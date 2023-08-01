В России возросло число совершенных через мобильную связь преступлений

В России число совершенных через мобильную связь и интернет преступлений выросло на 39%

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в январе-июне 2023 года было зафиксировано более 210,8 тыс. разных мошенничеств, из них значительная доля, а именно 79,1%, при помощи информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (166,8 тыс. случаев). Темп их прироста относительно первого полугодия прошлого года увеличился на 40,5%», передает ТАСС.

Как добавили в пресс-службе ведомства, количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа (когда с помощью скрининга платежных карт или путем обмана мошенники получают данные банковских карт) при этом сократился более чем на треть (до 2,9 тыс. случаев).

По информации Генпрокуратуры, больше половины преступлений в этот период было совершено путем кражи. Их массив уменьшился на 17,6% (до 284,1 тыс. случаев).

По данным ведомства, общее число зарегистрированных мошенничеств в России выросло за указанный период почти на треть – их доля в структуре преступности на протяжении последних лет составляет 21,4%.

При этом раскрываемость таких мошенничеств составляет 22,8%. Так, в ЦФО за полгода раскрыто 25,8% мошенничеств, в СЗФО – 17,1%, в СКФО – 37,5%, в ЮФО – 26,5%, в Приволжском федеральном округе – 19,6%, в Уральском – 23,4%, Сибирском – 18,1%, Дальневосточном – 17,2%.

По информации пресс-службы, в Москве за полгода раскрыто 27,6% мошенничеств, в Подмосковье – 35,9%, в Санкт-Петербурге – 13,5%. В Краснодарском крае раскрыто 22,4% мошенничеств, в Новосибирской области – 19,3%, в Свердловской – 18,5%, Красноярском крае – 17,4%, Приморском крае – 13,7%. Самые высокие показатели раскрываемости мошенничеств – в Чечне (84,3%) и Дагестане (71,6%), самые низкие – в Смоленской (8,1%) и Тверской (7,2%) областях.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, Интернет предоставляет не только самые широкие возможности, но вносит в нашу жизнь угрозы, и призвал законодательство совершенствоваться в сфере регулирования Интернета.