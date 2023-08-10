Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.0 комментариев
Страны ЭКОВАС привели в готовность силы для интервенции в Нигер
Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) распорядился в сжатые сроки привести в готовность резервные силы стран – членов организации, сообщило агентство Reuters со ссылкой на итоговый документ встречи, где обсуждались дальнейшие шаги по ситуации в Нигере.
Председательствующий в сообществе президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что ЭКОВАС рассматривает все варианты действий в отношении ситуации в Нигере, в частности применение силы в качестве крайней меры, передает ТАСС.
Политолог-африканист Тамара Андреева поясняла газете ВЗГЛЯД, что военная интервенция ЭКОВАС в Нигер маловероятна, поскольку затяжной региональный конфликт никому не нужен. Мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае интервенции.