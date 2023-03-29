Депутат: Противостоять преступлениям в Интернете необходимо, как и в реальной жизни

Депутат Хинштейн рассказал о принимаемых государством мерах по повышению безопасности Интернета

Интернет предоставляет не только самые широкие возможности, но вносит в нашу жизнь угрозы. Среди них – нарушения прав человека и утечки персональных данных, поэтому законодательство в сфере регулирования Интернета должно постоянно совершенствоваться, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Интернет развивается очень быстро, дает новые, ранее невиданные возможности. Он же вносит в нашу жизнь угрозы. Интернет-среда должна быть безопасным и прозрачным местом для россиян: государство обязано оперативно реагировать на возможные опасности, которых в Сети становится все больше на фоне информационной войны против нашей страны», – считает Александр Хинштейн, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Он особо отметил: случаи утечек персональных данных возникают все чаще. «Не последнюю роль в этом играют VPN-сервисы, которые в большинстве своем не только не обеспечивают должную безопасность хранения и обработки данных, но и сами продают базы пользователей третьим лицам. Законодательное регулирование в сфере защиты персональных данных приобрело особую актуальность, это касается и обсуждаемых оборотных штрафов за утечки данных, а принятые меры оказались своевременными», – считает депутат.

По его словам, в России ведется активная работа над тем, чтобы законодательство в сфере регулирования интернета постоянно совершенствовалось и отвечало современным запросам. «Наш регулятор пытается найти компромисс с зарубежными компаниями. Но несмотря на это, некоторые IT-гиганты продолжают игнорировать требования закона РФ», – подчеркнул Хинштейн.

Собеседник добавил, что нарушениям прав человека, оскорблениям, кражам и прочим преступлениям «необходимо противостоять точно так же, как и офлайн». «А без адекватного регулирования интернет-площадки имеют тенденцию игнорировать права и свободы пользователей, в особенности это касается иностранных IT-гигантов. Простой пользователь не располагает достаточными ресурсами, чтобы воздействовать на такие площадки и вести с ними диалог на равных – и именно этим должно заняться государство», – уверен депутат.

О том, что интернет при неправильном использовании может нести много зла, поэтому российские власти активно занимаются его регулированием, заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд, и интернет сам по себе – тоже», – сказал Песков.

Он отметил, что, с одной стороны, без интернета нельзя представить жизнь, но с другой – он может быть страшным оружием.