конце июля индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил, что Ростех готовится отправить в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 «Мальва», оно уже прошло госиспытания.

    Коментарии (41)
    10 августа 2023, 17:19
    Комик Коваль пожаловался на невкусную еду в Европе
    Комик Коваль пожаловался на невкусную еду в Европе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на своем YouTube-канале, что в ресторанах Европы невкусно готовят.

    Он уточнил, что остался разочарован походами в кафе в Париже и Барселоне, передает Газета.ru. Коваль добавил, что в магазинах Европы при этом продают качественную и вкусную еду.

    «Тебе как крыса из «Рататуя» готовила, которая мечтала всю жизнь играть в театре, но вместо этого она стала поваром», – заявил артист.

    Комик ведет YouTube-шоу на канале «Stand-Up Club #1», ранее участвовал в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ.

    Коментарии (14)
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    Когда российский рубль в среду достиг 98 за доллар, вплотную подойдя к сотне, Центробанк встал на его защиту. Он принял решение отказаться от закупки валюты для пополнения резервов и тем самым остановил падение рубля. Однако сможет ли это надолго уберечь рубль от ослабления? Эксперты надеются на более жесткие меры для поддержки национальной валюты. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

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