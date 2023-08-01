В России возросло число совершенных через мобильную связь преступлений

  • Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
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    Выборы на Украине пугают Зеленского
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    Украина предложила Западу стать его полигоном «в условиях реальной войны»
    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    Китай ограничил экспорт беспилотников
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    15 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    8 комментариев
    Новости
    08:42Владелец бренда Nemiroff потребовал прекратить выпуск продукции в России

    Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала спецоперации компания Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером. Владелец бренда требует от холдинга «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) прекратить использование марки, сообщили СМИ.

    08:37В России возросло число совершенных через мобильную связь преступлений

    В России количество преступлений, совершенных при помощи сети Интернет и средств мобильной связи, выросло в этом году на 39,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры.

    08:28В Индии восхитилось боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    08:22Россия сократила экспорт в Турцию до досанкционного уровня

    Импорт Турции из России в июне 2023 года составил 2,91 млрд долларов – это самый низкий показатель за месяц с октября 2021-го. При этом импорт энергоносителей сократился на 20% в денежном выражении, следует из данных Турецкого института статистики.

    08:18В Госдуме предложили разрешить показ «Барби» без согласия правообладателей

    Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил главе российского правительства Михаилу Мишустину разрешить показ в России зарубежных фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей.

    07:54Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    07:48«Ланцеты» уничтожили Leopard и Bradley ВСУ в Запорожской области

    Барражирующие боеприпасы «Ланцет» за сутки уничтожили танк Leopard и БМП Bradley вооруженных сил Украины у Работино, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    07:17Рубль подешевел к доллару и евро

    На старте торгов рубль дешевеет к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.

    06:57Минобороны Украины признало проблему уклонения от мобилизации

    Нарастает проблема уклонения от мобилизации в ряды вооруженных сил Украины, заявил первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

    06:53Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны.

    06:26МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»

    Комментируя заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о российских проектах для Африки, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров посоветовал ему «прикусить язык».

    05:56Сенатор США назвал возможное применение ЯО на Украине атакой на НАТО

    Применение ядерного оружия на Украине станет «атакой на само НАТО», заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    05:28Франция пожаловалась на «российско-африканский стиль» событий в Нигере

    Сообщения о том, что Франция намерена осуществить военное вмешательство в ситуацию в Нигере, не соответствуют действительности, заявила глава французского МИДа Катрин Колонна.

    04:59НАСА получило сигнал от «Вояджера-2»

    Получен сигнал от космического зонда «Вояджер-2», связь с которым была потеряна, сообщило НАСА.

    04:29ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву

    Украина предприняла атаку беспилотниками в Московском регионе, два из них уничтожены, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории «Москва-Сити», сообщило Минобороны России.

    1 августа 2023, 08:37

    В России возросло число совершенных через мобильную связь преступлений

    В России число совершенных через мобильную связь и интернет преступлений выросло на 39%

    Tекст: Александра Юдина

    В России количество преступлений, совершенных при помощи сети Интернет и средств мобильной связи, выросло в этом году на 39,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Отмечается, что в январе-июне 2023 года было зафиксировано более 210,8 тыс. разных мошенничеств, из них значительная доля, а именно 79,1%, при помощи информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (166,8 тыс. случаев). Темп их прироста относительно первого полугодия прошлого года увеличился на 40,5%», передает ТАСС.

    Как добавили в пресс-службе ведомства, количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа (когда с помощью скрининга платежных карт или путем обмана мошенники получают данные банковских карт) при этом сократился более чем на треть (до 2,9 тыс. случаев).

    По информации Генпрокуратуры, больше половины преступлений в этот период было совершено путем кражи. Их массив уменьшился на 17,6% (до 284,1 тыс. случаев).

    По данным ведомства, общее число зарегистрированных мошенничеств в России выросло за указанный период почти на треть – их доля в структуре преступности на протяжении последних лет составляет 21,4%.

    При этом раскрываемость таких мошенничеств составляет 22,8%. Так, в ЦФО за полгода раскрыто 25,8% мошенничеств, в СЗФО – 17,1%, в СКФО – 37,5%, в ЮФО – 26,5%, в Приволжском федеральном округе – 19,6%, в Уральском – 23,4%, Сибирском – 18,1%, Дальневосточном – 17,2%.

    По информации пресс-службы, в Москве за полгода раскрыто 27,6% мошенничеств, в Подмосковье – 35,9%, в Санкт-Петербурге – 13,5%. В Краснодарском крае раскрыто 22,4% мошенничеств, в Новосибирской области – 19,3%, в Свердловской – 18,5%, Красноярском крае – 17,4%, Приморском крае – 13,7%. Самые высокие показатели раскрываемости мошенничеств – в Чечне (84,3%) и Дагестане (71,6%), самые низкие – в Смоленской (8,1%) и Тверской (7,2%) областях.

    Как рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, Интернет предоставляет не только самые широкие возможности, но вносит в нашу жизнь угрозы, и призвал законодательство совершенствоваться в сфере регулирования Интернета.

    31 июля 2023, 19:28
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Власть Украины сменится после окончания СВО

    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    После окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, новое украинское руководство будет противостоять сторонникам Степана Бандеры. По его словам, конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, передает РИА «Новости».

    Эксперт добавил, что в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.

    Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления украинского командования не приведет к окончанию спецоперации.

    Коментарии (59)
    31 июля 2023, 21:20
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Когда бензин в Германии будет стоить 100 евро за литр, люди откажутся от автомобилей, что благосклонно повлияет на климат, считает профессор берлинского университета Грегор Бахманн.

    Как указал Бахманн в Twitter (заблокирован в России), только когда литр будет стоить 100 евро или больше, сограждане начнут медленно задумываться, что можно обойтись и без машины, передает Bild.

    По его словам, неизбежно многое станет дороже и «недоступно для более бедных», а это цена, которую приходится платить за защиту климата. Он отметил, что «самые бедные вообще не могут позволить себе машину», те, кто водит машину, уже привилегированные.

    Бахманн добавил, что вождение автомобиля должно быть болезненным, чтобы ускорить переход на более экологически чистые виды транспорта. В свою очередь он рассказал, что на свою работу, которая находится в 14 км от его дома, он ездит на велосипеде, а свой электромобиль он заправляет только экологически чистым электричеством.

    Напомним, немецкие социологи предупредили, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества.

    Коментарии (29)
    31 июля 2023, 22:02
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams

    Newsweek: США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты

    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    @ Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Боевые танки Abrams будут переданы на Украину в ближайшее время, но поставка будет состоять из других моделей техники в более легкой комплектации, сообщили американские СМИ.

    Как пишет Newsweek, США передадут Киеву версию M1A1 с упрощенным оборудованием и без передовой электроники вместо обещанной ранее M1A2, передает Lenta.Ru. Также танки этой модели лишены брони из обедненного урана.

    Отмечается, что такое решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт. По данным издания, оснащение M1A2 более совершенно, однако эта модель пока не поступит на вооружение Киева.

    В пятницу Военный эксперт Вадим Козюлин сказал газете ВЗГЛЯД, что США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    Коментарии (23)
    31 июля 2023, 18:48
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    @ Ирина Александрова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании «Метинвест Евразия» средства шли ВСУ, включая террористический нацбат «Азов» (запрещен в России), пишет «Коммерсант».

    Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе «Азов». Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

    Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы «Метинвест». Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО «Метинвест Евразия» выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки «Метинвеста».

    После начала СВО «Метинвест Евразия» показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

    В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

    Коментарии (26)
    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 17:59
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Кулеба заявил о сделке с Хорватией по использованию ее портов для провоза украинского зерна

    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    Киев договорился с Загребом о возможности использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для перевозки зерна, заявил Кулеба, передает РИА «Новости».

    Украинская сторона работает над прокладкой эффективных маршрутов к портам, добавил он.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (19)
    31 июля 2023, 13:15
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Шойгу: Киевский режим за июль потерял 20 тыс. военных и более 2 тыс. единиц техники

    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В числе потерянной техники ВСУ: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, 50 САУ Британии, США, Германии, Франции и Польши, приводит слова министра Telegram-канала Минобороны.

    Поставляемое западными странами различное вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а лишь затягивает конфликт, подчеркнул Шойгу, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.

    Коментарии (52)
    31 июля 2023, 14:33
    Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Би-би-си: Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители нового военного руководства Нигера заявили о прекращении вывоза урана и золота во Францию.

    Решение об этом было принято в воскресенье и будет действовать бессрочно. Других подробностей не приводится, передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Нигер – один из крупнейших производителей урана в мире. В стране уже более 50 лет работает французская корпорация Orano. Более трети урана, который применяется на АЭС во Франции, импортируется из Нигера.

    Однако представители корпорации заявили, что добыча урана в Нигере продолжается. Газета Monde сообщает, что предприятия Orano охраняют более 300 солдат.

    На Нигер приходится от 15% до 17% урана, применяемого для производства электроэнергии во Франции, передает ТАСС.

    Власти Франции пока не принимали решения об эвакуации граждан из Нигера. В стране находятся 500-600 французов.

    Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что военный переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию, в которых она очень нуждается.

    Коментарии (31)
    31 июля 2023, 20:37
    Китай ограничил экспорт беспилотников

    Под запрет на экспорт из Китая попали переоборудуемые для военных целей беспилотники

    Китай ограничил экспорт беспилотников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    Это сделано из-за опасений, что покупатели смогут переоборудовать их для военных целей. Под запрет попадут коптеры весом более 7 кг, которые могут держаться в воздухе дольше 30 минут и сбрасывать груз, говорится в публикации, передает Lenta.ru.

    Отмечается, что Китай выступает против применения гражданских БПЛА в военных целях.

    Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 18:32
    Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов
    Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский лидер Владимир Путин поручил выделить средства ФНБ на программу льготного лизинга для строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, сообщила пресс-служба Кремля.

    В перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что в целях развития перевозок по внутренним водным путям на период до 2035 года необходимо принять решения, направленные на выделение дополнительных объемов: средств Фонда национального благосостояния начиная с 2025 года на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта для обеспечения поддержки строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, в том числе электросудов, передает ТАСС.

    Ранее Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 16:38
    Патрушев: СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства»
    Патрушев: СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская специальная военная операция (СВО) положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

    Как сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии, СВО положила начало формированию мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада, передает ТАСС.

    Он добавил, что победа России над коллективным Западом на Украине будет импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира и отношений взаимного уважения и равноправного диалога.

    Ранее Патрушев заявил, что США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений.

    Коментарии (22)
    31 июля 2023, 21:59
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Бойцы ВС России работают строго по живой силе и технике, а не по гражданской инфраструктуре, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава региона сообщил, что операцию провели под командованием Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова. Кадыров подчеркнул, что врага «лучше бить на его территории», чтобы обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

    Ранее сообщалось о гибели трех мирных жителей после ударов ВСУ по селу Басань в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 10:10
    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»

    IBTimes: Россия при ударах в Одессе применила самый грозный ракетный арсенал

    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия во время ударов по Одессе применила свой «самый грозный ракетный арсенал», украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из российских ракет «Оникс», пишет американская газета International Business Times.

    Российские силы во время обстрела Одессы применили свой «самый грозный ракетный арсенал», в том числе крылатые ракеты «Оникс», которые были запущены с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму. Обстрел стал одним из серьезнейших инцидентов в новейшей истории региона, пишет International Business Times.

    Издание отмечает, что П-800 «Оникс» сложно перехватить из-за высокой скорости и полета на малых высотах, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что еще ни одна ракета «Оникс» не была перехвачена или сбита.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

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    31 июля 2023, 16:54
    Опубликовано видео из дома, где маньяк 14 лет удерживал женщину

    СК России опубликовал видео из дома, где маньяк 14 лет удерживал женщину

    Опубликовано видео из дома, где маньяк 14 лет удерживал женщину
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России опубликовал видеозапись из дома в Челябинской области, где маньяк 14 лет держал похищенную женщину.

    Девушку лишили свободы осенью 2009 года, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

    Сообщается, что мужчина заманил жертву в частный дом под предлогом распития спиртного, а потом похитил. Позже маньяк был доставлен в лечебное учреждение из-за обострения психического заболевания, а женщина смогла сбежать и обратиться за помощью.

    По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение человека».

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 21:37
    Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

    Президент Мексики заявил о неготовности участвовать в переговорах по Украине без России

    Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мексика не будет вносить свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине без участия Москвы, заявил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

    По его словам, на поиск решения для достижения мира должны согласиться как Киев, так и Москва, передает ТАСС. Обрадор отметил, что Мексика готова участвовать во встрече, если обе страны – Украина и Россия – примут участие в переговорах.

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена следить за планируемой в Саудовской Аравии встречей, но ее цели еще предстоит понять.

    Ранее сообщалось о планах Саудовской Аравии провести 5 и 6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, но российских представителей в списке нет.

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