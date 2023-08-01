На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами
На сербско-венгерской границе обнаружили 300 нелегалов и девять автоматов
Сербские правоохранители задержали у венгерской границы 300 нелегальных мигрантов, также там нашли девять автоматов и боеприпасы к ним, сообщили в МВД страны.
В операции участвовали 820 сотрудников МВД, включая бойцов Специального антитеррористического подразделения, жандармерию и отряд быстрого реагирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Нелегалов нашли в лесном поясе у венгерской границы, всего задержано 300 человек. Из них 13 задержали по статье уголовного кодекса, на 27 завели дела об административных правонарушениях. Полиция также нашла девять автоматов, охотничий карабин с оптическим прицелом, три пистолета и 841 патрон.
Остальных обнаруженных мигрантов доставили во временные приемные центры. Национальная принадлежность мигрантов не уточняется.