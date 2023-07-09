Минобороны: ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 210 бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 210 человек, включая иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Макаровка и Никольское Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны, передает ТАСС.

Кроме того, по данным Конашенкова, в районе Ровнополя в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В течение суток противник на указанных направлениях потерял более 210 военных, включая иностранных наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», САУ «Гвоздика», две гаубицы – Д-20 и «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США. В районе Лукьяновского в Запорожской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ производства США.

Конашенков добавил, что ВСУ за минувшие сутки потеряли на Донецком направлении до 180 человек военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, также уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

По словам Конашенкова, в районе Карловки и Краматорска Донецкой народной республики были уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

Он добавил, что ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 80 военнослужащих, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну Д-20.

«В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20», – сказал он.

Конашенков добавил, что средствами ПВО России за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлинское, Зайцево, Петровское и Соледар Донецкой народной республики, Золотаревка, Приволье, Дачное, Райгородок и Ковалевка Луганской народной республики.