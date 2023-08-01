На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.2 комментария
X5 Group объявила о покупке магазинов «Виктория» и «Дешево»
Управляющая «Пятерочкой» и «Перекрестком» X5 Group решила выкупить магазины «Виктория» и «Дешево», всего в сделку войдут 118 торговых объектов, сообщили в компании.
Компания выкупает «Викторию Балтия», управляющую магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве, Подмосковье, магазинами «Дешево» в Калининградской области, сообщили в X5 Group, передает ТАСС.
Также выкуплен гипермаркет «Кэш» в Калининграде.
Всего в сделку вошли 118 магазинов общей площадью 92 тыс. квадратных метров, включая арендованные объекты. Компании также переходят два распределительных центра в Калининградской области суммарной площадью 14,2 тыс. квадратных метров.
Ходатайство X5 Group о покупке этих активов одобрили в ФАС России. При этом в сделку не войдут магазины X5 в Долгопрудном (Подмосковье), так как доля в пределах городского округа превысила 25%.