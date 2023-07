Эксперт назвал условия для жесткого ответа Москвы на передачу «азовцев» Киеву В Кремле допустили встречу Асада и Эрдогана в присутствии Путина Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Главы Сирии и Турции Асад и Эрдоган могут встретиться в присутствии Путина 9 июля 2023, 16:53 Текст: Антон Никитин

Главы Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган по завершении работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений могут провести встречу в присутствии президента России Владимира Путина, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Спецпредставитель президента России отметил в интервью телеканалу Al Arabiya, что процесс нормализации между Сирией и Турцией не замедлился, а, наоборот, «развивается с каждым месяцем». По словам Лаврентьева, сначала прошла встреча на уровне экспертов, затем состоялась трехсторонняя встреча на уровне министров обороны, потом – министров иностранных дел, которые поручили своим заместителям работать над дорожной картой. Сейчас, добавил он, «активно и интенсивно идет работа по активизации дорожной карты», передает ТАСС. «Когда стороны завершат эту работу, президентам будет доложено о ее результатах, чтобы организовать проведение встречи между главами Турции Эрдоганом и Сирии Асадом в присутствии российского президента Владимира Путина», – сообщил Лаврентьев. По поводу открытия международных автострад на северо-востоке Сирии спецпредставитель отметил, что Турция взяла на себя обязательства по удалению вооруженных формирований на расстояние 6 км от трассы М-4 Хасеке – Алеппо и размещению блокпостов турецкой армии вдоль дороги. Лаврентьев сообщил, что по этому вопросу имеются некоторые трудности. Кроме того, по его словам, некоторые проблемы связаны и с отношениями между турецкой стороной и указанными формированиями в этом регионе. Спецпредставитель президента России сообщил, что при посредничестве российских военных продолжает сложная работа над сближением позиций и координацией между сирийской и турецкой сторонами. Лаврентьев также подчеркнул, что если бы не было военного присутствия США в Сирии, ситуация бы значительно улучшилась. Спецпредставитель президента России подчеркнул, что американские силы грабят ресурсы Сирии, чтобы покрыть свои военные расходы. Напомним,10 мая в российском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана Сергей Лавров, Фейсал Микдад, Мевлют Чавушоглу и Хосейн Амир Абдоллахиян договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. Двумя днями ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил возможность встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в течение года. Названы варианты ответа России на решение Турции выдать «азовцев» Политолог Лукьянов: Россия должна ответить Турции соразмерно нарушению договоренности по «азовцам»

Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация), «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно», считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом ответ Москвы должен быть соразмерным. Cообщение о возвращении на Украину из Турции бывших пленных главарей украинского нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) взбодрило субботний вечер, отметил Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике». Эксперт предложил оценивать это событие в рамках рационального. Лукьянов констатировал, что Турция не была и не будет союзником России, никогда этого не декларировала и к этому не стремилась. При этом он подчеркнул, что это же касается и России относительно Турции. По мнению политолога, деловые контакты Москвы и Анкары проистекают из способности на основе взаимности принести друг другу определенную (иногда немалую) пользу и – что важнее – не причинять друг другу существенного вреда, который каждая сторона может при желании нанести противоположной. Как считает Лукьянов, эта схема довольно эффективно работает на протяжении восьми лет. При этом залогом функционирования описанной схемы является четкое выполнение того, о чем договорились. Договоренностей может быть значительно меньше, чем противоречий, но, если они неукоснительно соблюдаются, это гарантирует продолжение успешного взаимодействия, несмотря на обилие разногласий. Вместе с этим, указывает эксперт, по негласно принятому модусу поведения, на нарушение договоренности одной стороной должен обязательно последовать ответ соразмерного масштаба, после чего пассив «списывается», а баланс восстанавливается для продолжения совместных действий. По мнению Лукьянова, в этой логике Россия должна чем-то ответить Турции, благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно. При этом политолог предупредил, что если ответа не последует либо, напротив, ответ будет непропорционально мощным, вся схема окажется под угрозой. Ранее в субботу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением договоренностей.

Решение передать Украине находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) могло быть принято только на высоком уровне, сообщил дипломатический источник в Турции. Дипломатический источник в Турции сообщил, что такое решение могло быть принято только на высоком уровне, учитывая имеющиеся договоренности между сторонами украинского конфликта, передает ТАСС. Он также обратил внимание, что это произошло сразу по завершении визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и что об этом не объявила турецкая сторона. Ранее в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.

Украина «заслуживает членства в НАТО», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он также заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе. Эрдоган выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки «хотя бы на три месяца». При этом Турция выступает за «пролонгацию на два года». Также Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры «как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных». «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», – приводит его слова ТАСС. В свою очередь, Зеленский заявил, что зерновая сделка не должна зависеть от позиции одного государства. По его словам, «есть много разных проблем и вызовов», поэтому он выступил против ситуации, при которой приходится «собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться». Зеленский сказал, что «должны быть разные коридоры». Он пояснил, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области. Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости «замораживания конфликта» и приверженность своему так называемому мирному плану. Напомним, президент США Джо Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе. В МИД России указывали, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией). На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, глава киевского режима и глава его офиса Андрей Ермак встречают в одном из аэропортов Турции командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией) и вместе с ними садятся в самолет. «Возвращаемся домой», – написал президент Украины в следующем сообщении. Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова». Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.

Передача Турцией Киеву пленных «азовцев» могла стать результатом торга о поставке турецких гаубиц. И в итоге если ВСУ не получат гаубицы, то в целом это не сильно ударит по отношениям между нашими странами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что Турция передала Украине пленных командиров нацбата «Азов»*. «Для полного понимания того, чем обусловлено такое решение турецкой стороны, нужно точно знать всю подоплеку. С одной стороны, это может быть результат давления на Турцию союзников по НАТО и Евросоюзу. Я также допускаю, что решение было обусловлено внутренними проблемами Турции, в решении которых Запад пообещал помочь», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед. «Вместе с тем я бы обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в Анкару анонсировал поставки турецких гаубиц для нужд ВСУ. Если этого не произойдет в ближайшее время, то можно говорить, что был торг, а вместо гаубиц Украине отдали «азовцев», – отметил он. «В таком случае я не вижу больших проблем для российско-турецких отношений. Все-таки отсутствие поставок оружия для нас, как мне кажется, приоритетнее. А в ситуации с «азовцами»* эффект больше медийный, нежели ощутимый на поле боя. Но нужно, конечно, смотреть тему в динамике», – полагает собеседник. «Если же поставки гаубиц все-таки будут осуществлены, то тут можно делать вывод об изменениях в позиции Анкары и выяснять причины этого. В таком случае, конечно, нам придется реагировать достаточно жестко», – добавил эксперт. «Я также допускаю, что это мог быть своего рода превентивный шаг турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, из-за того, что Россия не хочет продлевать зерновую сделку. Но в таком случае наш отказ от ее продления будет уже ответом на выдачу «азовцев»*, а не наоборот. Кроме того, Москва оставляет за собой право и на более жесткие ответы, в случае если турецкая сторона действительно перешла на проукраинскую позицию», – заключил Семенов. Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, он вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком встречают в одном из аэропортов Турции «азовцев» и вместе с ними садятся в самолет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее нарушением условий имевшихся договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – отметил он. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков. Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова»*, «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно». При этом ответ Москвы должен быть соразмерным. Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова»*. Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей. *организация признана террористической и запрещена на территории РФ Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины Путин подписал указ об особенностях правового положения россиян с гражданством Украины

Президент России Владимир Путин утвердил порядок взаимодействия государственных органов по вопросу правового положения граждан России, имеющих гражданство Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности», – передает ТАСС текст указа главы государства. Также утверждается форма заключения о несоблюдении гражданином России, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины. В случае если должностные лица органов внутренних дел России выявят несоблюдение этой обязанности, информацию о нарушении направят в территориальный орган МВД, приложив подтверждающие документы и материалы. Далее они направятся в орган внутренних дел, который принял заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Согласно указу, решение о проведении проверки принимается в течение трех дней со дня поступления материалов. Гражданина России, в отношении которого проводится проверка, или его законного представителя уведомляют о ее проведении в течение трех рабочих дней. Проверка может проводиться до двух месяцев. Запросить данные о гражданине могут и в органах публичной власти. Они в свою очередь предоставляют информацию в течение десяти рабочих дней. О результатах проверки гражданин узнает не позднее чем через три дня после утверждения заключения. Если заключение вынесено в отношении гражданина, имеющего доступ к гостайне, то о результатах проверки уведомят государственный или муниципальный орган либо организацию, руководитель которого принял решение о допуске этого гражданина к гостайне, а также органы ФСБ. «Если в результате проведенной проверки факт несоблюдения установленной обязанности не подтвержден, в том числе если срок проведения проверки истек, но собранные данные недостаточны для подтверждения факта несоблюдения установленной обязанности, проверка прекращается по решению должностного лица, принявшего решение о ее проведении», – говорится в документе. Отмечается, что указ подписан 6 июля в соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины». Указ вступает в силу в день подписания. В апреле Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать российское гражданство.

Заявления Пентагона о том, что Россия якобы препятствует усилиям США по борьбе с терроризмом в Сирии, лишены здравого смысла; российские военные в САР действуют высокопрофессионально, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов отметил, что выпады Пентагона в адрес российских военных звучат регулярно и порой выходят за рамки приличий. При этом сами американцы нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе ежедневно, передает Т

На сегодняшний день определенности со встречей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что Кремль сообщит, когда ситуация с возможной встречей глав государств прояснится, передает РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявил, что ожидает визита Путина в Турцию в ближайший месяц, позже он уточнил, что их личная встреча может состояться в «ближайшие два месяца». Новости СМИ2 В Турции увидели опасность в активной военной помощи Украине Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз: Активная военная помощь Украине противоречит интересам Турции

Активная военная помощь Украине, поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и продолжение украинского кризиса противоречат национальным интересам Анкары, Турции нужна скорейшая нормализация отношений между Россией и Украиной, считает контр-адмирал турецких ВМС в отставке Джем Гюрдениз. Отставной турецкий военный, основатель турецкой морской доктрины «Голубая родина» заявил в статье для портала «Верьянсын», что поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и активная военная помощь Киеву, в том числе беспилотниками, не могут соотноситься с национальными интересами Турции, эти шаги играют на руку Вашингтону и Лондону, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Турция не может позволить себе роскошь совершить на саммите НАТО в Вильнюсе ошибку. Гюрдениз отметил, что вооруженный конфликт в бассейне Черного моря, в котором заинтересован Североатлантический альянс, в случае его развития сильнее всего ударит по Турции. Бывший турецкий военный выразил уверенность, что национальным интересам Турции должны отвечать скорейшее обеспечение прекращения огня и нормализация отношений между Россией и Украиной. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных решений по линии Украина – НАТО уже согласованы и путь страны в альянс после предстоящего на следующей неделе саммита «станет короче». Западные БПЛА вторглись в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений Контр-адмирал Гуринов сообщил о появлении западных БПЛА в закрытой из-за российско-сирийских учений зоне

Беспилотники возглавляемой США коалиции продолжили летать в воздушном пространстве, закрытом в связи с проведением совместных российско-сирийских учений, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. За сутки зафиксировано девять появлений беспилотников коалиции в закрытом районе и шесть недеконфликтованных полетов самолетов «Тайфун», «Рафаль» и F-16, передает РИА «Новости». Кроме того, в идлибской зоне деэскалации было три обстрела в провинциях Идлиб и Латакия, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Напомним, Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Пентагон опубликовал видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper. Новости СМИ2 Политолог: Россия стала оплотом традиционных ценностей глобального уровня Политологи Рудаков и Линдигрин в День семьи, любви и верности рассказали о важности нравственных устоев для страны

Традиционные ценности – базис российского общества, важнейший консолидирующий фактор, обеспечивающий общенациональное единство. Не случайно инициатива праздновать день святых Петра и Февронии как День семьи, верности и любви получила поддержку не только среди православных христиан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В субботу 8 июля Россия празднует День семьи, любви и верности. «Традиционные ценности лежат в основе цивилизационного кода России. Курс президента Путина на их укрепление и защиту нашей идентичности пользуется поддержкой большинства россиян», – пояснил Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук, эксперт ЭИСИ. «Сейчас политический класс Запада ведет наступление на общечеловеческие нравственные устои. Россия же выступает в защиту традиционных ценностей, причем не только внутри страны, но и на международной арене, включая трибуну ООН. По сути дела, Россия стала оплотом традиционных ценностей глобального уровня», – отметил аналитик. «Россия является ценностно консолидированной демократией, где защита моральных устоев закреплена на конституционном уровне. Фундаментальное значение имеет корпус конституционных поправок, одобренных на всенародном голосовании в 2020 году. Среди прочего, в них закреплены семейные ценности и юридически зафиксировано понятие брака как союза мужчины и женщины», – напомнил он. «Кроме того, под руководством главы государства у нас в стране предприняты решительные меры, направленные на защиту семьи и детей, реализован широкий спектр законодательных инициатив в этой сфере», – добавил собеседник. «Традиционные ценности – базис российского общества, важнейший консолидирующий фактор, обеспечивающий общенациональное единство. На платформе большинства сплотились представители всех национальностей и традиционных конфессий. Не случайно инициатива праздновать день святых Петра и Февронии как День семьи, верности и любви получила поддержку не только среди православных христиан, но и среди представителей других традиционных конфессий», – подчеркнул политолог. «На символическом уровне праздник, очевидно, способствуют росту уважения и престижа многодетной семьи. Демография имеет определяющее значение с точки зрения роста экономического потенциала России, политической стабильности, обеспечения культурной преемственности. Многодетная семья – это частица российского цивилизационного универсума, наполненная его тысячелетними духовными ценностями, готовностью к взаимопомощи и солидарности», – отметил Рудаков. «Россия – это «семья семей», участниками которой являются народы, регионы, поколения. Принятие в состав РФ новых субъектов усилило восприятие в обществе страны как одной большой семьи. СВО также придала особый смысл празднику. Ведь любовь и верность – это не просто слова, а глубочайшие переживания, наполняющие жизнь и дающие надежду», – резюмировал эксперт. «В этом году многие мероприятия Дня семьи, любви и верности напрямую связаны с поддержкой бойцов СВО и их семей. Безусловно, поддержка любимых людей, как ни что другое помогает военнослужащим выстоять даже в самых сложных условиях боевых действий», – согласилась Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем. «Конечно же, семьи наших бойцов и ветеранов становятся инициаторами и активными участниками различных волонтерских движений и акций по материальной и моральной поддержке участников спецоперации. Семьи ждут своих героев с победой и готовы делать все для помощи своим отцам, братьям, сыновьям», – отметила она. «Спецоперация по защите будущего России, а также массовая гражданская поддержка бойцов и жителей новых регионов России укрепили восприятие страны как одной большой семьи. Семьи, где своих не бросают. Семьи, где предательство ради своих меркантильных интересов и западного финансирования однозначно порицается и воспринимается всеми с негативом», – указала собеседница. Напомним, День семьи, любви и верности связан с историей святых благоверных Петра и Февронии. Эта супружеская чета жила в Муроме в XII-XIII веках. Князь Петр, вступивший на Муромский престол, болел проказой. Однажды во сне ему было видение, что исцелить его сможет Феврония – дочь древолаза из рязанской деревни Ласково. Феврония действительно исцелила Петра, за это он взял ее в жены и увидел, насколько она хозяйственная, ласковая, добрая. В итоге Петр влюбился в Февронию. Они умерли в один день – 8 июля 1228 года. Петр и Феврония были канонизированы православной церковью на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме, сообщает Фонд социально-культурных инициатив. В 2002 году молодежь Мурома предложила возродить традицию празднования Дня Петра и Февронии не только на родине святых, но и во всей России. В 2008 году проект поддержали общественники, РПЦ и все традиционные религиозные конфессии России, ведь идея праздника не имеет конфессиональных границ. Инициатива была одобрена Советом Федерации и Госдумой. Символом Дня семьи была выбрана ромашка – полевой цветок, символизирующий чистоту и мечты о любви и верности. Праздник сопровождает вручение медали «За любовь и верность». В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ об официальном установлении 8 июля праздника Дня семьи, любви и верности. В тексте указывается, что праздник отмечается «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи». В начале нынешнего года Путин включил в число принципов государственной культурной политики защиту «института брака как союза мужчины и женщины». Кроме того, в указе говорится, что в России в приоритетном порядке будет поддерживаться культурная деятельность по сохранению традиционных ценностей, исторической памяти и по защите исторической правды. В Псковской области начал работу круглогодичный центр «Истоки» Кириенко объявил об открытии образовательного центра «Истоки» на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на торжественной церемонии открытия Молодежного историко-культурного форума «Истоки» объявил об открытии круглогодичного образовательного центра на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Торжественное открытие Молодежного историко-культурного форума в День семьи, любви и верности началось с приветственного адреса президента РФ Владимира Путина к участникам форума. В своем обращении он подчеркнул необходимость сохранения историко-культурного наследия России и пожелал участникам форума продуктивной работы. «Впереди – большая и разнообразная программа – лекции и диспуты, экскурсии и мастер-классы, встречи с интересными людьми. И конечно, у вас есть замечательная возможность познакомиться с уникальными историческими, архитектурными памятниками гостеприимной псковской земли, прикоснуться к древним духовным святыням. Уверен, что нынешний форум пройдет в атмосфере дружбы и созидания, даст старт содержательным идеям и инициативам», – отметил Путин в своем обращении. К участникам и гостям форума также обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В своей речи он поздравил всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности и объявил о запуске круглогодичного Молодежного историко-культурного центра «Истоки». Он станет площадкой для патриотического воспитания молодежи, как Центр знаний «Машук», Мастерская управления «Сенеж» и академия творческих индустрий «Меганом», где молодежь, семьи с детьми и активисты некоммерческих организаций смогут больше узнать о культуре, истории и традициях России. «Псковская земля – это настоящий эпицентр традиционных ценностей, основываясь на которых Россия всегда может двигаться вперед и справляться с любыми вызовами. Не с проста именно здесь создается не просто летний форум, а круглогодичный образовательный центр по решению президента РФ Владимира Путина. Теперь семья круглогодичных образовательных центров в России стала тоже многодетной», – подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Круглогодичный центр «Истоки» станет первой образовательной площадкой в России, которая объединит не только детей и молодежь, но и семьи. Уже в сентябре-октябре 2023 года в рамках работы круглогодичного центра запланированы пять заездов Всероссийского проекта «Истоки.Школа». Эти заезды объединят до конца года более 500 участников, которые смогут выбрать для себя одно из направлений работы центра от истории и культуры России до медиа. «Нам важно формулировать смыслы, которые помогут справиться с бюрократическим осмыслением. Для этого мы должны определить главные ценности, основанные на любви к родителям, природе, истории и культуре. Сейчас, когда идет давление на нашу молодежь, необходимо, объясняя им, что такое традиционные ценности, помогать внутренне победить свои сомнения и дурные мысли. Только так мы сможем быть уверены в будущем поколении, что они принесут новые возможности, знания, направленные на процветание России», – объяснил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Также на площадке форума состоялась встреча участников первого заезда «Семейные ценности»: молодых семей с детьми от 7 до 15 лет, руководителей семейных клубов, педагогов и активистов семейных движений и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, руководителем федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорием Гуровым.«Огромное счастье видеть на наших форумах детей. Ведь семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека, это основа, каркас нашего общества и страны. Вместе со всей молодежью мы будем сохранять, беречь и оберегать наши традиционные ценности. К тому же теперь у нас есть площадка, которая позволит нам вернуться к нашим истокам», – подчеркнула Разуваева. Культурная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности началась с «Семейного ромашкового парада». Этот праздник отмечается в День памяти Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи, где главный символ ромашка. Участники форума длинными бело-желтыми колоннами прошлись по территории Паломнического центра к главной сцене, олицетворяя тем самым семейное единство и разделение общих ценностей семьями из разных регионов России. В рамках концертной программы праздника участники смогли первыми услышать официальный гимн форума «Истоки». Идея о нем зародилась еще в 2022 году у на смене «Созидание», и уже в этом году гимн впервые был исполнен перед публикой. Его музыка и слова полностью отражает то народное единство, любовь к Родине и уважение к историко-культурным особенностям страны, которые транслируются и воспитываются на форуме «Истоки». Также в день открытия форума и первого заезда «Семейные ценности» участники посетили образовательно-развлекательную программу, в рамках которой все желающие смогли поучаствовать в бесплатной консультации семейного психолога, экскурсии по храму Кирилла и Мефодия, ярмарке мастеров традиционных ремесел, а также – в различных лекциях, дискуссиях и мастер-классах. Одним из самых ярких событий дня стал Фестиваль воздушных змеев, где юные участники форума смогли самостоятельно разукрасить, а затем и запустить собственного змея. «В Псковской области получил прописку крупный федеральный форум, фактически «Северный Артек», который при поддержке Президента стремительно развивается и прирастает инфраструктурой. Благодаря этому «Истоки» уже сегодня имеют принципиальное значение не только для нашей региональной молодежной политики, но и для всей страны», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В завершении дня все участники и гости форума приняли участие в высадке «Аллеи семейных ценностей». Всего на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря было высажено пятьдесят саженцев сирени венгерской, ставшей символом жизни, мудрости, крепких семейных корней и рода. С 14 июля по 23 августа пройдут еще четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Историко-культурное наследие», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подать заявку на два заезда можно по ссылке. Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета. Молодежный историко-культурный форум «Истоки» впервые был запущен в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина и объединил в городе Печоры Псковской области тысячу участников – от волонтеров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми. Главными целями форума являются формирование духовно-нравственных ценностей гражданской и культурной идентичности, создание молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания, а также воспитание уважения к истории своей семьи и традициям. Новости СМИ2 Эрдоган заявил о планируемой встрече с Путиным в Турции 8 июля 2023, 16:50 Текст: Кристина Цыцура

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что встреча с главой России Владимиром Путиным может состояться в августе в республике. «Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», – передает ТАСС слова Эрдоган, сказанные на митинге в городе Байбурт на северо-востоке страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск На передовые позиции доставлена переданная Путиным икона «Спас Нерукотворный»

На передовые позиции группировки российских войск «Запад» доставили икону с образом «Спаса Нерукотворного», которую военным передал президент России Владимир Путин, сообщило Минобороны. Как пояснило ведомство в Telegram, икона принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи» Петру Ванновскому. На передовой священник Андрей Гришаенков провел ритуал причастия военнослужащих мотострелковой роты. Как сообщил священник, икону провезут по всем позициям группировки войск. Напомним, весной Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы «Спас Нерукотворный». В Кремле сообщили, что оригинал передадут в главный храм Вооруженных сил.

Новости СМИ2 Путин: Некоторые страны создают сложности для России, но у них ничего не получится 7 июля 2023, 15:44 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытаются создать сложности для России, но наша страна с ними справится. «До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится», – передает ТАСС слова главы государства на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Путин отметил, что тем не менее «нужно быть в курсе происходящих событий». В совещании с президентом приняли участие председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ России Александр Бортников, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр иностранных дел Сергей Лавров.