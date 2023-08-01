Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.5 комментариев
В России возросло число совершенных через мобильную связь преступлений
В России число совершенных через мобильную связь и интернет преступлений выросло на 39%
В России количество преступлений, совершенных при помощи сети Интернет и средств мобильной связи, выросло в этом году на 39,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры.
Отмечается, что в январе-июне 2023 года было зафиксировано более 210,8 тыс. разных мошенничеств, из них значительная доля, а именно 79,1%, при помощи информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (166,8 тыс. случаев). Темп их прироста относительно первого полугодия прошлого года увеличился на 40,5%», передает ТАСС.
Как добавили в пресс-службе ведомства, количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа (когда с помощью скрининга платежных карт или путем обмана мошенники получают данные банковских карт) при этом сократился более чем на треть (до 2,9 тыс. случаев).
По информации Генпрокуратуры, больше половины преступлений в этот период было совершено путем кражи. Их массив уменьшился на 17,6% (до 284,1 тыс. случаев).
По данным ведомства, общее число зарегистрированных мошенничеств в России выросло за указанный период почти на треть – их доля в структуре преступности на протяжении последних лет составляет 21,4%.
При этом раскрываемость таких мошенничеств составляет 22,8%. Так, в ЦФО за полгода раскрыто 25,8% мошенничеств, в СЗФО – 17,1%, в СКФО – 37,5%, в ЮФО – 26,5%, в Приволжском федеральном округе – 19,6%, в Уральском – 23,4%, Сибирском – 18,1%, Дальневосточном – 17,2%.
По информации пресс-службы, в Москве за полгода раскрыто 27,6% мошенничеств, в Подмосковье – 35,9%, в Санкт-Петербурге – 13,5%. В Краснодарском крае раскрыто 22,4% мошенничеств, в Новосибирской области – 19,3%, в Свердловской – 18,5%, Красноярском крае – 17,4%, Приморском крае – 13,7%. Самые высокие показатели раскрываемости мошенничеств – в Чечне (84,3%) и Дагестане (71,6%), самые низкие – в Смоленской (8,1%) и Тверской (7,2%) областях.
Как рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, Интернет предоставляет не только самые широкие возможности, но вносит в нашу жизнь угрозы, и призвал законодательство совершенствоваться в сфере регулирования Интернета.