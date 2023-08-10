Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
ФАС одобрила продажу Zarina, Befree и Sela структуре Kismet Capital Group
ФАС одобрила продажу Zarina, Befree, Love Republic и Sela структуре Kismet Capital Group
Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Радио Реклама НН» купить торговые сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela.
В Telegram-канале регулятора сообщается, что разрешено приобрести до 75% акций АО «МФГ Инвест», АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль».
Отмечается, что сделка не повлияет на конкуренцию на рынке торговли одеждой, обувью и аксессуарами.
Ранее сообщалось, что X5 Group объявила о покупке магазинов «Виктория» и «Дешево».