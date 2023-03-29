Песков объяснил регулирование интернета в России

Песков: В России занимаются регулированием интернета, потому что он может нести много зла

Интернет при неправильном использовании может нести много зла, поэтому российские власти активно занимаются его регулированием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд, и интернет сам по себе – тоже», – сказал он.

С одной стороны, без интернета нельзя представить жизнь, но с другой – он может быть страшным оружием, отметил пресс-секретарь главы государства, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что регулирование технологий искусственного интеллекта (ИИ) необходимо по мере их распространения в экономике и в жизни людей, Представитель Кремля высказался о письме экспертов, в числе которых Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк, с призывом приостановить обучение нейросетей.

«Работа должна продолжаться, это путь развития человечества», – подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил до сентября внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение ИИ во всех отраслях экономики и соцсферы.