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9 июля, воскресенье | Последнее обновление — 22:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Два поезда из Абхазии в Москву и Петербург остановлены в пути
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Современный город до такой степени уже все зарегулировал, сделал плоским, однозначным, безжизненным и некрасивым, что дальше в прямом смысле некуда. Пора думать о других принципах и элементах расселения.
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Исходя из концепции гибридной войны, разработанной стратегами НАТО, урон противнику наносится в разных областях и самыми разными силами и средствами, но с единой целью.
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Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых».
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240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Два поезда из Абхазии в Москву и Петербург остановлены в пути
РЖД: Два поезда в Москву и Петербург остановлены в пути из-за сильного ливня в Абхазии
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Из-за сильного ливня в Абхазии закрыли железнодорожный участок Гагра – Цандрипш, в пути остановлены два поезда из Сухума, которые следовали в Москву и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе РЖД.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД, говорится, что в пути остановлены поезда №306 Сухум – Москва и №480 Сухум – Санкт-Петербург. Кроме того, в понедельник, 10 июля, поезда №306 Москва – Сухум и №479 Санкт-Петербург – Сухум будут следовать до станции Цандрипш.
Отмечается, возврат билетов пассажирам отмененных поездов в Абхазии произведут без удержания дополнительных сборов. В случае, если задержки продлятся свыше четырех часов, пассажирам предоставят бесплатное питание.
Кроме того, из-за погодных условий в Абхазии временно отменена «Ласточка» из аэропорта Сочи в Гагры.
Ранее сообщалось, что сильные ливни, обрушившиеся в воскресенье утром на Гагрский район, стали причиной наводнения в Гагрском районе Абхазии.
Военкор: ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту
Военкор Котенок: ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту, российская система ПВО сбила ракету к северу от Тамани
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, однако российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту, к северу от Тамани средствами ПВО сбита крылатая ракета. По имеющимся у него данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Тем временем Telegram-канал «Рыбарь» также сообщил о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту. По имеющимся у авторов канала данным, украинские формирования в очередной раз попытались нанести удар по российским объектам в Республике Крым. В сообщении говорится, что зенитчики 31-й дивизии ПВО ВС России перехватили ракету к северу от Тамани, разрушений и пострадавших нет, обломки упали в воды Азовского моря.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что движение по Крымскому мосту в обе стороны временно остановлено. Он уточнил, что, по имеющей у него предварительной информации, это связано с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать часть Крымского моста в районе Керчи.
Ранее в воскресенье Минобороны Украины впервые признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.
Guardian назвала «катастрофические» последствия провала наступления ВСУ
Guardian заявила, что в случае провала наступления ВСУ Зеленскому придется «обменять территории на мир»
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Если контрнаступление вооруженных сил Украины провалится, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры с Россией, заявил обозреватель Саймон Тисдалл.
По словам Тисдалла, если не будет «прорыва», «запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис», а поддержка со стороны Запада снизится, Киеву, возможно, даже придется «обменять территории на мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Тисдалл полагает, что поражение ВСУ обернется «катастрофическими» последствиями не только для самой Украины, но и для других государств. Так, по мнению Тисдалла, не исключена дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Ситуация на Украине окажет влияние и на тайваньский вопрос, заявил он.
Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев указывал, что контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
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Глава Минфина США нарушила дипломатический этикет в Китае
New York Post: Главу Минфина США Йеллен раскритиковали за поклоны вице-премьеру КНР Хэ Лифэну
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Министр финансов США Джанет Йеллен подверглась жесткой критике за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, сообщили СМИ.
Как пишет The New York Post, Йеллен оживленно и часто кланялась во время рукопожатия с китайским чиновником, передает РИА «Новости».
Бывший сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента Джорджа Буша – младшего, подчеркнул, что американский чиновник никогда не кланяется.
Эксперты New York Post обратили внимание на то, что Хэ Лифэн не ответил Йеллен взаимностью, и сочли эту ситуацию признаком американской слабости.
Джером А. Коэн, почетный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству, добавил, что поклоны не соответствуют нормам протокола.
76-летняя Йеллен также сделала ошибку в имени Хэ Лифэна, назвав его «вице-премьером Ху».
В четверг министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в столицу Китая для встречи с должностными лицами Китая высокого ранга, в частности с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном.
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Эксперт назвал условия для жесткого ответа Москвы на передачу «азовцев» Киеву
Востоковед Семенов: Если Анкара изменила позицию по отношению к Москве, нам придется сделать выводы
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Передача Турцией Киеву пленных «азовцев» могла стать результатом торга о поставке турецких гаубиц. И в итоге если ВСУ не получат гаубицы, то в целом это не сильно ударит по отношениям между нашими странами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что Турция передала Украине пленных командиров нацбата «Азов»*.
«Для полного понимания того, чем обусловлено такое решение турецкой стороны, нужно точно знать всю подоплеку. С одной стороны, это может быть результат давления на Турцию союзников по НАТО и Евросоюзу. Я также допускаю, что решение было обусловлено внутренними проблемами Турции, в решении которых Запад пообещал помочь», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.
«Вместе с тем я бы обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в Анкару анонсировал поставки турецких гаубиц для нужд ВСУ. Если этого не произойдет в ближайшее время, то можно говорить, что был торг, а вместо гаубиц Украине отдали «азовцев», – отметил он.
«В таком случае я не вижу больших проблем для российско-турецких отношений. Все-таки отсутствие поставок оружия для нас, как мне кажется, приоритетнее. А в ситуации с «азовцами»* эффект больше медийный, нежели ощутимый на поле боя. Но нужно, конечно, смотреть тему в динамике», – полагает собеседник.
«Если же поставки гаубиц все-таки будут осуществлены, то тут можно делать вывод об изменениях в позиции Анкары и выяснять причины этого. В таком случае, конечно, нам придется реагировать достаточно жестко», – добавил эксперт.
«Я также допускаю, что это мог быть своего рода превентивный шаг турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, из-за того, что Россия не хочет продлевать зерновую сделку. Но в таком случае наш отказ от ее продления будет уже ответом на выдачу «азовцев»*, а не наоборот. Кроме того, Москва оставляет за собой право и на более жесткие ответы, в случае если турецкая сторона действительно перешла на проукраинскую позицию», – заключил Семенов.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, он вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком встречают в одном из аэропортов Турции «азовцев» и вместе с ними садятся в самолет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее нарушением условий имевшихся договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – отметил он. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова»*, «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно». При этом ответ Москвы должен быть соразмерным.
Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова»*.
Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Украинский «Леопард» сбежал от российских танкистов на поле боя
Казак: Российские танкисты в ЛНР обнаружили танк «Леопард», но его экипаж уклонился от боя
Российские танкисты под Кременной в ЛНР обнаружили немецкий танк «Леопард», который не стал вступать в бой и отступил, рассказал командир экипажа танка с позывным «Казак», проходящий службу в одном из соединений Западного военного округа.
По его словам, российские танкисты встретили «Леопард», который уклонился от прямого боя, начал уходить, его «отработали и проводили», передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии «Леопарды» и французские АМХ-10.
Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Контрнаступление украинской армии «не застряло на одном месте, а продвигается», но темпы не соответствуют ожиданиям, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как указал Зеленский в интервью телеканалу ABC News, все хотят, чтобы это происходило быстрее, поскольку каждый день означает потери среди украинцев. По его словам, Украина продвигаемся, и не застряла на одном месте, передает РИА «Новости».
При этом он добавил, что «все желали бы видеть, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки». Украинский лидер подчеркнул, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих партнеров на Западе в контексте контрнаступления.
Ранее британский политолог и писатель Марк Галеотти заявил, что ВСУ не удалось добиться заметных успехов в ходе наступления, российские войска действуют более эффективно, чем в начале спецоперации.
В ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного
Военнослужащий ВСУ Штефан: Главком ВСУ Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер»
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер», сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан.
Штефан заявил, что позывной главкома ВСУ – «Волонтер», передает РИА «Новости».
Штефан также опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий главного героя «Звездных войн» Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный, что может свидетельствовать о том, что Йода является кумиром главкома ВСУ.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин предположил, что главком ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии о том, где могут находиться главком ВСУ Валерий Залужный и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.
В Харьковской области указали на упадническое настроение мобилизованных ВСУ
Глава администрации Харьковской области Ганчев: Среди мобилизованных ВСУ в регионе царят упаднические настроения
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В украинских подразделениях, особенно среди мобилизованных, базирующихся в Купянском районе Харьковской области, царит упадническое настроение, заявил в эфире программы «Соловьев. Live» глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Как указал Ганчев, с таким настроением эти бойцы ходят по улицам, пьют, что приводит их к большим потерям. По его словам, украинское командование бросает своих людей «на убой», здесь уже никто не говорит о патриотическом настрое защищать свою родину. Он уточнил, что люди уже видят, что действительно нет никакой защиты родины, а просто их «используют как мясо», поэтому и настроения такие упаднические в рядах этих мобилизованных, передает ТАСС.
Ганчев отметил, что также поступает информация о репрессиях в отношении тех жителей, которые поддерживают Россию. Он также заявил, что ВС РФ успешно пресекают попытки прорывов со стороны диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении.
Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинские военные указали на дефицит танков и бронетехники для захвата оборонительных линий России.
22 июня в Киеве объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам необходимо явиться в военкоматы в течение десяти дней. Подчеркивается, что приказу должны подчиниться все, кто не получал личных повесток.
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Минобороны Украины впервые признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту
Замглавы минобороны Украины Маляр подтвердила ответственность Киева за теракт на Крымском мосту
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Минобороны Украины признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту, это следует из сообщения замглавы украинского ведомства Анны Маляр.
Маляр заявила об этом в соцсетях, перечисляя достижения вооруженных сил Украины. «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту», – говорится в сообщении. По ее словам, теракт был совершен, чтобы «нарушить россиянам логистику», передает РИА «Новости».
В нескольких первых пунктах Маляр пишет «мы», когда говорит о каком-то достижении ВСУ («мы отправили крейсер «Москва» ко дну»), затем пункты списка перечисляются без «мы» («380 дней назад – получили от союзников первые Himars», «80 дней как получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot»), в том числе и признание в подрыве Крымского моста.
Украинские СМИ также расценили ее слова как признание подрыва Крымского моста украинской операцией. СМИ Украины заявили, что украинское минобороны впервые официально подтвердило удар по мосту.
Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Киев отказался комментировать причастность к теракту на Крымском мосту. ФСБ России сообщила, что теракт организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируется завершить к середине лета.
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Генерал ВС США заявил о бесполезности кассетных бомб для ВСУ
Генерал ВС США в отставке Хертлинг: Кассетные бомбы не помогут ВСУ в ходе контрнаступления
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Кассетные бомбы, которые Соединенные Штаты планируют передать Киеву, не помогут украинским войскам справиться с основными вызовами в ходе контрнаступления, заявил отставной американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг изданию Newsweek.
Хертлинг отметил, что кассетные бомбы, которые США планируют передать Украине, не способны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. При этом генерал обратил внимание, что эти боеприпасы могут представлять опасность для самих украинских солдат, которым придется передвигаться по территории, где остались неразорвавшиеся элементы, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что решение США передать Украине кассетные боеприпасы никак не повлияет на ход специальной военной операции.
В МИД России назвали решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнили, что власти США называли применение кассетных бомб военным преступлением. В свою очередь врио главы Донецкой народной республики Пушилин обвинил американского президента Джо Байдена в причастности к военным преступлениям Украины.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются особенности американских кассетных боеприпасов и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.
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Лавров обсудил с главой МИД Турции выдачу Украине главарей «Азова»
МИД: Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Турции возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов»*
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты сообщили в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова»* из Стамбула в Киев.
Внимание Анкары также было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. При этом было подчеркнуто, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Германия захотела заблокировать «немедленное членство» Украины в НАТО
Daily Telegraph сообщила о желании Берлина заблокировать идею о «немедленном членстве» Украины в НАТО
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На саммите НАТО в Вильнюсе Германия выступит против «немедленного членства» Украины в НАТО, так как опасается войны с Россией, сообщил источник в альянсе.
Источник заявил, что немецкая сторона «неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство» Украине. Германия выступает за то, чтобы «были процесс и время» на разработку гарантий безопасности. Как заявил источник, Берлин хочет «таким образом фактически заблокировать членство» Украины в НАТО, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Издание указывает, что несколько стран, в том числе США и Великобритания, работают над двусторонними гарантиями безопасности для Украины без ее членства в НАТО. Некоторые из восточноевропейских стран призывают предоставить Киеву на саммите, который состоится 11–12 июля, дорожную карту по вступлению в НАТО.
Напомним, большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО. Еще в мае 2023 года 54% немцев выступали против вступления Киева в ряды членов НАТО. Германский политолог Александр Рар заявил, что свою роль в изменении позиции жителей Германии сыграла пропаганда в СМИ.
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Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту немецкого депутата
Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту депутата Бундестага Стенгера
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Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник, который стал заместителем министра иностранных дел Украины, послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера, выступившего против передачи Киеву кассетных боеприпасов.
Стенгер подверг критике решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Он выразил уверенность, что применение кассетных бомб приведет к гибели мирных жителей. Мельник заявил: «Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие». По его мнению, противники поставок кассетных боеприпасов «понятия не имеют, о чем говорят».
В соцсетях такой ответ сочли позором для дипломата. Пользователи соцсетей полагают, что Мельнику нужно призывать к переговорам, а не требовать большей эскалации, передает РИА «Новости».
Напомним, на должности посла в Германии Мельник прославился скандальными заявлениями, в том числе оскорблением канцлера Олафа Шольца. 20 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника на должность посла в Бразилии.
Захарова ответила замминистра обороны Украины на слова об ударе по Крымскому мосту
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания замминистра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту, назвав киевский режим террористическим.
В своем Telegram-канале она привела цитату Маляр: «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику».
Захарова написала: Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» – планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».
Она добавила, что «саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание», поскольку «в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса».
Ранее замглавы украинского ведомства Анны Маляр признала ответственность Киева за теракт на Крымском мосту.
Купание запретили на пляжах Сочи
Дептуризма: Купание на пляжах Сочи запрещено до вторника из-за шторма
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи до вторника временно отказаться от отдыха у воды, купание запрещено в связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри – Веселое до конца суток 10 июля, сообщает курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.
Как сообщили в ведомстве, 9 июля и до конца суток 10 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На море шторм, на время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено, передает ТАСС. Установлены красные флаги – в воду заходить опасно.
Уточняется, что спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.
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